του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Stark Future, η εταιρεία ηλεκτρικών μοτοσυκλετών με έδρα την Βαρκελώνη, εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους νέους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς δικύκλων, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση άνω των 150 εκατ. € και φτάνοντας σε αξία τα 1.2 δισ. €. Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία ηλεκτρικών μοτοσυκλετών που ξεπερνά το όριο του 1 δισ. €, γεγονός που την κατατάσσει στην κατηγορία των λεγόμενων «μονόκερων» (unicorns).

Η νέα επενδυτική συμφωνία αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κινήσεις χρηματοδότησης στον συγκεκριμένο κλάδο στην Ευρώπη. Επικεφαλής της προσπάθειας ήταν η Highland Europe, με τη συμμετοχή της Morgan Stanley Investment Management, μέσω της επενδυτικής στρατηγικής 1GT, και της ισπανικής Axon Partners Group, ενώ συμμετείχαν επίσης υφιστάμενοι και νέοι επενδυτές. Η συμφωνία αποτιμά την εταιρεία στα 1.2 δισ. € πριν από την εισροή των νέων κεφαλαίων, ποσό αυξημένο κατά 60% σε σχέση με την προηγούμενη χρηματοδότηση του Σεπτεμβρίου 2025.

Η εξέλιξη είναι εντυπωσιακή αν αναλογιστεί κανείς ότι η Stark ξεκίνησε τις πωλήσεις μοτοσυκλετών μόλις πριν από τρία χρόνια. Ιδρύθηκε το 2020 από τον Anton Wass και επέλεξε να κινηθεί σε μια διαφορετική κατεύθυνση από τους περισσότερους κατασκευαστές ηλεκτρικών δικύκλων. Αντί να επικεντρωθεί σε οικονομικές λύσεις αστικής μετακίνησης, επένδυσε στις υψηλές επιδόσεις και στις αγωνιστικές εκτός δρόμου μοτοσυκλέτες, θέλοντας να αποδείξει ότι η ηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να ανταγωνιστεί, ακόμη και να ξεπεράσει, τις αντίστοιχες βενζινοκίνητες.

Βασικό όπλο της είναι η οικογένεια VARG, που περιλαμβάνει μοντέλα motocross, enduro και supermoto. Σύμφωνα με την εταιρεία, η VARG έχει ήδη γίνει η εμπορικότερη enduro στον κόσμο, ξεπερνώντας σε πωλήσεις όλους τους ανταγωνιστές της με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Στην Γερμανία απέκτησε περίπου το 50% της αγοράς enduro μέσα στον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας της, ενώ έφτασε στην 1η θέση και στη Γαλλία και την Ιταλία. Οι ΗΠΑ αποτελούν πλέον τη μεγαλύτερη αγορά της σε όγκο πωλήσεων.

Anton Wass

Η Stark υπολογίζει ότι μέσα σε μόλις τρία χρόνια έχει κατακτήσει περίπου το 5% της παγκόσμιας αγοράς motocross, enduro και supermoto, την οποία εκτιμά στα 3 δισ. €. Η εμπορική της ανάπτυξη αποτυπώνεται και στα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς το 2025 είχε έσοδα 115 εκατ. €, αυξημένα κατά 77% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Για το 2026 προβλέπει ότι θα φτάσουν περίπου τα 150 εκατ. €, ενώ ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Anton Wass, αναφέρει ότι αναμένεται και θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα σε επίπεδο EBIT. Σημαντικό πλεονέκτημα θεωρεί την ανάπτυξη και κατοχή της δικής της τεχνολογίας, καθώς και τον έλεγχο μεγάλου μέρους της παραγωγικής διαδικασίας.

Η νέα χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για την περαιτέρω Διεθνή επέκταση της εταιρείας και κυρίως για την εξέλιξη νέων ηλεκτρικών πλατφορμών. Η Stark δεν θέλει να περιοριστεί στις εκτός δρόμου μοτοσυκλέτες, αλλά να περάσει σε μεγαλύτερες και πιο εμπορικές κατηγορίες της αγοράς. Ο Wass υπολογίζει τη δυνητική αγορά στην οποία φιλοδοξεί να εισέλθει στα 90 δισ. €, με στόχο να επαναλάβει την επιτυχία της VARG και σε άλλους τομείς. Η παραγωγή και η εξέλιξη των σημερινών μοντέλων πραγματοποιούνται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρείας, έκτασης 20,000 τ.μ., έξω από την Βαρκελώνη.

Η περίπτωση της Stark έχει ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, καθώς δείχνει ότι οι επιδόσεις και η οδηγική εμπειρία μπορούν να αποτελέσουν ισχυρότερα κίνητρα αγοράς από το περιβαλλοντικό όφελος. Στις κατηγορίες motocross και enduro, η άμεση απόδοση της ροπής, η απουσία κιβωτίου ταχυτήτων, η μειωμένη συντήρηση και ο χαμηλότερος θόρυβος προσφέρουν ουσιαστικά πλεονεκτήματα. Παράλληλα, η χρήση σε συγκεκριμένες διαδρομές περιορίζει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της αυτονομίας και της φόρτισης που εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο για τις ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες δρόμου.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η μετάβαση στις μεγαλύτερες κατηγορίες θα είναι εύκολη. Οι απαιτήσεις για αυτονομία, γρήγορη φόρτιση και χαμηλό βάρος είναι πολύ διαφορετικές σε μια sport-touring ή adventure μοτοσυκλέτα. Ωστόσο, η Stark έχει καταφέρει να αποδείξει ότι υπάρχει αγοραστικό κοινό για ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες υψηλών επιδόσεων, αρκεί αυτές να μην απαιτούν συμβιβασμούς στην οδήγηση.

Η νέα χρηματοδότηση δίνει στην ισπανική εταιρεία τη δυνατότητα να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα, διεκδικώντας μερίδιο από μια πολύ μεγαλύτερη αγορά. Το αν θα καταφέρει να μεταφέρει την επιτυχία της VARG και στις μοτοσυκλέτες δρόμου μένει να φανεί. Σε κάθε περίπτωση, η πορεία της Stark Future αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον χώρο της ηλεκτροκίνησης και ένα δείγμα του πώς μπορεί να διαμορφωθεί το μέλλον της μοτοσυκλέτας.