Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το SYM JOYMAX Z είναι η πιο πρόσφατη πρόταση της εταιρείας στην κατηγορία των premium scooters.

Με σύγχρονη σχεδίαση, εξελιγμένο τεχνολογικά πακέτο και πλήρη εξοπλισμό, συνδυάζει δυναμισμό, πρακτικότητα και κορυφαία αξιοπιστία.

Το μοντέλο συνεχίζει την παράδοση της SYM, που εστιάζει στη λειτουργικότητα, στην ποιότητα κατασκευής και στην οδηγική ασφάλεια.

Δυναμική Σχεδίαση με Υπογραφή LED

Η πρώτη εντύπωση αποκαλύπτει το χαρακτήρα του JOYMAX Z.

Το αιχμηρό εμπρός τμήμα με τα full-LED φωτιστικά σώματα και τα ενσωματωμένα φλας δίνουν ισχυρή προσωπικότητα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν εξαιρετική ορατότητα σε κάθε διαδρομή.

Η αεροδυναμική ποδιά και η προσεγμένη εργονομία του συνθέτουν ένα scooter σχεδιασμένο για την καθημερινότητα, αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Τεχνολογία στο Επίκεντρο

Η έγχρωμη TFT οθόνη 7’’ ξεχωρίζει για την υψηλή ανάλυση και την καθαρότητα των ενδείξεων.

Με τρία διαφορετικά γραφικά περιβάλλοντα, λειτουργία ημέρας/νύχτας και άμεση πληροφόρηση, ο αναβάτης επιλέγει την απεικόνιση που προτιμά.

Το keyless σύστημα επιτρέπει εκκίνηση χωρίς χρήση κλειδιού και διαθέτει λειτουργία έκτακτης εκκίνησης σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο.

Οι διπλές θύρες USB (Type-A & Type-C) καλύπτουν τις ανάγκες φόρτισης φορητών συσκευών, ενισχύοντας την πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση.

Άνεση & Εργονομία

Η σέλα στα 755 mm και η ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού προσφέρουν ξεκούραστη στήριξη, χαρίζοντας άνετη παραμονή ακόμη και σε πολύωρες διαδρομές.

Οι επιφάνειες στήριξης ποδιών δίνουν δύο επιλογές: πιο όρθια θέση για την πόλη και πιο χαλαρή στάση με τα πόδια στο εμπρός τμήμα – ιδανική για ταξίδι.

Με δυνατότητα ρύθμισης σε δύο θέσεις, το παρμπρίζ προσαρμόζεται στο ύψος του αναβάτη και βελτιώνει την προστασία από τον αέρα.

Πρακτικότητα σε Κάθε Λεπτομέρεια

Με αποθηκευτικό χώρο 45 λίτρων κάτω από τη σέλα, το JOYMAX Z μπορεί να φιλοξενήσει δύο κράνη, μετατρέποντας τη μετακίνηση σε υπόθεση ευκολίας.

Συμπληρωματικά, το εμπρός ντουλαπάκι χωρά μικροαντικείμενα για εύκολη πρόσβαση ανά πάσα στιγμή.

Κινητήρας & Απόδοση

Στην καρδιά του SYM JOYMAX Z βρίσκεται ένας σύγχρονος, υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος κινητήρας προδιαγραφών Euro 5+.

Διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις:

JOYMAX Z3i: 25 ps στις 8.000 rpm και 24 Nm ροπής στις 6.000 rpm.

JOYMAX Z 300: 26 ps στις 8.000 rpm και 26 Nm ροπής στις 6.000 rpm.

Και οι δύο εκδόσεις προσφέρουν δυναμική απόδοση.

Το JOYMAX Z3i ξεχωρίζει για την εξαιρετική σχέση τιμής – εξοπλισμού, συνδυάζοντας ζωντανή απόκριση με χαμηλή κατανάλωση μόλις 3,1 L/100 km.

Η έκδοση Z300 υπερτερεί ελαφρά σε ισχύ, διατηρώντας τα ίδια πλεονεκτήματα πρακτικότητας και τεχνολογίας.

Έλεγχος & Ασφάλεια

Το δικάναλο ABS της BOSCH και το Traction Control (TCS), με δυνατότητα απενεργοποίησης, συμβάλλουν στον έλεγχο και στην ασφάλεια σε κάθε συνθήκη οδήγησης.

Το μπροστινό σύστημα ανάρτησης με τηλεσκοπικό πιρούνι διαδρομής 100 mm και τα δύο πίσω αμορτισέρ ρυθμιζόμενης προφόρτισης εξασφαλίζουν ισορροπία ανάμεσα σε σταθερότητα και άνεση.

Τα φρένα με δίσκο 260 mm και ακτινική δαγκάνα εμπρός και 240 mm πίσω, προσφέρουν ισχυρή και αξιόπιστη πέδηση.

Η Εμπειρία SYM

Το νέο JOYMAX Z ενσωματώνει τη φιλοσοφία της SYM να προσφέρει scooters με προηγμένη τεχνολογία, πρακτικές λύσεις και υψηλή ποιότητα κατασκευής.

Είτε για καθημερινές μετακινήσεις στην πόλη είτε για μεγαλύτερες διαδρομές, το JOYMAX Z αποτελεί την ιδανική premium επιλογή για όσους ζητούν περισσότερα από το scooter τους.

JOYMAX Z3i: 4.195 €

JOYMAX Z 300: 4.895 €

Θα τα βρείτε διαθέσιμα μέσα από το δίκτυο συνεργατών της SYM – ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε.

Μάθετε περισσότερα στο sym.gr