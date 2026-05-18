του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Alex Marquez ακολουθούσε τον προπορευόμενο Pedro Acosta όταν με ταχύτητα πάνω από 200 χλμ/ώρα το μοτέρ του Acosta κόλλησε και ο Marquez δεν κατάφερε να αποφύγει την επαφή με τη μοτοσυκλέτα της ΚΤΜ. Το αποτέλεσμα ήταν να κτυπήσει με ορμή στον τοίχο της πίστας, ο ίδιος να συρθεί (ευτυχώς στο γρασίδι) για μεγάλη απόσταση και η μοτοσυκλέτα του να καταστραφεί τελείως!

Ο Alex είχε τις αισθήσεις του και έτσι αρκετή ώρα αργότερα ο Αγώνας συνεχίστηκε, την ώρα που ο ίδιος μετά από πρώτη εξέταση στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Βαρκελώνης για περαιτέρω εξετάσεις.

Το ανακοινωθέν της ομάδας έχει ως εξής:

Ενημέρωση για τη φυσική κατάσταση του Álex Márquez: Οριακό κάταγμα στον 7ο αυχενικό σπόνδυλο (C7)· θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω αξιολόγηση την επόμενη εβδομάδα. Κάταγμα στη δεξιά κλείδα· θα σταθεροποιηθεί με πλάκα. Θα υποβληθεί σήμερα σε χειρουργική επέμβαση από την ιατρική ομάδα του Hospital General de Catalunya.

Τελικά λοιπόν “φθηνά τη γλύτωσε” από ένα τόσο εντυπωσιακά τρομακτικό ατύχημα που είδαμε σε ζωντανή μετάδοση την ώρα του Αγώνα.

Όλη η αγωνιστική οικογένεια Marquez είναι τραυματισμένη, καθώς και ο Marc αναρρώνει από τραυματισμό στο πόδι και εγχείρηση για διόρθωση παλιότερης επέμβασης.

Να ευχηθούμε καλή ανάρρωση.