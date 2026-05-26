Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Με θετικά συμπεράσματα αλλά και πολύτιμη εμπειρία ολοκληρώθηκε ο πρώτος αγώνας του STOCK European Championship το οποίο διεξάγεται μαζί με το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto Junior στην πίστα της Βαρκελώνης, για τον νεαρό Έλληνα αναβάτη Βασίλη Παντελεάκη, ο οποίος εκπροσώπησε τη νέα Ελληνική ομάδα VP3 Racing Team by Illusion Racing, στην παρθενική της εμφάνιση στο διεθνές πρωτάθλημα.

Το Moto Junior World Championship αποτελεί το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στον δρόμο προς το MotoGP, συγκεντρώνοντας τους πιο ταλαντούχους νεαρούς αναβάτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι διεκδικούν μία θέση στο κορυφαίο επίπεδο του αθλήματος και η κατηγορία STOCK European Championship είναι μια κατηγορία με πάνω από 30 συμμετοχές από 15 χώρες όλου του κόσμου.

Η πρόκληση για τον Βασίλη ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς αυτή αποτέλεσε την πρώτη του συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα έπειτα από απουσία ενάμιση χρόνου, ενώ παράλληλα ήταν και το ντεμπούτο της νέας Ελληνικής ομάδας VP3 Racing Team by Illusion Racing σε παγκόσμιο επίπεδο.

Παρότι ο στόχος της ομάδας ήταν μία θέση μέσα στην πρώτη δεκάδα, το αγωνιστικό τριήμερο δεν εξελίχθηκε ιδανικά, καθώς προέκυψαν προκλήσεις στην προσαρμογή και το στήσιμο της μοτοσικλέτας, γεγονός που επηρέασε την απόδοση στις κατατακτήριες δοκιμές και δεν επέτρεψε μία καλύτερη θέση στην εκκίνηση. Έτσι, ο Βασίλης ξεκίνησε τον αγώνα από την 21η θέση του grid.

Παρόλα αυτά, στον αγώνα έδειξε μαχητικότητα και αποφασιστικότητα, δίνοντας το 100% σε κάθε γύρο και καταφέρνοντας να κερδίσει πέντε θέσεις, για να τερματίσει στην 16η θέση, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις και σημαντικά περιθώρια βελτίωσης ενόψει της συνέχειας.

«Ο στόχος μας ήταν να βρεθούμε μέσα στη δεκάδα, όμως δεν καταφέραμε να έχουμε την ιδανική θέση εκκίνησης. Παρόλα αυτά, στον αγώνα έδωσα τα πάντα και καταφέραμε να κερδίσουμε πέντε θέσεις. Επιστρέψαμε στο πρωτάθλημα μετά από ενάμιση χρόνο και συνεχίζουμε να δουλεύουμε πολύ σκληρά ώστε να παρουσιαστούμε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί στον επόμενο αγώνα», δήλωσε ο Βασίλης Παντελεάκης.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου αγώνα, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στην αξιολόγηση των δεδομένων και στη λεπτομερή ανάλυση της τηλεμετρίας, με στόχο τη βελτιστοποίηση του συνολικού πακέτου και μία ακόμη πιο ανταγωνιστική παρουσία στους επόμενους αγώνες.

Η προσοχή της ομάδας στρέφεται πλέον στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου στην πίστα του Circuito do Estoril, με στόχο μία ακόμη πιο δυνατή εμφάνιση και ένα αποτέλεσμα αντάξιο των δυνατοτήτων και του ταλέντου του Βασίλη.

Η προσπάθεια συνεχίζεται με πίστη, σκληρή δουλειά και απόλυτη αφοσίωση στους στόχους της ομάδας. Ο Βασίλης Παντελεάκης και η VP3 Racing Team by Illusion Racing ευχαριστούν θερμά τον κόσμο που στηρίζει αυτή τη διαδρομή, καθώς και τους ανθρώπους και χορηγούς που βρίσκονται δίπλα στην ομάδα και κάνουν αυτή την προσπάθεια πραγματικότητα.

Τους Αγώνες της κατηγορίας STOCK European Championship μπορείτε να παρακολουθείτε από τα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV.