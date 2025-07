Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Suzuki παρουσίασε τις νέες GSX-8T και GSX-8TT, δύο νέες μοτοσυκλέτες στην κατηγορία σπορ που συνδυάζουν διαχρονικό σχεδιασμό με επιδόσεις.

Εξελιγμένες για “Ρετρό Πνεύμα και Επιδόσεις Επόμενης Γενιάς“, οι νέες αυτές μοτοσικλέτες έχουν κλασική εμφάνιση και στυλ αλλά σύγχρονο εξοπλισμό και επιδόσεις.

Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή σε κάθε τομέα μοτοσυκλέτα σχεδιασμένη να προσελκύσει ένα μεγάλο εύρος αναβατών, από τους βετεράνους που θυμούνται τις μοτοσυκλέτες που οδηγούσαν στα νιάτα τους μέχρι νεότερους αναβάτες που τους αρέσει το κλασικό στυλ αλλά επιθυμούν μια μοτοσυκλέτα με σύγχρονα χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα.

Οι GSX-8T και GSX-8TT προσφέρουν ζωηρή σπορ οδήγηση με χαλαρή στάση σώματος και χαρακτηριστικά που εστιάζουν στον αναβάτη.

Από τον μονό στρογγυλό προβολέα LED και τους καθρέφτες στις άκρες του τιμονιού μέχρι το ρεζερβουάρ καυσίμου 16 λίτρων και τη χαρακτηριστική σέλα tuck-and-roll (GSX-8T), κάθε στοιχείο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ενσαρκώσει την ιδέα.

Η GSX-8T έχει κλασική γυμνή σπορ σιλουέτα, ενώ το GSX-8TT έχει και ένα μικρό φέρινγ στον προβολέα και καρενάκι κάτω από τον κινητήρα εμπνευσμένα από τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες Suzuki των δεκαετιών 70 & 80 , όπως η μοτοσυκλέτα GS1000 που έτρεχε στο αμερικάνικο πρωτάθλημα AMA.

Η GSX-8T χρησιμοποιεί τον τελευταίας γενιάς δικύλινδρο παράλληλο κινητήρα 776cc της Suzuki, γνωστό για την άφθονη ροπή του και την απόδοσή του στις GSX-8S και GSX-8R.

Σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά βοηθήματα αναβάτη, όπως το σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων Bi-directional και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης*, προσφέρει σύγχρονη τεχνολογία σε ένα πακέτο που εστιάζει στον αναβάτη.

Οι καθρέφτες στις άκρες του τιμονιού, πρώτη φορά για τη Suzuki, βελτιώνουν την ορατότητα προς τα πίσω, προσθέτοντας λειτουργικότητα και στυλ.

Σχεδιασμένοι για να συμπληρώνουν το συνολικό στυλ της μοτοσυκλέτας, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο φινίρισμα των μπράτσων τους.

Το ειδικό για το μοντέλο ρεζερβουάρ καυσίμου 16 λίτρων συνδυάζει κομψό κλασικό στυλ με ένα φιλικό προς τον αναβάτη σχήμα, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων και μεγάλη αυτονομία.

Η συμπαγής μπαταρία HY σειράς P της Suzuki (ιόντων λιθίου) προσφέρει αξιόπιστη, μακράς διαρκείας απόδοση με βελτιωμένη δυνατότητα εκκίνησης και ελάχιστη αυτοεκφόρτιση.

Η έξοδος USB Type-C υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση, ενώ η έγχρωμη οθόνη TFT LCD 5 ιντσών παρέχει μια ευανάγνωστη διεπαφή με ζωτικές πληροφορίες οδήγησης.

Η GSX-8T διαθέτει μια ρετρό εμπνευσμένη σέλα τύπου tuck-and-roll, ενώ η GSX-8TT έχει ραμμένη ταπετσαρία για μια πιο σπορ πινελιά.

Το κάλυμμα του τελικού της εξάτμισης, που είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, προσθέτει ένα φινίρισμα υψηλής ποιότητας που ενισχύει τον χαρακτήρα και την εμφάνιση.

Το GSX-8TT διαθέτει ένα ειδικό φέρινγκ στον προβολέα εμπνευσμένο από μοτοσυκλέτες με μίνι φέρινγκ από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Συμπαγές σε μέγεθος, συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία από τον αέρα χάρη στην μελετημένη αεροδυναμική σχεδίαση.

Κινητήρας & Απόδοση

Ο παράλληλος δικύλινδρος DOHC κινητήρας 776cc προσφέρει μια σωστή ισορροπία ομαλής, ελεγχόμενης ισχύος στις χαμηλές στροφές με μεγάλη απόδοση.

Η διαμόρφωση του στροφαλοφόρου άξονα στις 270 μοίρες βοηθά στη διατήρηση μιας κοινής αίσθησης απόδοσης με τα μοντέλα V-twin της Suzuki.

Το αντικραδασμικό σύστημα Suzuki Cross Balancer, το πρώτο του τύπου του σε μοτοσικλέτα παραγωγής, συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του κινητήρα.

