Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Το SYM ROADTRIP 2026 επιστρέφει δυναμικά, συνεχίζοντας έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη μάρκα, με μια φιλόδοξη διαδρομή 3.000 χιλιομέτρων σε Ελλάδα, Ιταλία, Σαρδηνία και Κορσική.

Η φετινή διοργάνωση φέρνει κοντά 32 συνεργάτες της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε., οι οποίοι θα ταξιδέψουν ως οργανωμένη αποστολή, έχοντας ως συνοδοιπόρους τα SYM TTLBT και SYM ADXTG 400, συνδυάζοντας την αυθεντική ταξιδιωτική εμπειρία με μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή για τη SYM στην ευρωπαϊκή της πορεία.

Η εκκίνηση έχει οριστεί για τις 24 Μαΐου, όταν οι συνεργάτες της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας θα συγκεντρωθούν στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, έτοιμοι να επιβιβαστούν με προορισμό την Ιταλία και να ξεκινήσουν ένα οδοιπορικό που ενώνει χώρες, νησιά και εμπειρίες.

Πρώτος μεγάλος σταθμός είναι η Σαρδηνία, ένας προορισμός γνωστός για τα εντυπωσιακά παραθαλάσσια τοπία, την αυθεντική μεσογειακή αρχιτεκτονική και τις οδηγικά απαιτητικές διαδρομές που αναδεικνύουν τις δυνατότητες των μοντέλων της SYM.

Την ίδια περίοδο, η Σαρδηνία θα αποτελέσει το επίκεντρο της ευρωπαϊκής προσοχής, καθώς θα φιλοξενεί την ευρωπαϊκή παρουσίαση των νέων SYM CRUISYM 400 και SYM TTLBT, προσδίδοντας στο SYM ROADTRIP 2026 έναν ξεχωριστό συμβολισμό.

Το ταξίδι των Ελλήνων συνεργατών της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. συνδέεται έτσι άμεσα με μια σημαντική στιγμή για τη SYM στην Ευρώπη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Μετά τη Σαρδηνία, η αποστολή θα συνεχίσει προς την Κορσική, όπου το οδηγικό ενδιαφέρον κορυφώνεται.

Συνεχείς στροφές, απαιτητικά ορεινά περάσματα και εντυπωσιακές παραλιακές διαδρομές συνθέτουν το δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο της διαδρομής, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για δοκιμή των μοντέλων σε πραγματικές συνθήκες ταξιδιού.

Με την ολοκλήρωση της πορείας στα δύο εμβληματικά νησιά της Μεσογείου και την επιστροφή μέσω Ιταλίας, το οδοιπορικό θα κλείσει εκεί όπου ξεκίνησε, στην Ηγουμενίτσα.

Από εκεί, κάθε συνεργάτης θα πάρει τον δρόμο της επιστροφής, έχοντας προσθέσει τα δικά του χιλιόμετρα σε μια κοινή εμπειρία που ξεπερνά τα όρια μιας απλής εκδρομής.

Το SYM ROADTRIP δεν αποτελεί απλώς μια οργανωμένη απόδραση, αλλά την έμπρακτη επιβεβαίωση της ισχυρής σχέσης της ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε. με το δίκτυο συνεργατών της και συνολικά με τον κόσμο του δικύκλου.

Οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής οδηγούν, ταξιδεύουν και δοκιμάζουν τα μοντέλα της SYM σε αυθεντικές, απαιτητικές συνθήκες, μεταφέροντας στη συνέχεια αυτή τη βιωματική γνώση στην καθημερινή επαφή με τον Έλληνα αναβάτη.

Μείνετε συντονισμένοι για καθημερινές ανταποκρίσεις, φωτογραφικό υλικό και στιγμές από τη διαδρομή του SYM ROADTRIP 2026.