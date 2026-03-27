Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η Suzuki Moto Greece δίνει το δικό της «παρών» στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026, που θα πραγματοποιηθεί από 1 έως 5 Απριλίου 2026 στο Μetroplitan Expo, παρουσιάζοντας την πλούσια γκάμα μοντέλων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέες αφίξεις και ανανεωμένα μοντέλα που αποτυπώνουν τον δυναμικό χαρακτήρα, την οδηγική εμπειρία, την αξιοπιστία και την ιστορία του κατασκευαστή από το Χαμαμάτσου της Ιαπωνίας.

H επιστροφή της GSX-R1000R, με 40 χρόνια αγωνιστικής κληρονομιάς, τονίζει τη supersport πλευρά της Suzuki, ενώ η νέα SV-7GX ως δυναμικό crossover συνδυάζει sport ευελιξία και άνεση, για κάθε διαδρομή.

Η ανανεωμένη GSX-S1000GX συνδυάζει sport επιδόσεις και άνεση, ενώ την πρώτη ηλεκτρική εμφάνιση του κάνει το νέο scooter e-ADDRESS, που προσφέρει άνεση και πρακτικότητα με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Παράλληλα, στο περίπτερο της Suzuki Moto Greece θα υπάρχουν όλες οι μοτοσυκλέτες, σε ανανεωμένες εκδόσεις, μαζί με έντονες racing παρουσίες, εκπλήξεις και ειδικά αγωνιστικά project που αποκαλύπτονται για πρώτη φορά!

Στα πλαίσια της Έκθεσης Μοτοσυκλέτας 2026 η Suzuki Moto Greece θα πραγματοποιήσει test rides στο εκθεσιακό κέντρο, όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν τις μοτοσυκλέτες Suzuki.

Η Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026 θα είναι ανοιχτή για τους φίλους της μοτοσυκλέτας, από την Τετάρτη 1/4 έως την Παρασκευή 3/4, καθημερινά 14:00 – 21:00 και το Σάββατοκύριακό 4 & 5/4, 10:00 – 21:00.