του Δημήτρη Διατσίδη

Εκείνη – η Aprilia RS-GP – έβαλε άσπρο νυφικό και εκείνος – ο Marco Bezzecchi – έβαλε μαύρη δερμάτινη φόρμα με γραβάτα! Η τελετή είχε όλη την απαιτούμενη τελετουργία και έτσι έγινε ο πρώτος “γάμος” της χρονιάς 2026 στο χώρο του MotoGP! Όλα αυτά στο χώρο της πίστας Sepang στην Μαλαισία, λίγο έξω από την πρωτεύουσα Kuala Lumpur και μια μέρα πριν ξεκινήσουν οι πρώτες Επίσημες Δοκιμές του 2026.

Ο επίσημος τίτλος του γάμου είναι: Ο Ιταλός αναβάτης ανανεώνει με πολυετές συμβόλαιο τη «σχέση» του με την Aprilia Racing

Μετά την πρόταση που έλαβε στο τέλος του Αγώνα στην Valencia, η RS-GP Albarosa – όπως την αποκάλεσε ο Marco στην αρχή της περιπέτειάς του με την Aprilia – είπε ναι. Η ένωσή τους επιβεβαιώνεται πλέον. Παρακάτω παρατίθεται το «συμβόλαιο» που ρυθμίζει τους όρους, τη συντήρηση, τη σπορ και συναισθηματική διαχείριση της σχέσης τους, καθώς και τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις εντός και εκτός πίστας.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο MARCO και η ALBAROSA συμφωνούν να μοιράζονται όλα τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά, αεροδυναμικές αναβαθμίσεις, ζάντες, ελαστικά, καύσιμα, λιπαντικά και κάθε μηχανικό ή λογισμικό «add-on», καθώς και τα έπαθλα και τα μπόνους από τα αποτελέσματα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Ο MARCO αναλαμβάνει να μεταχειρίζεται την ALBAROSA με τη φροντίδα ενός καλού υπεύθυνου γκαράζ, διασφαλίζοντας τη συνηθισμένη και την ειδική συντήρησή της σύμφωνα με τα τεχνικά πλάνα.

Από την πλευρά της, η ALBAROSA αναλαμβάνει να παρέχει ισχύ σε ποσότητα ανάλογη με το στρίψιμο του δεξιού καρπού, αποφεύγοντας εκδηλώσεις ηλεκτρονικής ζήλιας προς άλλες μοτοσυκλέτες του grid.

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ

Ο MARCO αναγνωρίζει την ευθύνη του για αγωνιστική πιστότητα προς την ALBAROSA, τη «δίδυμή» της και όλα τα πρωτότυπα της Aprilia Racing. Αυτά δεν συνιστούν παραβίαση της υποχρέωσης πιστότητας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις για ελαστικά, ρυθμίσεις, προσπεράσματα στον τελευταίο γύρο και γενικότερα για τη στρατηγική αγώνα θα εφαρμόζονται πάντοτε από κοινού, με σεβασμό στις αρχές της λογικής και στα όρια της πίστας.

Στην πίστα, σε περίπτωση διαφωνίας, θα υπερισχύει το ένστικτο του MARCO. Σε αυτή την περίπτωση, η ALBAROSA μπορεί να εκφράσει τη διαφωνία της μέσω δονήσεων ή ολισθήσεων, αλλά όχι πέρα από τα όρια του traction control.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ

Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει πολυετή διάρκεια· ειδικότερα, όσον αφορά τον MARCO, για όσο επιθυμεί να αγωνίζεται στην πίστα και, όσον αφορά την ALBAROSA, για όσο καύσιμο ρέει στα μπεκ της.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Προηγούμενες περιπτώσεις συνιστούν έντονα την αποφυγή προσφυγής σε οποιοδήποτε δικαστήριο.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ο MARCO δηλώνει ότι γνωρίζει κάθε ιδιαιτερότητα της ALBAROSA, συμπεριλαμβανομένων των χαρτογραφήσεων κινητήρα και του χαρακτήρα της στο φρενάρισμα και την επιτάχυνση.

Η ALBAROSA δηλώνει ότι αποδέχεται την οδήγηση του MARCO, αναγνωρίζοντας την ικανότητά του στο πλάγιασμα, την ευαισθησία με το μπροστινό και την τακτική του να μην αφήνει ποτέ το γκάζι.

MARCO BEZZECCHI

«Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που ανανέωσα για άλλα δύο χρόνια. Από την πρώτη μέρα που υπέγραψα είχα στο μυαλό μου τον στόχο να χτίσω ένα μακροπρόθεσμο πρότζεκτ. Χαίρομαι που βρήκα τη στήριξη ολόκληρης της ομάδας και όλου του εργοστασίου του Noale. Ελπίζω να μπορέσω να τους δώσω πολλή χαρά, όπως σίγουρα θα δώσουν κι αυτοί σε εμένα».

MASSIMO RIVOLA, CEO APRILIA RACING

«Είμαστε προφανώς εξαιρετικά ικανοποιημένοι, γιατί η ανανέωση ήταν προτεραιότητά μας. Θέλαμε να γιορτάσουμε την υπογραφή με έναν ιδιαίτερα διασκεδαστικό τρόπο, που πιστεύω ταιριάζει απόλυτα με την προσωπικότητα του Marco. Έχουμε χτίσει μια πορεία με στέρεες βάσεις και το γεγονός ότι ο Marco επέλεξε να μείνει μαζί μας, παρά τις διάφορες άλλες προτάσεις που δέχθηκε, μας δίνει μεγάλη χαρά και αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη δουλειά και το πνεύμα αυτής της ομάδας».

Ο Marco Bezzecchi, στην πρώτη του σεζόν με την Aprilia Racing το 2025, έχει ήδη γίνει ο πιο επιτυχημένος αναβάτης στην ιστορία της Ιταλικής ομάδας στο MotoGP. Έχει πετύχει 3 νίκες στους μεγάλους Αγώνες (Silverstone, Portimão και Valencia), 3 νίκες σε Sprint (Misano, Mandalika και Phillip Island), συνολικά 15 παρουσίες στο βάθρο και 5 pole positions (Austria, Misano, Mandalika, Portimão και Valencia). Τα αποτελέσματα αυτά του επέτρεψαν να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα στην 3η θέση με 353 βαθμούς.