Του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Ramon Villanueva

O Ιδρυτής της KALEX Alex Baumgärtel μας μιλά για την ιστορία της κατασκευάστριας πλαισίων που έχει σαρώσει τα Πρωταθλήματα στην Moto 2 και βέβαια εξηγεί το τι γίνεται τώρα, μετά την εξαγορά της Γερμανικής εταιρίας από την Κινεζική CFMoto.

“Λοιπόν, είχα ήδη 15 χρόνια εμπειρίας στους επαγγελματικούς αγώνες, αλλά στο χώρο του αυτοκινήτου. Μετά τις πανεπιστημιακές μου σπουδές εργαζόμουν ως σχεδιαστής αναρτήσεων και συστημάτων μετάδοσης. Όλα ξεκίνησαν το 1986 με την εργοστασιακή ομάδα της Opel στα Super Touring αυτοκίνητα. Στη συνέχεια πήγα στην Volkswagen, όπου επίσης συμμετείχα σε project αυτοκινήτων.

Μετά επέστρεψα στην Opel για το DTM, σχεδιάζοντας τη μετάδοση και όλα αυτά τα συστήματα. Άρα είχα ήδη κάποια εμπειρία, περίπου 15 χρόνια στους επαγγελματικούς αγώνες. Όμως τότε το project της Opel κατέρρευσε για οικονομικούς λόγους. Και εκείνη ήταν η στιγμή που μαζί με τον συνεργάτη μου Klaus — το “K” της Kalex — αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε τη δική μας μοτοσυκλέτα πίστας (επειδή δεν είμασταν ευχαριστημένοι από τις μοτοσυκλέτες παραγωγής που χρησιμοποιούσαμε στα track days που πηγαίναμε), γιατί είχαμε περισσότερο χρόνο από ό,τι στον συνηθισμένο κόσμο των αγώνων, όπου δουλεύεις συνεχώς τα Σαββατοκύριακα.

Ήταν λοιπόν το επόμενο βήμα: είχαμε χρόνο, είχαμε βγάλει αρκετά χρήματα ώστε να κάνουμε το δικό μας project και υπήρχε και στους δυο μας η πίστη ότι μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ένα ολοκληρωμένο όχημα. Ήταν περισσότερο θέμα σχεδιασμού παρά γνώσης για το set-up της μοτοσυκλέτας.

Για μένα ήταν σχεδόν φυσική εξέλιξη, γιατί ξεκίνησα motocross στα 15 μου, ενώ η πρώτη μου μοτοσυκλέτα ήρθε όταν ήμουν δέκα ετών. Μεγάλωσα σε μια εποχή και σε ένα περιβάλλον όπου μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα που σήμερα πλέον δεν επιτρέπονται. Οπότε ήταν φυσικό να ακολουθήσω αυτή την κατεύθυνση.

Και μετά στάθηκα αρκετά τυχερός ώστε να γνωρίσω πολύ καλούς ανθρώπους, που με βοήθησαν να εξελιχθώ και να κατανοήσω καλύτερα και το set-up. Άρα ήταν συνδυασμός τύχης και διάθεσης για δουλειά”.

Και πώς μια τόσο μικρή εταιρεία, σε σύγκριση με τα μεγάλα εργοστάσια, κατάφερε να πετύχει τόσο γρήγορα στην Moto 2, ήταν η ερώτησή μας.

“Ουάου, πολύ καλή ερώτηση. Το να είσαι μικρός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είσαι και ξεχωριστός. Από την άλλη όμως, σου επιτρέπει να παίρνεις αποφάσεις πολύ γρήγορα. Είχαμε ήδη αρκετή εμπειρία στον τομέα της εξέλιξης. Κάναμε τη δουλειά μας σε καλό επίπεδο και καταλαβαίναμε τι είναι απαραίτητο και τι μπορείς να παραλείψεις.

Το βασικό ήταν δύο πράγματα: η γρήγορη αντίδραση και η φιλοσοφία με την οποία δουλεύεις με τους πελάτες και συνεργάτες σου. Είχαμε ανοιχτή επικοινωνία και χτίζαμε γνώση μαζί τους. Νομίζω ότι αυτό μας επέτρεψε να είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί.

Φυσικά, στην αρχή όλοι οι ανταγωνιστές ήταν επίσης μικρές εταιρείες, κάποιες μάλιστα με μεγαλύτερη εμπειρία, όπως η Suter, η Moriwaki και άλλα μεγάλα ονόματα του χώρου. Όμως, όπως είπα, με τη βοήθεια καλών φίλων και πελατών, δουλεύοντας όλοι μαζί και χτίζοντας εμπειρία, καταφέραμε να γίνουμε επιτυχημένοι, ακόμη και πολύ νωρίς στην ιστορία του Moto2.”

Με τις επιτυχίες η “μικρή” εταιρία τράβηξε το ενδιαφέρον ακόμη και της τεράστιας Honda και του HRC!, που ζήτησε τη βοήθεια στο σχεδιασμό ψαλιδιού και πλαισίου!

