Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

To Shoei X-SPR Pro Márquez8 TC-1, όπως φανερώνει και το όνομά του, βασίζεται στο κράνος που φοράει ο θρύλος του MotoGP, Marc Márquez.

Με το ολοκαίνουργιο X-SPR Pro, η SHOEI επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στα αγωνιστικά κράνη μοτοσυκλέτας, σχεδιάζοντας ένα νέο κράνος αποκλειστικά για σπορ οδήγηση με υψηλές ταχύτητες.

Μετά από την επιτυχία του X-Spirit III, που επηρέασε το σχέδιο αρκετών αγωνιστικών κρανών, η SHOEI μελέτησε και επεξεργάστηκε όλα τα νέα δεδομένα για την ανάπτυξη του νέου Shoei X-SPR Pro.

Το σχήμα του κράνους πέρασε περισσότερες από 150 δοκιμές στην αεροδυναμική σήραγγα της SHOEI, πριν φθάσει στους αναβάτες του MotoGP για δοκιμές στην πίστα.

Ένας από τους κύριους στόχους ήταν η περαιτέρω βελτίωση των εξαιρετικών αεροδυναμικών επιδόσεων του X-Spirit III, για οδήγηση σε ταχύτητες έως και 350 Km/h.

Το νέο Shoei X-SPR Pro διαθέτει 13 εισόδους και εξόδους αερισμού και ένα καινοτόμο σύστημα εξαερισμού στα μάγουλα, που επιτρέπει στον αναβάτη να συγκεντρωθεί στην οδήγηση χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.

Η νέα θέση του της ζελατίνας, προσφέρει στον αναβάτη ένα ακόμα μεγαλύτερο πεδίο ορατότητας ενώ το νέο διπλό κλείσιμο ζελατίνας παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια.

Η νέα ζελατίνα CWR-F2R έχει δυνατότητα προσθήκης αποσπώμενων φύλλων tear-off και είναι έτοιμη να δεχτεί Pinlock® Evo.

Τέλος για μεγάλους και εξαντλητικούς αγώνες το νέο X-SPR Pro έρχεται προετοιμασμένο να δεχτεί σύστημα εφίδρωσης (hydration system).

Το κράνος διαθέτει έγκριση ECE 22.06 και είναι πιστοποιημένο από την FIM.