του Δημήτρη Διατσίδη

Θετικά μηνύματα άφησε – παρά την ατυχία που σημάδεψε τον αγώνα – ο τρίτος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoJunior στην Χερέθ της Ισπανίας για τον Βασίλη Παντελεάκη και την Ελληνική VP3 Racing Team by Illusion Racing, που αγωνίζεται στην κατηγορία STOCΚ European Championship.

Το αγωνιστικό τριήμερο διεξήχθη κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τη θερμοκρασία αέρα να αγγίζει τους 40°C και την άσφαλτο να ξεπερνά τους 60°C, δοκιμάζοντας αναβάτες και μοτοσικλέτες.

Παρά τις ακραίες συνθήκες, ο Βασίλης Παντελεάκης #3 πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερα αγωνιστικά του Σαββατοκύριακα μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας σημαντική πρόοδο και μειώνοντας αισθητά τη διαφορά από την κορυφή. Στα χρονομετρημένα κατέλαβε τη 16η θέση με χρόνο 1’45.633, απέχοντας μόλις 1,9 δευτερόλεπτα από τον ταχύτερο αναβάτη, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή εξέλιξη τόσο του ίδιου όσο και της Eλληνικής ομάδας.

Παράλληλα, η VP3 Racing Team by Illusion Racing δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα στις ρυθμίσεις της Honda CBR600RR, δείχνοντας ότι βρίσκεται πλέον σε πολύ καλό δρόμο όσον αφορά το set-up και την εξέλιξη της μοτοσικλέτας. Χαρακτηριστικά η τελική ταχύτητα της Honda CBR600RR στα 233.8 χλμ/ώρα ήταν η 12η καλύτερη τελική ανάμεσα στους 27 οδηγούς, με διαφορά μόλις 3 χλμ/ώρα από την ταχύτερη Honda που ήταν στη δεύτερη θέση των ταχυτήτων.



Στον αγώνα, ενώ εκκίνησε από τη 16η θέση, πριν ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος ο Έλληνας αναβάτης δέχθηκε σύγκρουση από πίσω, έπειτα από λανθασμένο υπολογισμό στο φρενάρισμα συναθλητή του στη μεγάλη ευθεία. Η επαφή τον έστειλε στην αμμοπαγίδα (χωρίς να πέσει αφού κατάφερε και κράτησε τη μοτοσυκλέτα), προκαλώντας σοβαρές ζημιές στην πίσω ζάντα και στο πίσω ελαστικό.

Η κόκκινη σημαία που ακολούθησε, λόγω πτώσης άλλου οδηγού, έδωσε στην Ελληνική ομάδα την ευκαιρία να επισκευάσει τη μοτοσικλέτα. Παρά το γεγονός ότι επέστρεψε με καθυστέρηση στο box, οι μηχανικοί της VP3 Racing Team by Illusion Racing κατάφεραν μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά να την επαναφέρουν σε αγωνιστική κατάσταση και να δώσουν στον Παντελεάκη τη δυνατότητα να πάρει ξανά θέση στην εκκίνηση.

Στην επανεκκίνηση ο Παντελεάκης ξεκίνησε και πάλι από τη 16η θέση, όμως μετά την πρώτη στροφή βρέθηκε στην 22η. Από τον τρίτο γύρο άρχισε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, πραγματοποιώντας διαδοχικές προσπεράσεις μέχρι να φτάσει στη 17η θέση, μειώνοντας συνεχώς τη διαφορά από τους προπορευόμενους και διεκδικώντας τους πρώτους βαθμούς της Ελλάδας στο STOCΚ European Championship.

Ωστόσο, στα μέσα του πέμπτου γύρου ο αγώνας διακόπηκε εκ νέου με κόκκινη σημαία και ολοκληρώθηκε πρόωρα, τη στιγμή που ο Έλληνας αναβάτης συνέχιζε την αντεπίθεσή του προς τη βαθμολογούμενη δεκαπεντάδα. Ο Βασίλης έμεινε μόλις 1.5 δευτερόλεπτα από την 15η θέση!

Παρά την ατυχία, το αγωνιστικό τριήμερο στην Χερέθ επιβεβαίωσε τη σημαντική πρόοδο του Βασίλη Παντελεάκη και της Ελληνικής VP3 Racing Team by Illusion Racing, δημιουργώντας αισιοδοξία για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ο επόμενος γύρος του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος MotoJunior θα διεξαχθεί στις 26 Ιουλίου στην πίστα Magny-Cours της Γαλλίας, όπου η Ελληνική ομάδα θα επιδιώξει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία και να διεκδικήσει τους πρώτους βαθμούς της σεζόν.

Ο αγώνας της κατηγορίας STOCΚ European Championship του Βασίλη Παντελεάκη προβάλλεται από τα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV και είναι διαθέσιμος μέσω Replay TV.

Δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά: Race_Stock-3