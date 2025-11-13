του Δημήτρη Διατσίδη

Στη Διεθνή Έκθεση Μοτοσυκλέτας του Μιλάνου EICMA η SYM παρουσίασε την τελική έκδοση του Touring Scooter TTLBT.

Η SYM είχε ήδη ένα χρόνο πριν παρουσιάσει το TTLBT σαν πρωτότυπο και τώρα ήρθε η ώρα για τη διάθεσή του στη Ευρωπαϊκή αγορά.

Το SYM TTLBT είναι εφοδιασμένο δικύλινδρο κινητήρα 508 κ.εκ., πιθανότατα ο ίδιος που φοράει το Maxsym TL 508, με απόδοση 45 ίππων και 50 Nm ροπής.

Η μετάδοση είναι αυτόματη με σύστημα CVT και η τελική μετάδοση με αλυσίδα.

Φυσικά, το TTLBT διαθέτει ένα πλήρες πακέτο ηλεκτρονικού εξοπλισμού που περιλαμβάνει: οθόνη TFT 7 ιντσών touchscreen με φωνητική ενεργοποίηση και λειτουργίες πλοήγησης, συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth, φώτα LED θύρες USB και Smart Key System.

Επίσης περιλαμβάνει Ride by Wire, Cruise Control, 3 προγράμματα οδήγησης, TCS, Cornering ABS της Bosch, Cornering Light και αδρανειακή πλατφόρμα IMU 6 αξόνων που συνεργάζεται με την ECU.

Σε ότι αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό τα φρένα είναι δυο δισκόφρενα εμπρός και μονό πίσω όλα διαμέτρου 275 χιλ. με ακτινικές δαγκάνες εμπρός, οι αναρτήσεις είναι με ανεστραμμένο (USD) τηλεσκοπικό σύστημα εμπρός και μονό αμορτισέρ με μοχλικό σύστημα πίσω.

Οι τροχοί είναι διαμέτρου 15 ιντσών και φοράνε ελαστικά 120/70 – 15 και 160/60 – 15 εμπρός και πίσω αντίστοιχα.

Η σέλα έχει τρεις θέσεις για υποστήριξη της οσφυϊκής χώρας, και κάτω από τη σέλα, υπάρχει αποθηκευτικός χώρος 37 λίτρων και οι βαλίτσες έχουν χωρητικότητα 14,4 λίτρων και 13,6 λίτρων, η ζελατίνα είναι ρυθμιζόμενη ηλεκτρικά και τα γκρίπ είναι θερμαινόμενα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά SYM TTLBT: