του Νεκτάριου Διατσίδη

Αυτή είναι η 16η φορά που το Silverstone φιλοξενεί Grand Prix από τότε που το MotoGP επέστρεψε στην πίστα το 2010, έπειτα από απουσία 23 ετών, και συνολικά είναι το 26ο GP που διεξάγεται στο Silverstone (συμπεριλαμβανομένου του 2018, όταν οι αγώνες δεν πραγματοποιήθηκαν).

Το πρώτο Grand Prix που διεξήχθη στο Silverstone ήταν το 1977, το οποίο αποτέλεσε επίσης το πρώτο Grand Prix μοτοσυκλετών που έγινε στη Βρετανική ηπειρωτική χώρα. Πριν από το 1977, ο Βρετανικός Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος διεξαγόταν στο Isle of Man από το 1949. Η μεταφορά στην ηπειρωτική χώρα έγινε για λόγους ασφάλειας των αναβατών. Το Βρετανικό GP παρέμεινε στο Silverstone για 10 συνεχόμενα χρόνια, πριν μεταφερθεί στο Donington Park το 1987.

Η αρχική χάραξη της πίστας που χρησιμοποιήθηκε για το Grand Prix από το 1977 έως το 1986 είχε μήκος 4,71 χλμ. Το 1983, ο Kenny Roberts σημείωσε τον ταχύτερο γύρο αγώνα στην πίστα, οδηγώντας Yamaha με μέση ταχύτητα 192.2 χλμ./ώρα.

Όταν το Βρετανικό GP επέστρεψε στο Silverstone το 2010, χρησιμοποιήθηκε μια ανασχεδιασμένη χάραξη μήκους 5.9 χλμ. Το Silverstone είναι η μεγαλύτερη πίστα στο ημερολόγιο του MotoGP για το 2026.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Οι 24 βαθμοί που χωρίζουν τους πέντε πρώτους αναβάτες του Πρωταθλήματος αποτελούν τη μικρότερη διαφορά που έχει καταγραφεί ποτέ σε αυτό το σημείο της σεζόν.

Ο αναβάτης με τους περισσότερους βαθμούς από το Spanish GP και μετά είναι ο Ai Ogura με 157 βαθμούς. Ακολουθούν οι Marc Marquez με 145 και Fabio Di Giannantonio με 134.

Μόνο ένας αναβάτης έχει βαθμολογηθεί και στα 11 Grand Prix μέχρι στιγμής το 2026: ο Luca Marini.

Μόνο ένας αναβάτης έχει βαθμολογηθεί και στα 11 Tissot Sprint: ο Francesco Bagnaia.

Υπήρξαν 11 διαφορετικοί νικητές στα τελευταία 11 MotoGP στο Silverstone. Αν υπάρξει διαφορετικός νικητής αυτό το Σαββατοκύριακο, θα είναι ο 12ος διαφορετικός νικητής.

Υπήρξαν 7 διαφορετικοί κάτοχοι της pole position στα τελευταία 7 Grand Prix στο Silverstone.

ΝΙΚΗΤΕΣ MOTOGP ΣΤΟ SILVERSTONE (ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΑΒΑΤΕΣ)

Marc Marquez (2014)

Alex Rins (2019)

Fabio Quartararo (2021)

Francesco Bagnaia (2022)

Enea Bastianini (2024)

Marco Bezzecchi (2025)

ΝΙΚΗΤΕΣ SPRINT ΣΤΟ SILVERSTONE

Alex Marquez: 2 (2023, 2025)

Enea Bastianini: 1 (2024)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΣΤΟ SILVERSTONE – ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ MOTOGP

Νίκες σε Grand Prix

Yamaha: 8

Suzuki: 6

Honda: 5

Ducati: 3

Aprilia: 2

Νίκες σε Sprint

Ducati: 3

Η τελευταία νίκη της Yamaha στο MotoGP στο Silverstone ήρθε με τον Quartararo το 2021. Η Yamaha είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στην πίστα με 8 νίκες, εκ των οποίων οι 5 στη σύγχρονη εποχή: 3 με τον Jorge Lorenzo (2010, 2012, 2013), 1 με τον Valentino Rossi (2015) και 1 με τον Quartararo (2021).

Η τελευταία νίκη της Honda στο MotoGP στο Silverstone ήρθε με τον Marc Marquez το 2014 από την pole position. Η Honda έχει συνολικά 5 νίκες στην κορυφαία κατηγορία στην πίστα, συμπεριλαμβανομένων 2 από το 2010, με τον Casey Stoner (2011) και τον Marc Marquez (2014).

