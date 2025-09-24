Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Την ευκαιρία να δουν από κοντά και να κάνουν, για πρώτη φορά, μια Οδική Δοκιμή (Test Ride) των νέων DR-Z4S και DR-Z4SM θα έχουν οι φίλοι της Suzuki στο 4ο Adventure Meeting 2025.

Τα νέα, πολυαναμενόμενα DR-Z4S και DR-Ζ4SM έφτασαν στην χώρα μας και θα κάνουν την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους στο 4ο Adventure Meeting του 2025!

Η μεγάλη γιορτή της περιπέτειας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00.

Οι φίλοι των δύο τροχών θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν εκτός από τα DR-Z4S και DR-Ζ4SM και τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Suzuki:

• V-STROM 1050 & 1050DE

• V-STROM 800 & 800DE

• V-STROM 650 & 650XT

• GSX-S1000GX

Η εμπειρία Suzuki δεν σταματά στις δοκιμές, στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα δημοφιλέστερα μοντέλα δρόμου και off-road αλλά και τα ολοκαίνουργια GSX-8T και GSX-8TT, στην πρώτη παρουσία τους στην Ελλάδα!

Το εξειδικευμένο προσωπικό της Suzuki Moto Greece θα είναι εκεί, έτοιμο να απαντήσει σε κάθε απορία και να παρουσιάσει τις μοναδικές δυνατότητες των μοντέλων της μάρκας.