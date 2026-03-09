Οι επιδείξεις δεξιοτεχνίας ή stunt με μοτοσυκλέτες είναι πάντα εντυπωσιακές ειδικά όταν σε αυτές συμμετέχουν επαγγελματίες αναβάτες επιδείξεων.

Παρά την προσεκτική προετοιμασία ορισμένες φορές κάποιο από τα εντυπωσιακά ”κόλπα” δεν πηγαίνει όπως είχε προγραμματιστεί, όπως στο παρακάτω βίντεο, και καταλήγει σε μια επίσης εντυπωσιακή τούμπα.

Φυσικά αυτές οι μικροατυχίες είναι μέσα στο πρόγραμμα, όχι κυριολεκτικά, και οι αναβάτες συνήθως γλυτώνουν με μερικές γρατσουνιές στα χέρια και την ”υπερηφάνεια”.

Σημαντικό ρόλο στο να τη ”βγάλουν καθαρή” παίζουν πρώτα ο εξοπλισμός μετά η φυσική κατάσταση και φυσικά οι σχετικά μικρές ταχύτητες που αναπτύσσουν κατά τη διάρκεια του stunt στον περιορισμένο χώρο της επίδειξης.