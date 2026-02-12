του Δημήτρη Διατσίδη

Η Ducati ανανεώνει την παρουσία της στην Arte Fiera, τη μακροβιότερη έκθεση τέχνης της Ιταλίας και σημείο αναφοράς για γκαλερί και συλλέκτες, εδραιώνοντας μια δέσμευση που αναγνωρίζει την τέχνη ως σημαντικό μέρος του πολιτισμικού της DNA.

Βαθιά ριζωμένες στον τόπο τους, η Ducati και η Arte Fiera εκπροσωπούν με υπερηφάνεια τη σύνδεση της Emilia-Romagna με τον κόσμο της τέχνης, του design και της σύγχρονης εποχής.

Συνεχίζοντας τις εκδόσεις του 2024 και του 2025, η Ducati επέλεξε να είναι παρούσα με το “Officina Arte Ducati Award”, το οποίο βρίσκεται πλέον στον τρίτο του χρόνο. Το Βραβείο εντάσσεται απόλυτα στην αφήγηση της εκατονταετηρίδας της εταιρείας, συνδεόμενο με το επετειακό θέμα “A Century Made of Seconds”.

Ξεκινώντας από αυτό το θέμα, το βραβείο αναδεικνύει τα υποκείμενα μοτίβα της ταχύτητας, της ερευνητικής προσέγγισης στον σχεδιασμό και της καινοτομίας, που αποτελούν τα διακριτά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν εξίσου ταυτίσει την ιστορία της Ducati και την καλλιτεχνική έρευνα ήδη από τις αρχές του 1900.

Το “A Century Made of Seconds” εξυμνεί την αξία κάθε στιγμής που χαράσσεται στη μνήμη και γίνεται αξέχαστη: χρόνος συμπυκνωμένος και αναδιαμορφωμένος σε εκλάμψεις έντασης, όπως συμβαίνει στις στιγμές της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Το “Officina Arte Ducati Award” εκτείνεται σε ολόκληρη την Αίθουσα 25, αφιερωμένο στη σύγχρονη τέχνη. Το νικητήριο έργο θα επιλεγεί από κριτική επιτροπή που αποτελείται από την Cristiana Perrella, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του MACRO – Museum of Contemporary Art in Rome, τον Luca Cerizza, ανεξάρτητο Επιμελητή και Κριτικό τέχνης, και τον Stefano Tarabusi, Design Manager της Ducati Motor Holding.

Το έργο που θα επιλεγεί για το βραβείο Officina Arte Ducati Award 2026 θα ενταχθεί στη συλλογή της εταιρείας στο Borgo Panigale, με την υποστήριξη της Fondazione Ducati, πλαισιώνοντας το There Is So Much We Can Learn from the Sun της Marinella Senatore (Gallery Mazzoleni), νικήτρια της έκδοσης 2025 και το Ossicodone 2 του Alberto Tadiello (Gallery Umberto di Marino), νικητή του βραβείου του 2024.