του Δημήτρη Διατσίδη

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Τα αστέρια βγήκαν σε μια λαμπερή βραδιά για τον παγκόσμιο αθλητισμό μοτοσυκλετών, όταν η τελετή των βραβείων FIM 2023 διοργανώθηκε με επιτυχία για πρώτη φορά στην Μεγάλη Βρετανία στο εντυπωσιακό ACC Liverpool, στην καρδιά της ιστορικής πόλης. Η περίφημη τελετή λήξης της σεζόν είδε τους φετινούς Παγκόσμιους Πρωταθλητές της FIM να λάβουν τα χρυσά τους μετάλλια υπό το ενθουσιώδες χειροκρότημα από την ηγεσία των συγκεντρωμένων μελών της Οικογένειας της FIM με επικεφαλής τον Πρόεδρο της FIM Jorge Viegas.

Με επτακόσιους προσκεκλημένους παρόντες για να τιμήσουν τους νικητές, απονεμήθηκαν πενήντα οκτώ Παγκόσμιοι Τίτλοι FIM από έξι διαφορετικούς χώρους του αθλητισμού μοτοσυκλέτας – Circuit Racing, Motocross, Trial, Enduro, Cross Country Rally και Track Racing – το πρόγραμμα ήταν γεμάτο, αλλά εκτελέστηκε τέλεια. Τον εντυπωσιακό χώρο στη βορειοδυτική Αγγλία γέμισαν εκπρόσωποι από τις εκατόν δεκαεννέα Εθνικές Ομοσπονδίες που έδειξαν την εκτίμησή τους δίπλα σε θρύλους της μοτοσικλέτας, FIM Promoters, FIM Partners και εκπροσώπους από την ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα / βιομηχανία μοτοσυκλετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Με ειδική επίβλεψη από το κουαρτέτο των “Masters of Ceremony”, το οποίο αποτελείται από τους Barbara Pedrotti, James Toseland, Rachel Stringer και Matthew Roberts, μια ωραία ροή του προγράμματος εξασφάλισε ότι οι παρευρισκόμενοι τίμησαν με σωστό τρόπο τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές FIM του 2023.

Οι εργασίες της βραδιάς ξεκίνησαν με τα 2023 FIM Trophies να απονέμονται ως εξής: FIM Women in Motorcycling Trophy – Motorcycling at School (Ισπανία). FIM Environment Trophy – Misano Green Circuit: Η βιωσιμότητα των εκδηλώσεων (Ιταλία). FIM Fair Play Trophy – The Distinguished Gentleman’s Ride (Αυστραλία) και FIM Trophy for the Future – MotoStudent International Competition (Ισπανία).

Μετά την ομιλία του Προέδρου της FIM, ο Jorge Viegas απένειμε διακρίσεις FIM – το Χρυσό Μετάλλιο Nicolas Rodil des Valle – στον Michael Scott – δημοσιογράφο με τεράστια πορεία στο Circuit Racing και, μετά θάνατον, στον Mike Trimby – Διευθύνοντα Σύμβουλο και ιδρυτή της IRTA.

Στη συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος της FIM, Giovanni Copioli, και ο Διευθυντής της Επιτροπής αγώνων σιρκουί FIM, Paul King, προσκλήθηκαν στη σκηνή για να παρουσιάσουν τα μετάλλια στην κατηγορία αγώνων σιρκουί που περιελάμβανε τον Todd Ellis – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Sidecar Rider. Emmanuelle Clement – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Sidecar Passenger; Karel Hanika, Niccolo Canepa, Marvin Fritz – Παγκόσμιοι Πρωταθλητές Αντοχής FIM. Mattia Casadei – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM MotoE. Jeffrey Buis – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Supersport 300. Nicolò Bulega – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Supersport. Ángel Piqueras García – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM JuniorGP. Jaume Masiá – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Moto3 Grand Prix και Pedro Acosta – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Moto2 Grand Prix.

Στη συνέχεια στη σκηνή ήταν οι FIM Motocross Legends Dave Thorpe και Livia Lancelot για να παρουσιάσουν τα μετάλλια στην κατηγορία Motocross σε μια σύνθεση που περιελάμβανε τον Aki Pihlaja – Παγκόσμιο Πρωταθλητή Snowcross της FIM. Dani Heitink- Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Junior Motocross FIM 85cc. Mathis Valin – 125cc Junior Motocross World Champion. Andrea Adamo – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Motocross FIM MX2. Marvin Vanluchene – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Sidecar Motocross Rider. Nicolas Musset- Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Sidecar Motocross Passenger. Marc-Reiner Schmidt – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM S1GP SuperMoto. Max Anstie – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Supercross FIM SX2. Δυστυχώς, ο Ken Roczen – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Supercross FIM WSX και η Courtney Duncan – Παγκόσμια Πρωταθλήτρια FIM Women’s Motocross δεν ήταν παρόντες.

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της FIM Ignacio Verneda και ο Διευθυντής της Επιτροπής Τράιαλ FIM, Thierry Michaud, παρουσίασαν τα μετάλλια στην κατηγορία Τράιαλ, όπου οι αποδέκτες ήταν η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια της FIM Women’s Trial – Emma Bristow. Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM X-Trial – Toni Bou; Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Trial2 – Billy Green και Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Trial3 – George Hemingway.

Στη συνέχεια, πιο θερμά χειροκροτήματα χαιρέτισαν την Διευθύνουσα Σύμβουλο της FIM, Francoise Emery, και τον Διευθυντή της Επιτροπής Enduro της FIM, John Collins, ο οποίος απένειμε τα μετάλλια στην κατηγορία Enduro που περιελάμβανε το Billy Bolt – Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM SuperEnduro. Kevin Cristino – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Enduro FIM Youth; Jed Etchells – Παγκόσμιος Πρωταθλητής Junior Enduro. Jane Daniels – Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Enduro Γυναικών FIM. Brad Freeman – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM E3 Enduro. Steve Holcombe – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM E2 Enduro. Josep Garcia – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM E1 Enduro. Manuel Lettenbichler – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Hard Enduro και Mitch Brightmore – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Junior Hard Enduro.

Στη συνέχεια, ήταν η σειρά των αστεριών του Track Racing με τον θρύλο του FIM Track Racing Barry Briggs να έρχεται μαζί με τον διευθυντή της επιτροπής αγώνων πίστας FIM Armando Castagna στη σκηνή για να παρουσιάσουν τα μετάλλια στον Rasmus Karlsson – Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM Speedway Youth – SGP3. Mateusz Cierniak – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Speedway Under 21 – SGP2; Martin Haarahiltunen – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Ice Speedway. Martin Smolinski – Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Long Track. Ervin Krajčovič Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM Flat Track.

Ο Πρόεδρος της FIM Jorge Viegas επέστρεψε στη σκηνή για να απονείμει τους νικητές των μεταλλίων της κατηγορίας Ομάδων που περιλάμβαναν το FIM Women’s Trial des Nations – Μεγάλη Βρετανία. FIM Trial des Nations – Ισπανία, FIM International Six Days’ of Enduro Women’s and Men’s World Trophies – Η.Π.Α. FIM Long Track of Nations – Ολλανδία. FIM Speedway of Nations Under 21 (SoN2) και FIM Speedway World Cup – Πολωνία και FIM International Six Days’ of Enduro Junior World Trophy, FIM Junior SuperMoto of Nations, FIM SuperMoto of Nations και FIM Motocross of Nations – Γαλλία.

Στη συνέχεια, ο θρύλος από τους promoter της FIM, François Ribeiro, πήρε τη σειρά του για να παρουσιάσει τα μετάλλια στην κατηγορία Endurance που πήγαν στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Ομάδας Endurance της FIM – YART Yamaha και στους Παγκόσμιους Πρωταθλητές της FIM Endurance – Niccolò Canepa, Marvin Fritz και Karel Hanika.

Η τελευταία κατηγορία της βραδιάς ήταν για τους “Ultimate Champions” (Απόλυτους Πρωταθλητές) με τον Πρόεδρο της FIM Jorge Viegas για άλλη μια φορά στη σκηνή να κάνει τις παρουσιάσεις στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Rally-Raid της FIM (RallyGP) – Luciano Benavides. Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM TrialGP – Toni Bou. Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM EnduroGP – Steve Holcombe. Παγκόσμιο Πρωταθλητή Grand Prix Speedway FIM (SGP) – Bartosz Zmarzlik. Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM MXGP – Jorge Prado. Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM Superbike – Alvaro Bautista και Παγκόσμιο Πρωταθλητή FIM MotoGP™ Grand Prix – Francesco Bagnaia.

Στο τέλος της καταπληκτικής βραδιάς, ο Jorge Viegas – Πρόεδρος της FIM παρατήρησε: «Τα Βραβεία FIM είναι πάντα μια πολύ ιδιαίτερη περίσταση και απόψε το Λίβερπουλ έχει ενταχθεί στις σπουδαίες εκδόσεις αυτής της εκδήλωσης με την υποστήριξη της ACU . Και πάλι, είναι τόσο μοναδικό να έχουμε τόσους πολλούς από τους Πρωταθλητές μας FIM μαζί σε ένα μέρος και μια στιγμή, και είναι κάτι που έχει εκτιμηθεί θερμά από όλους όσοι ήταν παρόντες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε άτομο που συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στο να γίνει η σεζόν του 2023 μια τόσο τεράστια επιτυχία, απόψε ήταν ο τέλειος τρόπος για να τη γιορτάσουμε και να τη φέρουμε στο τέλος της. Ήδη σχεδιάζουμε και προετοιμαζόμαστε να κάνουμε το 2024 ακόμα καλύτερο».