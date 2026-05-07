Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Suzuki Moto Greece επιστρέφει για τρίτη συνεχόμενη φορά με το δυναμικό ραντεβού της χρονιάς, το Suzuki Festival 2026, μια εμπειρία αφιερωμένη σε όσους έχουν πραγματικό πάθος για τη μοτοσυκλέτα.

Για 3 ημέρες, 15, 16, 17 Μάϊου, από τις 10:00 έως τις 19:00, στο Riding School του Θανάση Χούντρα στις Αφίδνες, ο ”κόσμος της Suzuki” θα είναι διαθέσιμος με έναν τρόπο πιο ζωντανό και άμεσο από ποτέ.

Νέα μοντέλα, αγαπημένες επιλογές της γκάμας, αλλά και ιδιαίτερες εκδόσεις και αγωνιστικές παρουσίες συνθέτουν ένα σκηνικό που αξίζει να δείτε από κοντά.

Το test ride παραμένει στο επίκεντρο της εμπειρίας του Suzuki Festival, ασφάλτινες και χωμάτινες διαδρομές που έχουν σχεδιαστεί, ώστε να αναδείξουν τον χαρακτήρα κάθε μοτοσυκλέτας, με την καθοδήγηση της ομάδας του Riding School.

Πριν από κάθε διαδρομή, οι εκπαιδευτές του Riding School θα παρέχουν πρακτικές συμβουλές, στους συμμετέχοντες για να απολαύσουν τη βόλτα τους με ασφάλεια και σιγουριά.

Το Suzuki Festival δεν είναι μόνο οδήγηση

Σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, από τις 14:00 έως τις 15:00, ενώ happenings και φαγητό θα δίνουν ρυθμό σε ένα τριήμερο γεμάτο εμπειρίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν ένα test ride της μοτοσυκλέτας που επιθυμούν, την ημέρα και την ώρα που τους εξυπηρετεί, στον παρακάτω σύνδεσμο, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις είναι περιορισμένες.

