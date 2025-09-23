Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Ο 16χρονος Πρωταθλητής DINOS31 (Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος) αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Yamaha R7 Superfinale με τα χρώματα της DNA High Performance Filters.

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση που ανέδειξε το ταλέντο και την αποφασιστικότητά του, ο μόλις 16 ετών Πρωταθλητής DINOS31 (Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος) εκπροσώπησε την Ελλάδα και την ομάδα της DNA High Performance Filters στο Παγκόσμιο Yamaha R7 Superfinale, που διεξήχθη στις 18-20 Σεπτεμβρίου στην ιστορική πίστα Paul Ricard της Γαλλίας.

Ημέρα 1 – Πέμπτη 18/09

Το πρόγραμμα άνοιξε με ένα 20λεπτο Ελεύθερων Δοκιμών και ένα Κατατακτηρίων. Όντας η πρώτη του φορά στην πίστα ο DINOS31 στα μόλις 20 λεπτά ελεύθερων δοκιμών είχε κύριο στόχο να μελετήσει τη χάραξη και να συνεργαστεί στενά με τον αρχιμηχανικό του Χρήστο Φράγκο για να βρει το ιδανικό set up της μοτοσυκλέτας.

Στις Κατατακτήριες κατάφερε την 11η θέση στη σχάρα εκκίνησης, ανάμεσα σε 29 συναγωνιζόμενους, προετοιμάζοντας το έδαφος για δυνατούς αγώνες.

Ημέρα 2 – Παρασκευή 19/09

Στον πρώτο αγώνα, ο DINOS31 ξεκίνησε από την 11η θέση και με εντυπωσιακή εμφάνιση έφτασε μέχρι την 1η θέση, πραγματοποιώντας συνεχείς προσπεράσεις και δείχνοντας μαχητικότητα απέναντι σε 29 κορυφαίους αναβάτες από όλο τον κόσμο, τερματίζοντας 4ος. Ένα πάτημα στη μπλε γραμμή στον τελευταίο γύρο του στοίχισε μια θέση, όμως η συνολική εμφάνιση άφησε θετικό πρόσημο για την ομάδα.

Ημέρα 3 – Σάββατο 20/09

Στον δεύτερο αγώνα, ο νεαρός Πρωταθλητής Ευρώπης Alpe Adria R7 και Sportbikes, εκκίνησε ξανά από την 11η θέση και βρέθηκε αμέσως στο πρώτο γκρουπ. Ο αγώνας ήταν εξαιρετικά θεαματικός, με συνεχείς εναλλαγές θέσεων σχεδόν σε κάθε στροφή, κρατώντας τους θεατές με κομμένη την ανάσα.

Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα, ο DINOS31 τερμάτισε στην 3η θέση, κατακτώντας το πολυπόθητο βάθρο και αποδεικνύοντας ότι ανήκει στην ελίτ της κατηγορίας.

Η παρουσία των δύο Ελλήνων αναβατών που συμμετείχαν στη διοργάνωση έφερε την Ελλάδα στην 3η θέση στην απονομή των Εθνών, πίσω μόνο από την Ιταλία και την Ισπανία, ανάμεσα σε 12 χώρες. Ένα επίτευγμα αξιοθαύμαστο, που κατέστη εφικτό χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις και των δύο.



Δηλώσεις

Η DNA High Performance Filters δήλωσε:

«Όταν επιλέξαμε τον 16χρονο Πρωταθλητή στο να γίνουμε ονομαστικός και κύριος χορηγός του, ξέραμε ακριβώς τι κάναμε. Έχουμε μελετήσει το ταλέντο του και γνωρίζουμε ότι η μεγάλη του δύναμη είναι να “διαβάζει” άμεσα τις πίστες και να μεταφέρει άριστα τις πληροφορίες στον αρχιμηχανικό του. Αυτό έκανε και τώρα, σε μία τεχνική πίστα που έμπαινε για πρώτη φορά και μαζί με τον αρχιμηχανικό του κατάφεραν να έχουν το απόλυτο set up για το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Είμαστε υπερήφανοι για την εμφάνισή του!»

Ο DINOS31 (Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος) δήλωσε:

«Η συγκεκριμένη διοργάνωση ήταν μία φανταστική εμπειρία. Ήταν ξεχωριστό ότι πραγματοποιήθηκε μαζί με το EWC ( Edurance World Championship) και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω αναβάτες αυτής της κατηγορίας. Προσωπικά, το διασκέδασα όλες τις ημέρες! Όσον αφορά την επίδοσή μου, αυτή κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ την DNA High Performance Filters που με στήριξε στην συγκεκριμένη διοργάνωση σαν ανταμοιβή μου για τα 2 Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα που κατέκτησα στο Alpe Adria International Championship, Yamaha R7 Cup και Sportbike, στα οποία ήταν και εκεί ένας από τους βασικούς χορηγούς μου»

Με την εντυπωσιακή του παρουσία και την κατάκτηση του βάθρου, ο DINOS31 ολοκλήρωσε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Yamaha R7 Superfinale, γράφοντας μια ακόμη χρυσή σελίδα για το μέλλον του Ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Εμείς να σχολιάσουμε ότι ο 16χρονος Έλληνας έκανε μια σημαντική πρόοδο, καθώς σε τέτοιους Αγώνες με τέτοιο συναγωνισμό μπορεί να εξελιχθεί και σε δύο χρόνια που θα είναι 18 χρόνων να μπορεί να συμμετάσχει στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα WorldSBK ή MotoGP. πρέπει να συνεχίσει με αυτόν το ρυθμό, καθώς από τα δέκα του χρόναι έδειξε ότι πεχει το ταλέντο και το κοντρόλ της μοτοσυκλέτας, που τώρα άρχισαν να μετατρέπονται και σε απόλυτη ταχύτητα μέσα στην πίστα.