Η Ducati έχει πετύχει 3 νίκες MotoGP στο Silverstone: το 2017 με τον Andrea Dovizioso, το 2022 με τον Francesco Bagnaia και το 2024 με τον Enea Bastianini. Επιπλέον, οι Alex Marquez (2023, 2025) και Bastianini (2024) έχουν κερδίσει και τους Αγώνες Sprint στο Silverstone με Ducati.

Η Aprilia έχει 2 νίκες MotoGP στο Silverstone: το 2023 με τον Aleix Espargaro και το 2025 με τον Bezzecchi, ο οποίος πέτυχε εκεί την πρώτη του νίκη σε Grand Prix με το εργοστάσιο του Noale. Η Aprilia έχει ακόμη δύο παρουσίες στο βάθρο στην πίστα: 2η θέση το 2022 με τον Maverick Viñales και 3η θέση το 2021 με τον Espargaro, που αποτέλεσε και το πρώτο βάθρο της Aprilia σε MotoGP μετά τον Jeremy McWilliams στο Βρετανικό GP του 2000 στο Donington.

Το καλύτερο αποτέλεσμα της KTM στο MotoGP™ στο Silverstone είναι η 3η θέση του Brad Binder το 2023.

10 αναβάτες του φετινού grid έχουν ανέβει στο βάθρο του MotoGP στο Silverstone:

Marc Marquez (4)

Francesco Bagnaia (3)

Alex Rins (2)

Fabio Quartararo (1)

Jack Miller (1)

Enea Bastianini (1)

Brad Binder (1)

Jorge Martin (1)

Marco Bezzecchi (1)

ο αναπληρωματικός αναβάτης Cal Crutchlow (1)

5 αναβάτες έχουν κατακτήσει pole position στο Silverstone:

Marc Marquez (5)

Marco Bezzecchi (1)

Fabio Quartararo (1)

Cal Crutchlow (1)

ο αναπληρωματικός αναβάτης Pol Espargaro (1)

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΑΝ…

300: Ο επόμενος Ιταλός αναβάτης που θα κερδίσει Grand Prix στο MotoGP θα χαρίσει στην Ιταλία την 300ή νίκη της στην κορυφαία κατηγορία.

64: Αν ο Francesco Bagnaia ανέβει στο βάθρο του Grand Prix την Κυριακή, θα ισοφαρίσει τον θρύλο του MotoGP Wayne Rainey στην 9η θέση της λίστας με τα περισσότερα βάθρα στην ιστορία του MotoGP, με 64.

12: Υπήρξαν 11 διαφορετικοί νικητές στους τελευταίους 11 Αγώνες MotoGP στο Silverstone: Jorge Lorenzo (2013), Marc Marquez (2014), Valentino Rossi (2015), Maverick Viñales (2016), Andrea Dovizioso (2017), Alex Rins (2019), Fabio Quartararo (2021), Francesco Bagnaia (2022), Aleix Espargaro (2023), Enea Bastianini (2024) και Marco Bezzecchi (2025). Ένας νέος διαφορετικός νικητής θα γίνει ο 12ος διαφορετικός νικητής στους τελευταίους 12 Αγώνες στην πίστα.

8: Τέσσερις από τους τελευταίους επτά pole sitter στο Silverstone βρίσκονται στο grid αυτό το Σαββατοκύριακο: Marc Marquez (2019), Pol Espargaro (2021), Marco Bezzecchi (2023) και Fabio Quartararo (2025). Pole από οποιονδήποτε άλλο αναβάτη θα σημαίνει οκτώ διαφορετικούς pole sitter στα τελευταία οκτώ Grand Prix στο Silverstone, με τους Jorge Lorenzo (2018), Johann Zarco (2022) και Aleix Espargaro (2024) να συμπληρώνουν τη σχετική λίστα.

7: Επτά αναβάτες μπορούν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη σε Grand Prix του MotoGP αυτό το Σαββατοκύριακο: Pedro Acosta, Luca Marini, οι rookies Diogo Moreira και Toprak Razgatlioglu, οι αναβάτες αντικατάστασης Iker Lecuona και Pol Espargaro, καθώς και ο Augusto Fernandez ως έκτακτη συμμετοχή.

1: Οι αναβάτες της KTM μπορούν να χαρίσουν στο εργοστάσιο την πρώτη του νίκη στο MotoGP στο Silverstone.