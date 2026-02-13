H sport-touring Suzuki GSX-S1000GX ανήκει στην κατηγορία crossover και είναι εξοπλισμένη με ένα σύγχρονο υγρόψυκτο τετρακύλινδρο κινητήρα με απόδοση 152 ίππων και 106 Nm ροπής.

Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι ότι για το 2026 είναι διαθέσιμη στα 15.995€ με δώρο σετ πλαϊνές βαλίτσες που ενισχύουν τον ταξιδιωτικό χαρακτήρα της.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός, πέρα από τα στάνταρ (ABS, TCS, Suzuki Intelligent Ride System και Suzuki Road Adaptive Stabilization) περιλαμβάνει: οθόνη TFT 6.5” με δυνατότητα σύνδεσης με smartphone, φώτα LED, Smart Cruise Control και quickshifter.

Ο στάνταρ εξοπλισμός της GSX-S1000GX περιλαμβάνει επίσης και την Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενη Ανάρτηση Suzuki Advanced Electronic Suspension (SAES).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλες οι μοτοσυκλέτες της Suzuki κατασκευάζονται στην Ιαπωνία και συνοδεύονται από 4 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια οδική βοήθεια.