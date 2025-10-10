Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η Suzuki παρουσίασε στην Ελλάδα τις νέες GSX-8T και GSX-8TT, δύο νέες μοτοσυκλέτες στην κατηγορία Modern Classic που συνδυάζουν σχεδιασμό εμπνευσμένο από τις πρώτες μεγάλες μοτοσυκλέτες της Suzuki με επιδόσεις και σύγχρονο εξοπλισμό.

Η δημοσιογραφική παρουσίαση έγινε στο κατάστημα Suzuki Σφακιανάκης, Λεωφόρος Κηφισίας 24Β στο Μαρούσι όπου ο Θοδωρής Μαρούλης (Product and Marketing manager) και ο Δημήτρης Μαρινάκης (Service Manager) μας ενημέρωσαν για τις δυο νέες Modern Classic μοτοσυκλέτες της Suzuki.

Στον χώρο της παρουσίασης τα στελέχη της Suzuki είχαν φροντίσει να βρίσκονται και δυο κλασικά μοντέλα της Suzuki από τη δεκαετία του 70, ένα Suzuki AC50 του 1975 και μία δικύλινδρη δίχρονη Τ 500 του 1974 και οι δύο σε άψογη κατάσταση.

Σε ότι αφορά τη σχεδίαση η GSX-8T τιμά την T500 “Titan” του 1968 και η GSX-8ΤΤ παραπέμπει στην GS1000 AMA race του 1978.

Οι νέες GSX-8T και GSX-8TT έχουν αρκετά classic σχεδιαστικά στοιχεία όπως:

Μονό στρογγυλό προβολέα LED

Καθρέφτες στις άκρες του τιμονιού

Ρεζερβουάρ καυσίμου 16 λίτρων

Σέλα tuck-and-roll (GSX-8T)

Mικρό φέρινγ στον προβολέα και καρενάκι κάτω από τον κινητήρα (GSX-8TT)

Η GSX-8T έχει κλασική γυμνή σπορ σιλουέτα, ενώ η GSX-8TT έχει και ένα μικρό φέρινγ στον προβολέα και καρενάκι κάτω από τον κινητήρα εμπνευσμένα από τις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες Suzuki των δεκαετιών 70 & 80 , όπως η μοτοσυκλέτα GS1000 που έτρεχε στο αμερικάνικο πρωτάθλημα AMA.

Οι GSX-8T και GSX-8TT χρησιμοποιούν τον τελευταίας γενιάς δικύλινδρο παράλληλο κινητήρα 776cc της Suzuki, γνωστό για την άφθονη ροπή του και την απόδοσή του στις GSX-8S και GSX-8R. Ο στροφαλοφόρος άξονας στις 270 μοίρες βοηθά στη διατήρηση μιας κοινής αίσθησης απόδοσης με τα μοντέλα V-twin της Suzuki.

Το κιβώτιο 6 ταχυτήτων με Αμφίδρομο (Up and Down) Σύστημα Γρήγορης Αλλαγής Ταχυτήτων και το Σύστημα Υποβοήθησης Συμπλέκτη Suzuki (SCAS) βοηθά στη μείωση της κόπωσης σε μεγάλες διαδρομές.

Σε συνδυασμό με ηλεκτρονικά βοηθήματα αναβάτη, όπως το σύστημα γρήγορης αλλαγής ταχυτήτων Bi-directional και το σύστημα ελέγχου πρόσφυσης, προσφέρει σύγχρονη τεχνολογία σε ένα πακέτο που εστιάζει στον αναβάτη.

Οι ακτινικές διπλές δαγκάνες του μπροστινού δισκόφρενου επενεργούν σε δίσκους ø310 mm για να παρέχουν ασφαλή δύναμη φρεναρίσματος και δυνατότητα ελέγχου.

Τo ανεστραμμένo (USD) μπροστινό τηλεσκοπικό σύστημα της KYB και η ρυθμιζόμενη πίσω ανάρτηση με μονό αμορτισέρ KYB συμβάλλουν στην ευελιξία και τη σταθερότητα.

Οι καθρέφτες τιμονιού, πρώτη φορά για τη Suzuki, ενισχύουν την ορατότητα προς τα πίσω με μια ευρεία θέα, μειώνοντας παράλληλα τις παρεμβολές του αμαξώματος, προσθέτοντας λειτουργικότητα και στυλ.

Το ειδικό για το μοντέλο ρεζερβουάρ καυσίμου 16 λίτρων συνδυάζει κομψό κλασικό στυλ με ένα φιλικό προς τον αναβάτη σχήμα, προσφέροντας ελευθερία κινήσεων και μεγάλη αυτονομία.

Η συμπαγής μπαταρία HY σειράς P της Suzuki (ιόντων λιθίου) προσφέρει αξιόπιστη, μακράς διαρκείας απόδοση με βελτιωμένη δυνατότητα εκκίνησης και ελάχιστη αυτοεκφόρτιση

Ενώ η προσαρμοσμένη έγχρωμη οθόνη TFT LCD 5 ιντσών παρέχει μια μοντέρνα, ευανάγνωστη διεπαφή με ζωτικές πληροφορίες οδήγησης.

Ο σχεδιασμός της σέλας συνδυάζει την κλασική αισθητική με τη μοντέρνα λειτουργία, η GSX-8T διαθέτει μια ρετρό εμπνευσμένη σέλα τύπου tuck-and-roll, ενώ η GSX-8TT έχει ραμμένη ταπετσαρία για μια πιο σπορ πινελιά.

Τα μαύρα πλαϊνά καλύμματα του κινητήρα συμπληρώνουν τη συνολική σχεδίαση με ένα εκλεπτυσμένο, διακριτικό φινίρισμα που ενισχύει τον κλασικό χαρακτήρα της μοτοσυκλέτας.

Το κάλυμμα του τελικού της εξάτμισης, που είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, προσθέτει ένα μεταλλικό φινίρισμα υψηλής ποιότητας που ενισχύει τον αυθεντικό χαρακτήρα και την υψηλής ποιότητας εμφάνιση της μοτοσικλέτας.

Κοινά χαρακτηριστικά GSX-8T & GSX-8TΤ

Κινητήρας 776cc με στρόφαλο 270° με V-Twin αίσθηση και γεμάτη ροπή απόδοση

Bi-directional Quick Shifter για γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη

SDMS (Suzuki Drive Mode Selector): 3 power modes

Traction Control με 3 επίπεδα με δυνατότητα απενεργοποίησης

Ride-by-wire, Easy Start και Low RPM Assist

Τύπου USB-C θύρα για ταχεία φόρτιση

Έγχρωμη οθόνη TFT 5” με νυχτερινή/ημερήσια λειτουργία

Καθρέφτες bar-end, στρογγυλός προβολέας και μοναδικά γραφικά

Μπαταρία τύπου λιθίου Eliiy Power για μειωμένο βάρος και αξιοπιστία

Αναρτήσεις KYB μπρος και πίσω με ρυθμιζόμενη προφόρτιση

Αλουμινένιες ζάντες & ελαστικά Dunlop Sportmax Roadsport 2

Οι GSX-8Τ & GSX-8ΤΤ είναι τώρα διαθέσιμες στην ελληνική αγορά με προτεινόμενες τιμές λιανικής: