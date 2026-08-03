Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Μετά τις ιδιαίτερα επιτυχημένες δράσεις στη Θεσσαλονίκη και τη Νάξο, η Αθλητική Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΑΜΟΤΟΕ) και η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΜΟΤΟΕ) συνέχισαν την κοινή τους εκστρατεία για την προώθηση της οδικής ασφάλειας, με τρίτο σταθμό την Αλεξανδρούπολη.

Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αναβατών σχετικά με τη σημασία της χρήσης πιστοποιημένου προστατευτικού εξοπλισμού, της σωστής συντήρησης του κράνους και της υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Μέσα από τη δράση αναδεικνύεται ένα ξεκάθαρο μήνυμα: το κράνος δεν είναι αξεσουάρ – είναι ο σημαντικότερος σύμμαχος του αναβάτη και μπορεί να σώσει ζωές.

Η δράση στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συνεργασία της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών Έβρου Αλεξανδρούπολης (ΛΕΜΕ), του Τμήματος Τροχαίας Αλεξανδρούπολης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι αγκάλιασαν την πρωτοβουλία και συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχημένη υλοποίησή της.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, δεκάδες μοτοσυκλετιστές και πολίτες ενημερώθηκαν για τη σωστή χρήση του κράνους, τη σημασία της αντικατάστασής του όταν αυτό έχει φθαρεί ή έχει συμπληρώσει τον κύκλο ζωής του, καθώς και για βασικές αρχές ασφαλούς οδήγησης. Η θερμή ανταπόκριση του κοινού απέδειξε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων και ότι η ενημέρωση μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην πολύτιμη στήριξη ενός επιχειρηματία του χώρου της μοτοσυκλέτας, ο οποίος επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του. Χάρη στη γενναιόδωρη προσφορά του, η δράση μπορεί να συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στους αναβάτες τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν παλιά και φθαρμένα κράνη με νέα, πιστοποιημένα κράνη. Η ΑΜΟΤΟΕ και η ΜΟΤΟΕ τον ευχαριστούν θερμά για την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη συμβολή του σε μια πρωτοβουλία με μοναδικό σκοπό την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η δράση, όμως, δεν ολοκληρώνεται με την αντικατάσταση των κρανών. Όλα τα παλιά κράνη που συγκεντρώνονται σε κάθε σταθμό της δράσης, συλλέγονται και παραδίδονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου θα αποτελέσουν αντικείμενο επιστημονικής μελέτης σχετικά με τη γήρανση των υλικών, τη φθορά και την πραγματική κατάσταση των κρανών μετά από χρόνια χρήσης. Σκοπός της επιστημονικής μελέτης είναι να αξιολογηθούν ώστε να αποτυπωθεί η πραγματική τους κατάσταση μετά από χρόνια χρήσης. Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί αναλυτικός οπτικός έλεγχος, κατά τον οποίο θα εξεταστούν η εξωτερική κατάσταση του κελύφους, η ύπαρξη ρωγμών, χτυπημάτων, αποχρωματισμών ή παραμορφώσεων, η κατάσταση της εσωτερικής επένδυσης και του υλικού απορρόφησης ενέργειας (EPS), η λειτουργία του συστήματος συγκράτησης (ιμάντες και κούμπωμα), καθώς και η κατάσταση της ζελατίνας και των μηχανισμών στήριξής της. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθούν εργαστηριακές δοκιμές αντοχής του κελύφους στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι παραπάνω έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με τη συμμετοχή φοιτητών στο πλαίσιο ερευνητικών εργασιών. Η δράση αυτή αναμένεται να προσφέρει χρήσιμα δεδομένα σχετικά με την κατάσταση και την γήρανση των κρανών στην Ελλάδα και να ενισχύσει την ενημέρωση των αναβατών για την αναγκαιότητα της έγκαιρης αντικατάστασής τους. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε κράνος που αποσύρεται αποκτά μια δεύτερη αποστολή. Από μέσο προστασίας μετατρέπεται σε πολύτιμο ερευνητικό εργαλείο, συμβάλλοντας στην παραγωγή νέας γνώσης που θα βοηθήσει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην προστασία των επόμενων γενεών αναβατών.

Η ΑΜΟΤΟΕ και η ΜΟΤΟΕ ευχαριστούν θερμά την ΛΕΜΕ Αλεξανδρούπολης, το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης, την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. Αλεξανδρούπολης, όλους τους εθελοντές, καθώς και τους πολίτες που συμμετείχαν στη δράση και απέδειξαν έμπρακτα ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί κοινή ευθύνη.

Η εκστρατεία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Οι επόμενοι σταθμοί έχουν προγραμματιστεί στην Καστοριά, την Μυτιλήνη, την Κρήτη, την Σπάρτη και την Πάτρα, ενώ η πανελλαδική αυτή πρωτοβουλία θα ολοκληρωθεί με μια μεγάλη δράση στην Αθήνα, μεταφέροντας σε κάθε γωνιά της χώρας το μήνυμα ότι η πρόληψη, η ενημέρωση και η σωστή χρήση του κράνους μπορούν να σώσουν ζωές.

Δείτε στιγμές από τη δράση στην Αλεξανδρούπολη στο βίντεο:



Εμείς να σχολιάσουμε ότι η εξαιρετική αυτή προσπάθεια είναι 100% στο δρόμο που πρέπει να ακολουθούν οι δύο Ομοσπονδίες και να δείχνουν έτσι το σωστό δρόμο προς όλους τους αναβάτες και συνεπιβάτες των μοτοσυκλετών.