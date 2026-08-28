του Νεκτάριου Διατσίδη

Το μικρό διάλειμμα τελείωσε και το MotoGP επιστρέφει στην πίστα για να κατακτήσει την MotorLand της Αραγονίας. Με πλήθος ανακοινώσεων σχετικά με αναβάτες, ορισμένες ακόμη έκτακτες ειδήσεις και πολλά άλλα, υπήρχαν πολλά θέματα προς συζήτηση, καθώς το πιο συναρπαστικό άθλημα στη Γη ετοιμάζεται για ακόμη ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο.

Δείτε τους τίτλους ειδήσεων πριν βγούμε από την pitlane για το Michelin® Grand Prix της Αραγονίας!

Η Συνέντευξη Τύπου υποδέχθηκε τους Martin, Bezzecchi, Marc Marquez και Fernandez

Ο Marc Marquez μιλά για το πιο δύσκολο Βρετανικό GP, ενώ οι Martin, Bezzecchi και Fernandez μιλούν για τον Αγώνα στην Αραγονία.

Ο Zarco επέστρεψε! Ο Γάλλος πήρε το πράσινο φως για τις ΕΔ1. Μετά από μακρά απουσία λόγω τραυματισμού, ο #5 είναι και πάλι με την Castrol Honda LCR και θα συμμετάσχει στις ΕΔ1, πριν από νέα αξιολόγηση. Δηλώνει έτοιμος να επιστρέψει στη δράση.

Ο Aldeguer γίνεται “fluo” στην Pertamina Enduro VR46 για το 2027. Ο Ισπανός αναβάτης επιστρέφει στη δράση αυτό το Σαββατοκύριακο, αμέσως μετά την επιβεβαίωση ότι στο μέλλον θα είναι στα κίτρινα.

Ο Marini μετακομίζει στην Tech3 για το 2027. Ο Ιταλός αλλάζει ομάδα και μοτοσυκλέτα για τη νέα εποχή του 2027, καθώς επιβεβαιώθηκε η μεταγραφή του στην Tech3 λίγο πριν από το GP της Αραγονίας.

Ο Guevara ανεβαίνει στο MotoGP. Ο εκ των πρωτοπόρων της Moto2 θα προβιβαστεί στο MotoGP με την Prima Pramac Yamaha την επόμενη σεζόν.

Ο Miller αποχαιρετά. Μετά την είδηση ότι θα αποχωρήσει από την Yamaha στο τέλος του 2026, ο Αυστραλός αναπολεί τη θητεία του και κοιτάζει προς το μέλλον.

Ο Bastianini μετακινείται στην Trackhouse για το 2027. Τη Δευτέρα ανακοινώθηκε η μεταγραφή του “Beast” στην SuperFile Trackhouse για το 2027.

Ο Ogura μένει εκτός Αραγονίας, ο Savadori παίρνει τη θέση του. Ο Ιάπωνας αναβάτης δεν θα αγωνιστεί αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω τραυματισμού στο χέρι

Το MotoGP Group διορίζει τον Carlos Ezpeleta ως Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η είδηση που ανακοινώθηκε λίγο πριν από το GP της Αραγονίας.