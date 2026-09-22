του Μπάμπη Κελάφη

Πρόσφατα είχαμε την ευκαιρία για μια σύντομη πρώτη επαφή με τη νέα μεσαία crossover SV7-GX της Suzuki, η παρουσίαση του μοντέλου έγινε στο Λουτράκι και ακολούθησε μια σύντομη οδική δοκιμή 30 χιλιομέτρων μέχρι την Λίμνη Βουλιαγμένη.

Η SV7-GX είναι η μεσαία crossover της Suzuki που η εταιρία από το Χαμαμάτσου παρουσίασε το Νοέμβριο του 2025 στην έκθεση του Μιλάνου και τώρα είναι διαθέσιμη στην Ελληνική αγορά.

Η νέα μεσαία crossover της Suzuki είναι εφοδιασμένη με μια σημαντικά εξελιγμένη έκδοση του V2 90 μοιρών κινητήρα που πρωτοείδαμε στην SV650 και στη συνέχεια στην V-Strom650, ένας δοκιμασμένος κινητήρας με αποδεδειγμένη αντοχή και αξιοπιστία .

Στην τελευταία αυτή έκδοση του, προδιαγραφών Euro5+, ο κινητήρας είναι εξοπλισμένος με σύστημα ride by wire (ηλεκτρονικό γκάζι) και Suzuki Intelligent Ride System και αποδίδει 73 ίππους με 64 nm ροπής καταναλώνοντας 4,2l/100km.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ομαλή απόδοση και την απόκριση σε όλο τα φάσμα των στροφών, κάτι που διαπιστώσαμε και κατά τη διάρκεια της σύντομης δοκιμής της SV7-GX.

Το σύστημα διαχείρισης του κινητήρα SDMS έχει 3 προγράμματα με τα δυο πρώτα να διαφέρουν μόνο στον τρόπο που αποδίδεται η ισχύς και το τελευταίο να μειώνει την μέγιστη απόδοση για τις περιπτώσεις που η πρόσφυση είναι εξαιρετικά περιορισμένη ή η άνεση και η οικονομία είναι το ζητούμενο..

Το κιβώτιο ταχυτήτων έχει 6 σχέσεις και συνδυάζεται με Quick Shift System που λειτουργεί και στα κατεβάσματα.

Σε ότι αφορά τη θέση οδήγησης η νέα crossover SV7-GX της Suzuki βρίσκετε ανάμεσα στην street SV650 και την adventure V-Strom 650 με το τιμόνι της SV-7GX να είναι χαμηλότερο κατά 45 χιλ. και λίγο πιο μπροστά.

Αυτό που σχολιάστηκε, πριν οδηγήσουμε την νέα crossover SV7-GX ήταν, το ”συμβατικό” μπροστινό σύστημα. Μετά το ξεχάσαμε γιατί η απόδοσή του ήταν αυτή που έπρεπε και, από ότι ακούσαμε, η λειτουργία του ήταν δεν απασχόλησε κανέναν.

Σημαντικό στοιχείο στη ευχρηστία είναι η πολύ χαμηλή σέλα στα μόλις 795 χιλιοστά και το μεγάλο ρεζερβουάρ με χωρητικότητα 17,4 λίτρων που προσφέρει πρακτική αυτονομία που αγγίζει τα 400 χιλιόμετρα.

Η σχάρα, οι προστατευτικές χούφτες και η ρυθμιζόμενη σε 3 θέσεις ζελατίνα είναι στον στάνταρ εξοπλισμό της SV7-GX.

Τέλος ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει έγχρωμη οθόνη TFT με συνδεσιμότητα, προβολέα και φώτα DRL LED και ρυθμιζόμενη ζελατίνα σε 3 θέσεις.

Μετά από την ολοκλήρωση της στατικής παρουσίασης από τα στελέχη της Suzuki ήρθε η ώρα της οδήγησης και ταυτόχρονα ξεκίνησε να ψιχαλίζει.

Σε ότι αφορά τη οδήγηση παρά το ότι ο καιρός δεν βοήθησε, ξεκινήσαμε με ψιχάλες και επιστρέψαμε με βροχή, όλα πήγαν καλά και η νέα μεσαία crossover της Suzuki πραγματικά μα εξέπληξε ευχάριστα κυρίως σε ότι αφορά τη θέση οδήγησης, την συμπεριφορά και την ευχρηστία.

