του Δημήτρη Διατσίδη

Οι αγωνιζόμενοι του Dakar Rally του 2026 έκαναν συνολικά 541 χλμ. σήμερα στους αμμόλοφους της Σαουδικής Αραβίας, από τα οποία τα 418 χλμ. ήταν αυτά της 9ης Ειδικής Διαδρομής, ενώ η απλή διαδρομή περιλάμβανε τα πρώτα 123 χλμ., μέχρι το ξεκίνημα της Ειδικής.

Η διαδρομή ξεκίνησε από το Wadi Ad Dawasir και πήγε σε μια κατασκήνωση (Refuge) στη μέση του πουθενά. ήταν μια ακόμη πολύ καλή μέρα για τον Έλληνα Βασίλη Μπούδρο που συμμετέχει για 4η φορά στον Αγώνα και πήρε την 10η θέση στην κατηγορία του.

Ξανά στην κορυφή ο Sanders

Οι αγωνιζόμενοι του Dakar Rally δεν προσεγγίζουν τα σκέλη τύπου μαραθωνίου με bivouac–refuge όπως τα υπόλοιπα, και αυτό που ξεκίνησε σήμερα από το Wadi ad Dawasir περιλάμβανε πλοηγικές δυσκολίες που άλλαξαν γρήγορα την εικόνα της Ειδικής για τους πρωταγωνιστές των τελευταίων ημερών. Η εντυπωσιακή πορεία του Benavides ίσως να μην έχει τελειώσει, όμως τουλάχιστον η παραμονή του στην κορυφή της γενικής κατάταξης διακόπηκε.

Το μεγάλο χτύπημα της ημέρας το κατάφερε ο Tosha Schareina, ο οποίος στην αρχή της Ειδικής επέλεξε με εξυπνάδα το σωστό φαράγγι σε ένα σημείο όπου οι αντίπαλοί του διάλεξαν λάθος διαδρομή, ενώ ήταν ιδιαίτερα γρήγορος και στο φινάλε του σκέλους. Ο Ισπανός ολοκλήρωσε την Ειδική με τον ταχύτερο χρόνο, 6’24’’ μπροστά από τον Daniel Sanders και 6’22’’ μπροστά από τον ομόσταυλό του στη Honda, Ricky Brabec.

Ο Schareina, που παραμένει τέταρτος στη γενική κατάταξη αλλά έχει μειώσει τη διαφορά του από την κορυφή στα 15 λεπτά, μπορεί ακόμη να μετανιώνει για την ποινή των δέκα λεπτών που δέχτηκε στο πρώτο μαραθώνιο σκέλος. Χωρίς αυτήν, θα βρισκόταν πλέον «κλειδωμένος» στη μονομαχία με τον Daniel Sanders που όλοι περίμεναν. Ο υπερασπιστής του Tίτλου ήταν τελικά ο μεγάλος κερδισμένος της ημέρας, καθώς η σύγχυση που μοιράστηκε με τον ομόσταυλό του Luciano Benavides είχε ως αποτέλεσμα να χάσει λιγότερο χρόνο.

Έτσι, ο Αυστραλός αναβάτης της KTM ανέκτησε την πρωτοπορία στη Γενική Κατάταξη, όπου πλέον προηγείται με διαφορά 6’24’’ από τον Αμερικανό αντίπαλό του Ricky Brabec. Ωστόσο, αυτό το προβάδισμα δεν θεωρείται ιδιαίτερα άνετο ενόψει του δεύτερου σκέλους του μαραθωνίου–refuge, στο οποίο ο αναβάτης της Honda θα εκκινήσει μόλις τρία λεπτά πίσω του και όπου η διαδρομή, με τις απαιτητικές αμμοθίνες, μπορεί να κρύβει νέες εκπλήξεις.

Στην κατηγορία Original by Motul, στην οποία διαγωνίζεται ο Βασίλης Μπούδρος, ο Γάλλος Benjamin Melot με ΚΤΜ έχασε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη της κατηγορίας, αλλά η διαφορά του από τον Josep Pedro με Husqvarna είναι μόλις στα 29”, μετά την τρίτη συνεχόμενη νίκη του Ισπανού.

Ο Βασίλης Μπούδρος με την ΚΤΜ είχε μια ακόμη πολύ καλή ημέρα στους αμμόλοφους, στην πρώτη ημέρα της Μαραθώνιας Ειδικής Διαδρομής των δύο ημερών.

Πήρε την 49η θέση του συνόλου των αγωνιζομένων (η καλύτερη του φετινή) και την 10η θέση της Original by Motul, και παραμένει στην γενική Κατάταξη στην 59η θέση, ενώ στην κατηγορία του στην 11η.

Απομένουν η δεύτερη ημέρα της Μαραθώνιας Ειδικής και τρεις ακόμη Ειδικές για το τέλος του Αγώνα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στην Yanbu, από όπου ξεκίνησε ο Αγώνας των 7.999 χλμ.

Αποτελέσματα 9ης Ειδικής Διαδρομής:

Αποτελέσματα 9ης Ειδικής Original by Motul:

Γενική Κατάταξη μετά τις 9 Ειδικές: