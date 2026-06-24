του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Marc Márquez θα συνεχίσει να φορά τα χρώματα της Ducati Lenovo Team για τα επόμενα δύο χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, είναι η επίσημη ανακοίνωση μιας αναμενόμενης εξέλιξης για την αγορά των αναβατών του MotoGP.

Το 2025, στην πρώτη του χρονιά με την Ducati Lenovo Team: 14 νίκες σε Sprint, 11 νίκες σε Grand Prix, κατάκτηση του Τίτλου των αναβατών 5 Αγώνες πριν από το τέλος της σεζόν και το απόλυτο ρεκόρ όλων των εποχών με 545 βαθμούς σε μία μόνο χρονιά.

Claudio Domenicali, Διευθύνων Σύμβουλος της Ducati:

«Ο Marc, πέρα από το ότι είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο, εκπροσωπεί απόλυτα τη νοοτροπία της Ducati, η οποία βασίζεται στη μεγάλη αφοσίωση και τη θυσία, αλλά και στην αρμονία μέσα στην ομάδα και στην ικανότητα να παραμένεις άκρως επαγγελματίας ακόμη και σε ένα ευχάριστο και ήρεμο περιβάλλον».

Το κόκκινο θα συνεχίσει να είναι το χρώμα του: η Ducati Corse ανακοινώνει την ανανέωση της συμφωνίας της με τον Marc Márquez για τις σεζόν 2027 και 2028, ενισχύοντας ένα τεχνικό και αγωνιστικό εγχείρημα που θα συνεχίσει να έχει τον Ισπανό αναβάτη ως πρωταγωνιστή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP με την Ducati Lenovo Team.

Η σχέση μεταξύ του κατασκευαστή από το Borgo Panigale και του νυν Παγκόσμιου Πρωταθλητή ξεκίνησε στις αρχές του 2024 και συνεχίστηκε από το 2025 με την Ducati Lenovo Team. Με την εργοστασιακή ομάδα ήρθαν και τα σημαντικότερα αποτελέσματά του: 14 νίκες σε Sprint και 11 νίκες σε Grand Prix — εκ των οποίων οι 10 ήταν «διπλές» νίκες (Sprint και GP) και μάλιστα 7 συνεχόμενες φορές — η κατάκτηση του Τίτλου των αναβατών 5 Αγώνες πριν από το τέλος της σεζόν και το απόλυτο ρεκόρ βαθμών για έναν αναβάτη σε μία χρονιά (545 βαθμοί). Έξι χρόνια μετά τον τελευταίο του παγκόσμιο Τίτλο, η επιστροφή του Márquez ήταν πρωτοφανής και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία του αθλητισμού.

Το 2026, μια συμβολική χρονιά για την Ducati καθώς γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ο Marc και η Ducati Lenovo Team συνέδεσαν ακόμη περισσότερο τις πορείες τους πετυχαίνοντας, την ίδια ημέρα στο Grand Prix της Ουγγαρίας, το ορόσημο των 100 νικών. Ένα τριπλό «100»: όσα και τα χρόνια της Ducati στο Borgo Panigale, όσες και οι νίκες του Marc στην καριέρα του σε όλες τις κατηγορίες (74 στο MotoGP, 16 στην Moto2 και 10 στα 125cc), αλλά και όσες οι νίκες της εργοστασιακής ομάδας της Ducati στο MotoGP από το 2003.

Marc Márquez (#93, Ducati Lenovo Team)

«Είμαι κόκκινος. Είμαι πραγματικά χαρούμενος με αυτή τη νέα συμφωνία με την Ducati Lenovo Team και που συνεχίζω να αποτελώ μέρος αυτής της οικογένειας. Όταν αποφάσισα να ενταχτώ στην Ducati, ήμουν πεπεισμένος ότι επρόκειτο για το πιο ανταγωνιστικό πρότζεκτ. Πίστεψαν σε εμένα και χτίσαμε μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και τη σκληρή δουλειά. Με αυτή την ανανέωση, επιβεβαίωσαν ξανά τη δέσμευσή τους, σεβόμενοι τον χρόνο που χρειαζόμουν και προσφέροντάς μου την ηρεμία που απαιτούνταν για να πάρω τη σωστή απόφαση.

Στην πρώτη μας χρονιά μαζί, παλέψαμε για τον Τίτλο και τον κατακτήσαμε: ένα ανεκτίμητο αποτέλεσμα που επιβεβαιώνει ότι ο δρόμος που επιλέξαμε ήταν ο σωστός. Συνεχίζω να αγωνίζομαι γιατί αγαπώ αυτό το άθλημα και θέλω να πετύχω ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό είναι το κατάλληλο μέρος για να το κάνω. Όσο βρίσκομαι εδώ, θα δίνω τα πάντα για να βάψω το μέλλον κόκκινο».

Claudio Domenicali (CEO Ducati Motor Holding)

«Η ανανέωση της συνεργασίας με τον Marc για τις σεζόν 2027 και 2028 αποτελεί την πιο φυσική επιλογή μετά τα απίστευτα αποτελέσματα που πετύχαμε μαζί στην πρώτη του χρονιά στα κόκκινα. Έφερε σε μια ήδη νικηφόρα ομάδα μια νοοτροπία ακόμη πιο αποφασισμένη και ένα εξαιρετικό αγωνιστικό πνεύμα.

Ο Marc, πέρα από το ότι είναι ένα σπουδαίο ταλέντο, εκφράζει απόλυτα τη νοοτροπία της Ducati, η οποία βασίζεται στη μεγάλη αφοσίωση και τη θυσία, αλλά και στην αρμονία μέσα στην ομάδα και στην ικανότητα να παραμένεις εξαιρετικά επαγγελματίας ακόμη και σε ένα χαρούμενο και ήρεμο περιβάλλον. Η συνέχιση της συνεργασίας μας σημαίνει συνέχεια σε ένα επιτυχημένο σχέδιο και, κατά συνέπεια, την αντιμετώπιση των επόμενων σεζόν με τη φιλοδοξία να διατηρήσουμε την Ducati στην κορυφή του MotoGP».

Luigi Dall’Igna (Γενικός Διευθυντής Ducati Corse)

«Εμπιστοσύνη. Από εκεί ξεκινά η σχέση μεταξύ της Ducati και του Marc. Εκείνος μας αναζήτησε πρώτος, στη συνέχεια μας επέλεξε και σήμερα είμαστε χαρούμενοι που μπορούμε να πούμε ότι σχεδιάζουμε ένα κοινό μέλλον — πιο κόκκινο παρά ρόδινο.

Ο Marc Márquez έβαζε πάντα το πάθος του, το κίνητρό του και το αυθεντικό αγωνιστικό του πνεύμα πάνω από όλα στις επιλογές που καθοδήγησαν την πορεία του με την Ducati Lenovo Team. Εμπιστεύτηκε ολόκληρη την ομάδα και αυτό μας γέμισε υπερηφάνεια, δίνοντάς μας ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο να προσφέρουμε πάντα τον καλύτερό μας εαυτό για να τον υποστηρίξουμε.

Ως μηχανικός, η συνεργασία μου με τον Marc με έχει εντυπωσιάσει. Έφερε την Desmosedici GP στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης, αξιοποιώντας στο έπακρο κάθε της στοιχείο. Οι φιλοδοξίες μας παραμένουν αμετάβλητες και είμαι χαρούμενος που θα ζήσουμε μαζί, τόσο αγωνιστικά όσο και προσωπικά, ένα νέο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας της Ducati με τον Marc».

Οι πληροφορίες μας από το #motogpworldpaddock λένε ότι το συμβόλαιο περιλαμβάνει αμοιβή της τάξεως των 15 εκατομμυρίων € ανά έτος, συν πριμ για νίκες και πρωταθλήματα! Έτσι η “θυσία” στις οικονομικές του απολαβές, που έκανε το 2024 με την Gresini Racing στην απόφασή του να οδηγεί Ducati, με την οποία απόφαση απαρνήθηκε ένα συμβόλαιο με την Honda της τάξεως των 20 εκ. €, τώρα δείχνει μια σωστή απόφαση, καθώς αυτά τα τρία χρόνια σαφώς δεν θα είχε τα αποτελέσματα που έκανε οδηγώντας τις μοτοσυκλέτες του Borgo Panigale!