του Νεκτάριου Διατσίδη

H συνταγή της SWM: Ιταλική κληρονομιά, τεχνογνωσία από την Κίνα και ένας εξοπλισμός που παρέχει τα πάντα.

Υπάρχει κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στις μοτοσυκλέτες που σχεδιάστηκαν δίχως καμία απολύτως αναστολή όσον αφορά τον εξοπλισμό. Η νέα SWM Versante 550 ανήκει ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία: είναι οικονομική, γεμάτη τεχνολογία και φέρει ένα όνομα με πραγματική Ιταλική ιστορία.

Η SWM ιδρύθηκε το 1971 και έγινε γνωστή για τις χωμάτινες μοτοσυκλέτες και τις αγωνιστικές της επιτυχίες. Η σύγχρονη εταιρεία, όμως, είναι αρκετά διαφορετική. Το 2014 πέρασε πλήρως στον Κινεζικό βιομηχανικό όμιλο Shineray, ενώ σήμερα διαθέτει παραγωγική δραστηριότητα τόσο στην Ιταλία όσο και στην Κίνα.

Και αυτό βοηθά να καταλάβουμε καλύτερα την Versante 550. Παρά την ονομασία της, χρησιμοποιεί έναν υγρόψυκτο δικύλινδρο εν σειρά κινητήρα 494 κ.εκ., με απόδοση περίπου 47 ίππων και 45 Nm ροπής. Συνδυάζεται με κιβώτιο 6 σχέσεων, ατσάλινο πλαίσιο χωροδικτύωμα, τροχούς 19 ιντσών μπροστά και 17 ιντσών πίσω, ρυθμιζόμενες αναρτήσεις KYB και φρένα J.Juan.

Το βάρος χωρίς υγρά είναι κάτω από 210 κιλά, ενώ η σέλα βρίσκεται σε ύψος μόλις 81 εκατοστά, κάτι που την κάνει αρκετά προσιτή σε αναβάτες διαφορετικού αναστήματος.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται traction control, ABS με δυνατότητα απενεργοποίησης, έγχρωμη οθόνη TFT με πλοήγηση μέσω κατοπτρισμού smartphone, Bluetooth, USB, σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών, πλήρης LED φωτισμός, κάμερα καταγραφής και σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης.

Υπάρχει επίσης ρεζερβουάρ περίπου 19 λίτρων και η SWM υποστηρίζει αυτονομία άνω των 400 χιλιομέτρων. Πρόκειται για εξοπλισμό που θα περίμενε κανείς από μια αρκετά ακριβότερη adventure touring μοτοσυκλέτα.

Κι όμως, στην Ιταλία η Versante 550 του 2026 εμφανίζεται με τιμή περίπου 5,590 ευρώ, ενώ ορισμένες προσφορές αντιπροσώπων κατεβαίνουν στα 5,490 ευρώ. Για την Ελλάδα, ωστόσο, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημη τιμή ή ημερομηνία διάθεσης.

Η SWM φαίνεται να πήρε μια μεσαίου κυβισμού adventure, πρόσθεσε σχεδόν κάθε ηλεκτρονικό gadget που μπορούσε να βρει και στη συνέχεια της έβαλε τιμή που μοιάζει να προέκυψε μετά από… διαφωνία με το λογιστήριο.

Αυτό σημαίνει ότι είναι κακή μοτοσυκλέτα; Όχι απαραίτητα. Η Κινεζική κατασκευή έχει κάνει τεράστια βήματα τα τελευταία χρόνια και εταιρείες όπως η CFMoto και η Voge έχουν αποδείξει ότι η διαφορά στην ποιότητα μπορεί να μειωθεί σημαντικά.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αλλού: αντοχή στον χρόνο, σωστή λειτουργία και ρύθμιση των ηλεκτρονικών, υποστήριξη από το δίκτυο, διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και αξιοπιστία μετά από χρόνια χρήσης.

Προς το παρόν, η Versante 550 μοιάζει ακριβώς με αυτό που είναι: μια οικονομική adventure με Ιταλική ιστορία και ισχυρή Κινεζική υποστήριξη. Μπορεί να μην κάνει την Honda να ανησυχεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά αν όλα αυτά λειτουργούν όπως πρέπει, η τιμή της από μόνη της είναι αρκετή για να τραβήξει την προσοχή.