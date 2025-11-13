του Δημήτρη Διατσίδη

Ο 30χρονος Πορτογάλος Miguel Oliveira συμπλήρωσε την Κυριακή που πέρασ 245 Grand Prix σε όλες τις κατηγορίες του MotoGP, έχοντας στο βιογραφικό του 17 νίκες και 41 βάθρα! Βέβαια το πιο σημαντικό είναι ότι ήταν ο πρώτος Πορτογάλος που κέρδισε GP (και ο μόνος μέχρι στιγμής) και ότι αποτέλεσε έμπνευση για νεαρούς Πορτογάλους που θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματά του.

Έτσι το Πορτογαλικό GP, ο 21ος και προτελευταίος Γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoGP, που ολοκληρώθηκε με την ομάδα της Prima Pramac Yamaha να καταλαμβάνει τη 12η θέση με τον Jack Miller και τη 14η με τον Miguel Oliveira — ο οποίος αποθεώθηκε από τους πολυάριθμους θαυμαστές του, σε αυτό που αποτέλεσε την τελευταία του εμφάνιση στο MotoGP στο Portimão.

Ήταν ένα έντονα συναισθηματικό Σαββατοκύριακο για τον Miguel Oliveira, που αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο MotoGP μπροστά στο Πορτογαλικό κοινό του, πριν μεταβεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike το 2026.Τα δάκρυα συγκίνησης του οδηγού στη διάρκεια του ξεκινήματος του Αγώνα και το χειροκρότημα από όλους τους συναθλητές του και όλους τους θεατές ήταν κάτι που θα του μείνει στο μυαλό για όλη του την υπόλοιπη αγωνιστική ζωή, τουλάχιστον.

Η ομάδα Prima Pramac Yamaha ολοκλήρωσε το Grand Prix της Πορτογαλίας με τον Jack Miller να τερματίζει 12ος και τον Oliveira 14ος. Όπως και στον Αγώνα Sprint του Σαββάτου και οι δύο αναβάτες αντιμετώπισαν έναν δύσκολο Αγώνα, με την κυκλοφορία στους πρώτους γύρους να τους εμποδίζει να κερδίσουν θέσεις.

Με τους 4 βαθμούς που κέρδισε ο Miller, έχει πλέον 72 βαθμούς στη βαθμολογία, καταλαμβάνοντας τη 17η θέση, ενώ ο Oliveira φτάνει τους 38 βαθμούς στην 20ή θέση. Η Prima Pramac Yamaha βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας των ομάδων με 113 βαθμούς.

GINO BORSOI

Team Director, Prima Pramac Yamaha MotoGP

«Ήταν το τέλος ενός πολύ συναισθηματικού και σημαντικού Σαββατοκύριακου, καθώς ήταν ο τελευταίος Αγώνας του Miguel Oliveira στο MotoGP μπροστά στους φιλάθλους του. Ο ίδιος, όπως και όλη η ομάδα, δούλεψαν σκληρά για να είναι αυτό ένα Σαββατοκύριακο που θα θυμόμαστε και πράγματι, ο ρυθμός του στον Αγώνα ήταν πολύ καλός, συγκρίσιμος με των υπόλοιπων αναβατών της Yamaha. Δυστυχώς, το αποτέλεσμά του επηρεάστηκε καθοριστικά από τη θέση εκκίνησης. Θέλω να του δώσω μια μεγάλη αγκαλιά για όσα έκανε σε ένα τόσο συναισθηματικά φορτισμένο και δύσκολο Σαββατοκύριακο — ξέρω πόση πίεση είχε να διαχειριστεί».

MIGUEL OLIVEIRA

Αναβάτης Prima Pramac Yamaha MotoGP

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος με τον Αγώνα, ειδικά αν σκεφτεί κανείς από πού ξεκινήσαμε την Παρασκευή. Καταφέραμε να μείνουμε κοντά στους υπόλοιπους αναβάτες της Yamaha, σε ένα Σαββατοκύριακο που ξέραμε πως θα ήταν δύσκολο. Δεν ήταν εύκολος Αγώνας — ήταν δύσκολο να διαχειριστώ το γλίστρημα του πίσω τροχού, και όταν υπήρχε λίγο περισσότερη πρόσφυση, η μοτοσυκλέτα γινόταν πολύ νευρική. Προς το τέλος τα πράγματα βελτιώθηκαν και μπόρεσα να πιέσω και να κάνω μερικούς γρήγορους γύρους. Ειλικρινά, ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω».

«Πριν την εκκίνηση, η κόρη μου μού έδωσε την Πορτογαλική σημαία και με το όμορφο αφιέρωμα που έλαβα, ήταν πραγματικά δύσκολο να φορέσω το κράνος και να συγκεντρωθώ στον Αγώνα. Αλλά όταν πέρασα τη γραμμή του τερματισμού, ένιωσα σαν να μου έφυγε ένα βάρος εκατό κιλών από τους ώμους. Ήταν μια τόσο συγκινητική και ξεχωριστή εβδομάδα — μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ».