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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η QJMOTOR παρουσίασε ένα νέο άτοκο 24 τετράμηνο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την SRT 450RΧ.

Έως τις 30 Οκτωβρίου 2026, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τη μοτοσυκλέτα με προκαταβολή 1.500 € και εξόφληση του υπολοίπου σε 24 άτοκες μηνιαίες δόσεις.

Με δικύλινδρο κινητήρα 48 PS, τροχούς 21 και 18 ιντσών, πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις και φρένα της Brembo, η SRT 450RX είναι κατάλληλη και για απαιτητικές χωμάτινες διαδρομές.

Ο στάνταρ εξοπλισμός της περιλαμβάνει οθόνη TFT με συνδεσιμότητα Bluetooth και Wi-Fi, θερμαινόμενα γκριπ και σέλα, προστατευτικά κάγκελα, αλουμινένια ποδιά κινητήρα και κεντρικό σταντ.

Η τιμή της SRT 450RX είναι 5.295 €.

Το πρόγραμμα προβλέπει προκαταβολή 1.500 € και εξόφληση του υπολοίπου σε 24 άτοκες μηνιαίες δόσεις.