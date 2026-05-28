Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Με αφορμή την σχεδόν μόνιμη κυκλοφοριακή συμφόρηση που αντιμετωπίζει η Αθήνα στους δρόμους, η ομάδα της Injection Motors ετοίμασε ένα κείμενο που αναλύει αριθμητικά γιατί το δίκυκλο κερδίζει συστηματικά έδαφος στην κίνηση στην πόλη. Το κείμενο συγκρίνει τον «αόρατο φόρο» που πληρώνει ο μέσος οδηγός ΙΧ λόγω συμφόρησης, με το συνολικό κόστος κατοχής ενός σκούτερ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Θανάση Τσιάνο, ο μέσος οδηγός της Αττικής μέσα στην κίνηση το 2024 έχασε 111 ώρες, δηλαδή σχεδόν πέντε ολόκληρα 24ωρα της ζωής του πέρασαν με το πόδι στο φρένο. Έναν χρόνο νωρίτερα ήταν 104. Η αύξηση του 6,7% σε μόλις δώδεκα μήνες δεν είναι κάτι ξαφνικό, είναι τάση. Και αυτή η τάση εξηγεί γιατί όλο και περισσότεροι Έλληνες κοιτούν τους δύο τροχούς όχι ως χόμπι, αλλά ως καθαρή πρακτική επιλογή.

Η εικόνα στους κεντρικούς άξονες είναι αποκαλυπτική. Στον Κηφισό περνούν πλέον πάνω από 260.000 οχήματα τη μέρα, στην Αττική Οδό 280.000, αυξημένα κατά 20% από το 2022. Ο δείκτης συμφόρησης της TomTom για το 2025 δείχνει ότι κάθε διαδρομή με αυτοκίνητο στην πρωτεύουσα διαρκεί κατά μέσο όρο 54,7% περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε. Όταν ο χρόνος γίνεται τόσο ακριβός, η ιδέα να εγκλωβίζεσαι σε ένα κουτί πέντε μέτρων για να μετακινηθείς δύο χιλιόμετρα μοιάζει όλο και πιο παράλογη.

Στην αντλία καυσίμου, η ζημιά είναι ακόμη πιο άμεση. Η αμόλυβδη 95 έχει εγκατασταθεί μόνιμα πάνω από τα δύο ευρώ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ξεπερνώντας ακόμη και τα 2,10 ευρώ σε συγκεκριμένες περιοχές. Συγκοινωνιολόγοι υπολογίζουν ότι ο μέσος Αθηναίος οδηγός ΙΧ πληρώνει έναν «αόρατο φόρο» περίπου 1.500 ευρώ ετησίως μόνο από τη συμφόρηση, καύσιμα που καίγονται σε ρελαντί, φθορά φρένων και κινητήρα τρεις φορές μεγαλύτερη από την κανονική, χαμένες παραγωγικές ώρες.

Απέναντι σε αυτό το τοπίο, η αριθμητική του δικύκλου είναι σχεδόν εξωπραγματική. Ένα σκούτερ ή ένα παπί 125 κυβικών καίει 2 με 2,5 λίτρα στα εκατό χιλιόμετρα. Με δέκα χιλιάδες χιλιόμετρα το χρόνο, δηλαδή την τυπική χρήση ενός εργαζόμενου που πάει κάθε μέρα στη δουλειά, το ετήσιο κόστος καυσίμου κλείνει στα 400 ευρώ. Προσθέστε ασφάλεια από 80 ευρώ, τέλη συνήθως κάτω από 30 και βασική συντήρηση 150 ευρώ, και το συνολικό κόστος κατοχής μένει κάτω από τα 800. Λιγότερο, δηλαδή, από τον «φόρο» που πληρώνει ο γείτονας μόνο και μόνο επειδή κάθεται στο μποτιλιάρισμα. Φυσικά, για να μείνει σε αυτά τα νούμερα η μοτοσικλέτα, θέλει φροντίδα: σωστά ελαστικά, φρέσκα λιπαντικά και μια μπαταρία που δεν θα σε αφήσει στα κρύα του Ιανουαρίου.

Η αγορά το έχει ήδη καταγράψει. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα 83.381 μοτοσικλέτες άνω των 50 cc, αύξηση 1,8% σε σχέση με το 2024, που με τη σειρά του είχε σημειώσει εκτόξευση 18% έναντι του 2023.

Μια μελέτη του πανεπιστημίου της Σορβόννης υπό τον καθηγητή Pierre Kopp έχει υπολογίσει ότι η στροφή στη μοτοσικλέτα μειώνει τον χρόνο μετακίνησης έως και 60% και αποσυμφορεί το οδικό δίκτυο για όλους, ακόμη και για όσους επιμένουν στο αυτοκίνητο.

Η ομάδα της Injection Motors μας θυμίζει ότι πίσω από τους αριθμούς των ταξινομήσεων κρύβεται μια λιγότερο ορατή, αλλά εξίσου ζωντανή οικονομία: αυτή των ανταλλακτικών και των αξεσουάρ μοτοσικλέτας. Καθώς ο στόλος των δικύκλων μεγαλώνει και ωριμάζει, η ζήτηση για εξατμίσεις, ντίζες, ρουλεμάν, αλλά και για βασικό εξοπλισμό προστασίας όπως κράνος και γάντια αναβάτη, διογκώνεται μήνα με τον μήνα. Είναι το αθόρυβο οικοσύστημα που στηρίζει τη μεγαλύτερη αλλαγή στις αστικές μετακινήσεις της τελευταίας δεκαετίας. Γιατί στο τέλος, σε μια πόλη που σταματά όλο και πιο συχνά, νικάει αυτός που συνεχίζει να κινείται.