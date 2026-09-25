Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Ο 10ος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Superbike, που θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο στην Cremona, προβάλλεται αποκλειστικά στο ANT1+

Η Ιταλία ετοιμάζεται να υποδεχθεί για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν το MOTUL FIM Superbike World Championship, με το EICMA Italian Round 2026 να συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα σε ένα τριήμερο που μπορεί να μείνει στην ιστορία του WorldSBK.

Από την Παρασκευή 25/9 έως και την Κυριακή 27/9, η δράση στην πίστα της Cremona αναμένεται έντονη, καθώς η μάχη για τον τίτλο, η διεκδίκηση της τρίτης θέσης στο Πρωτάθλημα και η παρουσία των Ιταλών αναβατών μπροστά στο κοινό τους δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο ενδιαφέρον.

Το μεγαλύτερο ερώτημα του τριημέρου αφορά φυσικά τον Nicolo Bulega, ο οποίος βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος WorldSBK 2026.

Ο αναβάτης της Aruba.it Racing – Ducati έχει τη δυνατότητα να στεφθεί Παγκόσμιος Πρωταθλητής ήδη από τον πρώτο αγώνα του Σαββάτου, εφόσον καταφέρει να συγκεντρώσει 15 βαθμούς περισσότερους από τον ομόσταυλό του, Iker Lecuona.

Εφόσον ο τίτλος δεν κριθεί στον πρώτο αγώνα, ο Bulega μπορεί να τον εξασφαλίσει στον αγώνα Superpole της Κυριακής, αρκεί να έχει αυξήσει τη διαφορά του από τον Lecuona κατά τουλάχιστον τρεις βαθμούς μετά τους δύο πρώτους αγώνες του τριημέρου.

Η Cremona αποτελεί, άλλωστε, μία πίστα στην οποία ο Bulega έχει ήδη αφήσει έντονα το αποτύπωμά του.

Το 2025 πανηγύρισε hat-trick νικών, ενώ έχει κατακτήσει την pole position και στις δύο προηγούμενες επισκέψεις του WorldSBK στην ιταλική πίστα.

Από την πλευρά του, ο Iker Lecuona θα προσπαθήσει να διατηρήσει ζωντανή τη μάχη, έχοντας ως καλύτερο αποτέλεσμα στην Cremona την τέταρτη θέση στον πρώτο αγώνα του 2024.

Στις έξι προηγούμενες συμμετοχές του στην πίστα έχει ολοκληρώσει τέσσερις αγώνες μέσα στην πρώτη εξάδα, ενώ στους άλλους δύο δεν κατάφερε να τερματίσει.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μάχη για την τρίτη θέση στη βαθμολογία του WorldSBK, με τους Yari Montella, Alex Lowes και Sam Lowes να χωρίζονται από μόλις 49 βαθμούς.

Ο Montella έχει το προβάδισμα, όμως οι Alex Lowes και Sam Lowes θα επιχειρήσουν να μειώσουν τη διαφορά στην Cremona και να μετατρέψουν τους τρεις αγώνες του ιταλικού τριημέρου σε σημείο καμπής για τη μεταξύ τους μάχη.

Ο Montella δεν είχε την καλύτερη δυνατή παρουσία στην περσινή επίσκεψη, ενώ ο Alex Lowes έχει ήδη ανέβει στο βάθρο της Cremona, στον αγώνα Superpole του 2024.

Ο Sam Lowes, από την άλλη, έχει ως καλύτερο αποτέλεσμα στην πίστα την τέταρτη θέση στον περσινό αγώνα Superpole.

Το ιταλικό στοιχείο θα είναι ιδιαίτερα έντονο σε ολόκληρο το grid, με αρκετούς αναβάτες να αναζητούν ένα καλό αποτέλεσμα μπροστά στους συμπατριώτες τους.

Ο Lorenzo Baldassarri παραμένει στη διεκδίκηση της τρίτης θέσης, ενώ μόλις δύο βαθμούς πίσω του βρίσκεται ο Axel Bassani, ο οποίος έχει ως καλύτερη επίδοση στην Cremona την πέμπτη θέση.