Ο έλεγχος ροής του συστήματος ψύξης επιταχύνει την γρήγορη προθέρμανση του κινητήρα και βοηθά στη διατήρηση σταθερών θερμοκρασιών λειτουργίας.

Τα σώματα του ηλεκτρονικού ψεκασμού βοηθούν στην επίτευξη άμεσης και γραμμικής απόκρισης του γκαζιού.

Το σύστημα εξάτμισης 2 σε 1 διαθέτει έναν καταλυτικό μετατροπέα διπλού σταδίου, ο οποίος βοηθά στην επίτευξη εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών, προδιαγραφή Euro 5+ .

Το κιβώτιο 6 ταχυτήτων επιτυγχάνει ομαλές αλλαγές ταχυτήτων και βελτιωμένη δυνατότητα ελέγχου.

Το Σύστημα Υποβοήθησης Συμπλέκτη Suzuki (SCAS) βοηθά στη μείωση της κόπωσης σε μεγάλες διαδρομές και συμβάλλει σε ομαλότερες αλλαγές ταχυτήτων.

Έξυπνο Σύστημα Οδήγησης Suzuki (S.I.R.S.)

Ο το σύστημα SDMS υποστηρίζει τον αναβάτη στην προσαρμογή της απόδοσης στις συνθήκες της διαδρομής, τις συνθήκες του δρόμου ή το προτιμώμενο στυλ οδήγησης.

Το Σύστημα Ελέγχου Πρόσφυσης Suzuki* (STCS) με 3 ρυθμίσεις λειτουργίας (+ OFF) επιτρέπει μεγαλύτερο έλεγχο της συμπεριφοράς της μοτοσυκλέτας σε κάθε συνθήκη οδήγησης.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου γκαζιού ride-by-wire της Suzuki μεταφέρει με ακρίβεια τις εντολές του αναβάτη.

Το Αμφίδρομο (Up and Down) Σύστημα Γρήγορης Αλλαγής Ταχυτήτων της Suzuki (με ρυθμίσεις ON/OFF) παρέχει ταχύτερες, ομαλότερες και πιο σίγουρες αλλαγές ταχυτήτων.

Το σύστημα ABS** συμβάλλει σε πιο σταθερό φρενάρισμα εμποδίζοντας το μπλοκάρισμα των τροχών, ακόμα και κατά το απότομο φρενάρισμα.

Το σύστημα Suzuki Easy Start System ξεκινά τον κινητήρα με ένα γρήγορο πάτημα του κουμπιού εκκίνησης.

Η λειτουργία Low RPM Assist της Suzuki βοηθά στη διατήρηση των στροφών ρελαντί του κινητήρα για ομαλότερη και ευκολότερη εκκίνηση.

Ο προσαρμοσμένος πίνακας οργάνων πολλαπλών λειτουργιών TFT LCD 5 ιντσών διαθέτει μια ευανάγνωστη οθόνη με πλούσια ποικιλία πληροφοριών.

Πλαίσιο – Αναρτήσεις – Φρένα

Το στιβαρό χαλύβδινο πλαίσιο συμβάλλει στην άνεση, τη σταθερότητα στην ευθεία και την ευελιξία.

Οι ακτινικές διπλές δαγκάνες του μπροστινού δισκόφρενου επενεργούν σε δίσκους ø310 mm για να παρέχουν ασφαλή δύναμη φρεναρίσματος και δυνατότητα ελέγχου.

Τα ανεστραμμένα μπροστινά καλάμια της KYB προσφέρουν στιβαρότητα και ομαλή, ελεγχόμενη οδήγηση.

Η ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση τύπου συνδέσμου KYB συμβάλλει στην ευελιξία και τη σταθερότητα.

Οι χυτές ζάντες αλουμινίου με μοναδικό σχεδιασμό συμβάλλουν στην ευελιξία (μικρή περιστρεφόμενη μάζα) και στην φουτουριστική, σπορ εμφάνιση.

Τα ελαστικά Dunlop SPORTMAX Roadsport 2 συμβάλλουν στον ευέλικτο, προβλέψιμο χειρισμό και την σπορ απόδοση.

Η σειρά GSX8 T είναι εξοπλισμένη με ένα ελαφρύ ψαλίδι αλουμινίου με βελτιωμένη στρεπτική ακαμψία που συμβάλλει στην ευελιξία και τη σταθερότητα στην ευθεία.

Το μεταβλητής διατομής τιμόνι αλουμινίου συμβάλλει στον θετικό έλεγχο και σε μια όρθια θέση οδήγησης που προσφέρει άνεση άλλα και σπορ δυνατότητες στην οδήγηση.

Το μοναδικά σχεδιασμένο ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 16 λίτρων αποπνέει μια κλασική παρουσία, παρέχοντας μεγάλη αυτονομία και μια αίσθηση ασφάλειας από την σωστή επαφή με τα γόνατα.

Η σέλα του αναβάτη έχει σχεδιαστεί για άνετη σπορ οδήγηση, παρέχοντας σταθερή στήριξη και έχει σχήμα που προσφέρει ελευθερία κινήσεων.

Οι πρώτες GSX-8T και GSX-8TT θα είναι διαθέσιμες στην Ελλάδα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου.