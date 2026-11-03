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Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Suzuki Motor Corporation θα παρουσιάσει τα νέα 2027 μοντέλα της στο πλαίσιο της επίσημης Συνέντευξης Τύπου την πρώτη ημέρα της έκθεσης EICMA 2026.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στο Hall 6 – Stand 130 στις 10.30 Ώρα Ελλάδος (9.30 CET).

Την εκδήλωση θα μεταδώσει ζωντανά η επίσημη ιστοσελίδα: https://www.globalsuzuki.com/motorcycle/smgs/exhibition/eicma2026/

Ημερομηνία: Τρίτη 3 Νοεμβρίου

Ώρα: 10.30 [Ώρα Ελλάδος]