Ο Alberto Surra, μετά την επιστροφή του από τραυματισμό, έδειξε στις τελευταίες εμφανίσεις του ότι μπορεί να κινηθεί στις κορυφαίες θέσεις και θα επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την εμπειρία του από την προπόνηση στην πίστα.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται και η εμφάνιση του Andrea Locatelli, ο οποίος θέλει να αφήσει πίσω του μια δύσκολη σεζόν και να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις σε μία πίστα όπου έχει καταγράψει τέσσερις παρουσίες στην πρώτη δεκάδα.

Στην Cremona επιστρέφει και ο Danilo Petrucci, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές της πίστας στο WorldSBK, καθώς οι μοναδικές νίκες του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike ήρθαν εδώ το 2024, όταν αγωνιζόταν με την Barni Ducati.

Στην τελευταία περίοδο της καριέρας του στο WorldSBK, ο Petrucci θα αναζητήσει ακόμη μία ξεχωριστή εμφάνιση στην πατρίδα του.

Ανάμεσα στους αναβάτες που αναμένεται να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον βρίσκεται και ο Alvaro Bautista, ο οποίος διαθέτει το εντυπωσιακό ρεκόρ των περισσότερων podiums στην Cremona, έχοντας ανέβει στο βάθρο σε πέντε από τους έξι αγώνες που έχει ολοκληρώσει στην πίστα.

Ο δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής θα επιχειρήσει να παραμείνει στις κορυφαίες θέσεις, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η παρουσία των Remy Gardner και Garrett Gerloff, οι οποίοι έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν ανταγωνιστικό ρυθμό στην Cremona.

Ο Gerloff μάλιστα είχε κατακτήσει την τέταρτη θέση σε προηγούμενη επίσκεψή του με BMW.

Για τον Miguel Oliveira το τριήμερο θα αποτελέσει την πρώτη αγωνιστική του παρουσία στην Cremona, έχοντας ωστόσο ήδη αποκτήσει μία πρώτη εικόνα από την πίστα μέσω του πρόσφατου test.

Ο Xavi Vierge θα επιχειρήσει να συνεχίσει το σερί των θετικών αποτελεσμάτων του στην Cremona, όπου στις έξι προηγούμενες συμμετοχές του δεν έχει τερματίσει χαμηλότερα από την όγδοη θέση.

Παράλληλα, οι Jake Dixon και Somkiat Chantra θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στην ιταλική πίστα με τη Honda HRC.

Το τριήμερο της Cremona WorldSBK 2026 θα έχει και αλλαγές στο grid.

Ο Twan Smits θα αντικαταστήσει τον Bahattin Sofuoglu στη Motoxracing WorldSBK Team για τους τρεις τελευταίους γύρους της σεζόν, έχοντας ήδη αγωνιστεί ως wildcard με Yamaha R1 στο Assen.

Την ίδια στιγμή, ο Loris Baz θα επιστρέψει στο grid, αντικαθιστώντας τον Tarran Mackenzie στην MGM Optical Express Racing.

Με τον Nicolo Bulega να βρίσκεται ένα βήμα από την κατάκτηση του τίτλου WorldSBK 2026, τη μάχη για την τρίτη θέση να παραμένει ανοιχτή και τους Ιταλούς αναβάτες να αναζητούν τη δική τους στιγμή δόξας μπροστά στο κοινό τους, η Cremona Circuit είναι έτοιμη να φιλοξενήσει ένα από τα σημαντικότερα τριήμερα της φετινής σεζόν.

Το EICMA Italian Round 2026 υπόσχεται ένταση, μάχες μέχρι την τελευταία στροφή και, ενδεχομένως, μία ιστορική στιγμή για το ιταλικό WorldSBK, με τον Bulega να διεκδικεί μπροστά στους συμπατριώτες του τον πρώτο του Παγκόσμιο Τίτλο Superbike.

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