Η θέση οδήγησης μας εντυπωσίασε πρώτα με το χαμηλό ύψος της σέλας, κάτι που πάντα είναι βολικό, και στη συνέχεια με την φυσική θέση οδήγησης που έδειχνε άνετη, ξεκούραστη και κατάλληλη για το ”ύφος’ και την χρήση της μοτοσυκλέτας. Ούτε πολύ όρθια ούτε σκυφτή και παρά το χαμηλό ύψος της σέλας δεν ενοχλούσε στα γόνατα.

Σε ότι αφορά την συμπεριφορά, παρά την ολισθηρότητα του δρόμου, τα ελαστικά Angel GT II της Pirelli σε συνδυασμό με το πολύ καλό traction control και το ABS μας επέτρεψαν να δοκιμάσουμε τα δικά μας όρια στα φρένα και στο απότομο άνοιγμα του γκαζιού στις εξόδους των στροφών χωρίς κανένα θέμα.

Και αναφέρουμε τα δικά μας γιατί, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη διαδρομή και τις συνθήκες, τα όρια της μοτοσυκλέτα μας ξεπέρασαν.

Η απόδοση του κινητήρα, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ήταν ομαλή, ελεγχόμενη και με πολύ καλή απόκριση σε όλο τα φάσμα των στροφών. Και σε αυτό σίγουρα βοήθησαν τα ηλεκτρονικά βοηθήματα ride by wire και Suzuki Intelligent Ride System.

Τα δυο παραπάνω στοιχεία, προβλέψιμη συμπεριφορά και απόδοση, είναι πραγματικά σημαντικά μιας και η συγκεκριμένη κατηγορία μοτοσυκλετών μπορεί στα χαρτιά να προορίζεται και για τουριστική χρήση άλλα στην πράξη οι αναβάτες τους διανύουν τα περισσότερα χιλιόμετρα σε, επιεικώς μέτριους σε ότι αφορά την πρόσφυση, δρόμους μέσα στις πόλεις.

Εμφανισιακά η νέα SV7-GX, που ακολουθεί τις γραμμές της μεγάλης GSX-S1000GX, θα λέγαμε ότι ξεχωρίζει χωρίς να ξενίζει, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει.

Με όλα τα παραπάνω δεδομένα και με τιμές που ξεκινάνε από τα 8.295€ για τον χρωματισμό Pearl Brilliant White και φθάνουν τα 8.595€ για τους δυο άλλους διαθέσιμους χρωματισμούς (Pearl Brilliant White / Metallic Triton Blue και Pearl Mat Greige) νομίζουμε ότι η νέα SV7-GX έχει όλα τα στοιχεία για να επαναλάβει την εμπορική επιτυχία της θρυλικής V-Strom 650.

Χαρακτηριστικά της Suzuki SV7-GX

Κινητήρας & Mετάδοση

Τύπος, Σύστημα ψύξης: 4χρονος, 2κύλινδρος, υγρόψυκτος, DOHC

Κυβισμός / Διάμετρος x Διαδρομή: 645 cm3 / 81 mm x 62,6 mm

Κύλινδροι / Βαλβίδες ανά κυλ..: 2/4

Σύστημα Τροφοδοσίας: ψεκασμός

Κιβώτιο Ταχυτήτων / Μετάδοση: 6 σχέσεις

Εκπομπές Ρύπων (CO2): 97 g/km

Κατανάλωση Καυσίμου: 4,2 l/100km

Πλαίσιο

Εμπρός Ανάρτηση: Τηλεσκοπική, υδραυλική

Πίσω Ανάρτηση: Μοχλικό, υδραυλική, με ρύθμιση προφόρτισης

Εμπρός Φρένα: Δίσκος, διπλός

Πίσω Φρένα: Μονός δίσκος

Διαστάσεις Εμπρός Τροχού: 120/70ZR17 M/C (58W), χωρίς αεροθάλαμο

Διαστάσεις Πίσω Τροχού: 160/60ZR17 M/C (69W), χωρίς αεροθάλαμο

Βάρη & Διαστάσεις

Διαστάσεις (Μ/ Π /Υ): 2.160 mm / 910 mm / 1.295 mm

Μεταξόνιο: 1.445 mm

Ύψος Σέλας: 795 mm

Βάρος: 226 kg

Χωρητικότητα Ρεζερβουάρ: 17,4 L

Απόσταση από το έδαφος: 135 mm

Κύρια στοιχεία SV7-GX