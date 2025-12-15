Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Με τον Τίτλο της Πρωταθλήτριας Βαλκανίων ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025 η Τόνια Κορρέ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της πορεία στον χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Η τελετή απονομής του Βαλκανικού Πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 στη Μολδαβία, όπου η νεαρή Ελληνίδα αναβάτρια ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου.

Η Τόνια κατέκτησε την 1η θέση στο Πρωτάθλημα Γυναικών της κατηγορίας BMU CFMOTO 300 WOMAN, σε μια χρονιά με έντονο ανταγωνισμό και υψηλές απαιτήσεις. Παρά τις δυσκολίες της φετινής σεζόν, κατάφερε να ξεχωρίσει χάρη στη συνέπεια, τη σκληρή δουλειά και την αγωνιστική της ωριμότητα.

Σε ηλικία μόλις 15 ετών και ως μαθήτρια της Α’ Λυκείου, η Τόνια Κορρέ αποτελεί παράδειγμα αθλητή που συνδυάζει με επιτυχία τον πρωταθλητισμό με τις σχολικές της υποχρεώσεις. Με πειθαρχία και σωστή οργάνωση, μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο σχολείο και τις προπονήσεις, πετυχαίνοντας υψηλούς στόχους και στους δύο τομείς.

Η επιτυχία αυτή δεν αποτελεί μόνο προσωπική διάκριση, αλλά και σημαντική στιγμή για τον Ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό, καθώς η Τόνια εκπροσώπησε τη χώρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Βαλκανικό επίπεδο.

Σε δήλωσή της μετά την απονομή, η ίδια ανέφερε:

«Η κατάκτηση του Βαλκανικού Πρωταθλήματος 2025 είναι μια σημαντική στιγμή για μένα. Ευχαριστώ θερμά την οικογένειά μου για τη στήριξή της και την ομάδα μου, που στάθηκε δίπλα μου σε όλη τη διάρκεια της σεζόν».