Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης
Η Suzuki Motor Corporation θα παρουσιάσει τα νέα 2027 μοντέλα της στο πλαίσιο της επίσημης Συνέντευξης Τύπου την πρώτη ημέρα της έκθεσης EICMA 2026.
Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στο Hall 6 – Stand 130 στις 10.30 Ώρα Ελλάδος (9.30 CET).
Την εκδήλωση θα μεταδώσει ζωντανά η επίσημη ιστοσελίδα: https://www.globalsuzuki.com/motorcycle/smgs/exhibition/eicma2026/
Ημερομηνία: Τρίτη 3 Νοεμβρίου
Ώρα: 10.30 [Ώρα Ελλάδος]