Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η πρώτη Hayabusa Special Edition που έφτασε στην Ελλάδα θα βρίσκεται από την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στο νέο κατάστημα Suzuki Motorcycles Sfakianakis S.A. (Λεωφ. Κηφισίας 24Β Μαρούσι).

Στο κατάστημα της Suzuki Motorcycles Sfakianakis S.A. θα βρίσκεται και μια από τις νέες Hayabusa για το 2026, σε χρώμα Candy Daring Red / Glass Sparkle Black (AV4).

Εκεί το κοινό θα έχει την ευκαιρία, να τη γνωρίσει από κοντά και να ανακαλύψει μια πραγματικά συλλεκτική εκδοχή του εμβληματικού μοντέλου.

Παράλληλα, η Suzuki παρουσίασε και τη νέα Hayabusa για το 2026, η οποία διατίθεται πλέον σε τρία νέα χρώματα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του μοντέλου:

• Candy Daring Red / Glass Sparkle Black (AV4)

• Metallic Galaxy Gray / Candy Burnt Gold (C81)

• Pearl Vigor Blue / Pearl Brilliant White (JWN)

Η Hayabusa παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και εμβληματικές μοτοσυκλέτες, συνδυάζοντας κορυφαίες επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία και ποιότητα κατασκευής.

Για το 2026 η Hayabusa εξοπλίζεται με ελαφρύτερη και αποδοτικότερη μπαταρία ιόντων λιθίου ELIIY Power.

Επίσης με ανανεωμένα riding modes με βελτιωμένη απόδοση ροπής στις χαμηλές στροφές, βελτιωμένο Cruise Control που παραμένει ενεργό στις αλλαγές ταχυτήτων και ακόμη πιο ομαλή λειτουργία Launch Control.

Η Hayabusa Special Edition διατηρεί το θρυλικό DNA του μοντέλου, αλλά προσθέτει premium λεπτομέρειες και αποκλειστικό εξοπλισμό που υπογραμμίζουν τον συλλεκτικό της χαρακτήρα.

Με προσεγμένες αισθητικές πινελιές και μοναδικά στοιχεία, αποτελεί μια πιο επιβλητική και ξεχωριστή πρόταση, τόσο για τον δρόμο όσο και για τη συλλογή ενός λάτρη των sport μοτοσυκλετών.

Η Hayabusa Special Edition ξεχωρίζει χάρη στα αποκλειστικά χαρακτηριστικά της, τα οποία περιλαμβάνουν:

• Έμβλημα Special Edition στο ρεζερβουάρ

• Λευκή διακοσμητική λωρίδα στο φέρινγκ

• Ειδικά γραφικά

• Ειδικά σχεδιασμένο μονόσελο που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό

• Ανάγλυφο λογότυπο SUZUKI στο ρεζερβουάρ

• Ειδική εξάτμιση