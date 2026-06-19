Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η νέα SV-7GX της Suzuki συνδυάζει τον χαρακτήρα μιας ελαφριάς crossover με sport ευελιξία, σύγχρονη τεχνολογία και άνεση σε κάθε διαδρομή.

Σχεδιασμένη με έμφαση στην εργονομία, η SV-7GX διαθέτει χαμηλή σέλα που προσφέρει πιο άνετη θέση οδήγησης για κάθε αναβάτη, είτε πρόκειται για μετακινήσεις εντός πόλης είτε για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η sport φιλοσοφία του μοντέλου αποτυπώνεται στην ευελιξία και τον δυναμικό του χαρακτήρα, ενώ ο βελτιστοποιημένος κινητήρας V-twin, εμπνευσμένος από το πνεύμα της εμβληματικής SV650, προσφέρει αξιοπιστία και ομαλή απόδοση, .

Παράλληλα, το SV-7GX ενσωματώνει εκτεταμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας μέσω πολυλειτουργικής οθόνης, ενισχύοντας την εμπειρία οδήγησης.

Το μοντέλο διατίθεται σε τέσσερις χρωματισμούς:

• Pearl Brilliant White

• Pearl Brilliant White / Metallic Triton Blue

• Pearl Mat Greige

• Glass Sparkle Black

Η τιμή της ξεκινάει από τα 8.295€.

Η έναρξη των προ-παραγγελιών πραγματοποιείται μέσω του επίσημου website της Suzuki και του δικτύου εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, με την άφιξη του μοντέλου να αναμένεται στα τέλη Αυγούστου.