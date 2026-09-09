Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Την καλύτερη φετινή του επίδοση στο MotoJunior World Championship στην κατηγορία STOCK European Championship, πέτυχε ο Βασίλης Παντελεάκης στον πέμπτο αγώνα της σεζόν, που διεξήχθη στις 6 Σεπτεμβρίου στην πίστα της Βαλένθια.

Σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό αγώνα, με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έντονη υγρασία, ο Έλληνας αναβάτης πραγματοποίησε μία από τις πιο δυνατές εμφανίσεις του μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο που παρουσιάζει αγώνα με τον αγώνα.

Ξεκινώντας από την 20ή θέση, ο Παντελεάκης κατάφερε να αναρριχηθεί μέχρι τη 16η θέση, ολοκληρώνοντας τον αγώνα μόλις 0,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον 15ο και την πρώτη βαθμολογούμενη θέση.

Μαζί με την ομάδα του δούλεψε αποτελεσματικά πάνω στις ρυθμίσεις της μοτοσικλέτας και κατάφερε να διατηρήσει πολύ καλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που δημιούργησαν η αφόρητη ζέστη και η υψηλή υγρασία.

Το σημαντικότερο στοιχείο της παρουσίας του στην STOCK European Championship στην Βαλένθια ήταν η αισθητή βελτίωση της απόδοσής του και η περαιτέρω μείωση της διαφοράς που τον χωρίζει από την κορυφή, δείχνοντας ότι η δουλειά που γίνεται τόσο από τον ίδιο όσο και από την ομάδα του αποδίδει σταθερά καρπούς.



Με δύο αγώνες να απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση της σεζόν, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να συνεχίσει την ανοδική του πορεία, να μειώσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά από τους πρωτοπόρους και να φέρει τους πρώτους βαθμούς για την Ελλάδα.

Επόμενος σταθμός για τον Βασίλη Παντελεάκη είναι η πίστα της Αραγκόν στην Ισπανία, στις 26 Σεπτεμβρίου.

Βασίλης Παντελεάκης – Honda CBR 600RR

“Είμαι πολύ χαρούμενος για την πρόοδο που κάναμε σε αυτόν τον αγώνα μαζί με την ομάδα μου. Έχω αρχίσει να βρίσκω αρκετά πράγματα με τη μοτοσικλέτα και να νιώθω όλο και καλύτερα πάνω της αγώνα με τον αγώνα. Στόχος μου είναι να συνεχίσω να βελτιώνομαι σε κάθε αγώνα και σύντομα να μπορέσω να βρεθώ να παλεύω με τους πρωτοπόρους. Ξέρουμε τι μας λείπει και δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια”.