“Τουλάχιστον υπήρξε συνεργασία! Το αν πραγματικά βοήθησα είναι άλλη ιστορία! Ξεκίνησα με άλλα project. Το πρώτο ήταν με την Kawasaki και τα Superbike ήταν η πρώτη εμπειρία. Μετά ήρθε η BMW, επίσης για το ψαλίδι στα Superbike. Έπειτα ξανά ψαλίδια, τόσο στην εξέλιξη όσο και στην παραγωγή για την Honda.

Αυτό ήταν μεγάλη τιμή για μένα. Πρώτα απ’ όλα το πλαίσιο και αργότερα ακόμη και ο ρόλος του συμβούλου για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είμαι περήφανος για όσα καταφέραμε και χαρούμενος για τις σχέσεις που δημιουργήσαμε.

Νομίζω ότι ήταν μικρές παρεμβάσεις, αλλά ακόμη και αυτές μπορούν να βοηθήσουν τα μεγάλα εργοστάσια όταν διαθέτεις εξειδικευμένη γνώση. Ελπίζω ότι έδωσα θετική συνεισφορά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν επίσης πολύ καλή εμπειρία και για εμάς, με πολύ καλή επικοινωνία. Θα έλεγα ότι ήταν μια αρκετά επιτυχημένη ιστορία.”

Τι γίνεται τώρα λοιπόν με την επίσης μεγάλη εταιρία, την CFMoto που έχει εξαγοράσει το μεγαλύτερο ποσοστό της Kalex; Στοχεύει στο να εξελίξει πλαίσιο για το MotoGP;

“Λοιπόν, είναι δύο ιστορίες ταυτόχρονα. Η πρώτη είναι να παραμείνουμε επιτυχημένοι στην Moto2 και να συνεχίσουμε να αποτελούμε το σημείο αναφοράς. Να διατηρήσουμε τη γνώση και τον τρόπο δουλειάς μας.

Από την άλλη πλευρά, ο μεγάλος στόχος είναι να μεταφέρουμε “αγωνιστικό DNA” στην CFMoto, ώστε να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό κατασκευαστή sport μοτοσυκλετών. Αυτός είναι ο βασικός στόχος σήμερα: να μεταφέρουμε την εμπειρία μας στον θεμελιώδη μηχανολογικό σχεδιασμό για ταχύτητα. Ταχύτητα στην πίστα. Αυτή είναι η πρόκληση.

Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τους μηχανικούς στην Κίνα και τους εξηγούμε γιατί λαμβάνονται συγκεκριμένες αποφάσεις στο βασικό σχεδιασμό μιας μοτοσυκλέτας. Όλη αυτή η φιλοσοφία αφορά περισσότερο τους αγώνες παρά απλώς τα μηχανολογικά μέρη.

Έχει να κάνει με το πώς δουλεύεις με τις ομάδες, πώς αναλύεις τα δεδομένα, πώς οργανώνεις τα βήματα εξέλιξης. Όλα αυτά είναι που θέλω να μεταφέρω. Και επίσης να αφήσουμε μια “κληρονομιά”, γιατί ούτε εγώ ούτε ο Klaus είμαστε πια νέοι. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή και για εμάς.

Πιστεύω ότι έχουμε αποκτήσει τεράστια εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Το αποδείξαμε και σε διαφορετικές κατηγορίες. Άρα τώρα είναι χαρά μας να αναγνωρίζεται αυτή η δουλειά και να μεταφέρουμε τη γνώση και τη φιλοσοφία μας στη νέα γενιά μηχανικών.”

Η CFMoto θα μπορούσε να αλλάξει το όνομα της εταιρείας από Kalex σε CFMoto; Ίσως μετά από ένα ή δύο χρόνια να δούμε την CFMoto ως κατασκευαστή πλαισίων στην Moto2 αντί για την Kalex;

“Αυτό δεν έχει συζητηθεί καθόλου. Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και στην αρχή, ένας από τους στόχους μας είναι να κρατήσουμε την Kalex ζωντανή και ανταγωνιστική στην κατηγορία όπου αποδίδουμε καλά.

Φυσικά, έχουν τη δύναμη και τις μετοχές ώστε να επηρεάσουν ακόμη και το όνομα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία αναφορά από την πλευρά τους για μετονομασία της Kalex.

Νομίζω ότι έχουμε δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή φήμη και brand μέσα στον χώρο και η κατεύθυνση είναι περισσότερο να διατηρηθεί αυτό ζωντανό. Αυτή είναι η αίσθησή μου αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ο χρόνος θα δείξει.”

Τι γίνεται στο φετινό Πρωτάθλημα της Moto 2; H Kalex συνεχίζει να προηγείται με διαφορά;

“Σε αυτήν την κατηγορία μπορείς κάποιες φορές να κάνεις μεγάλο βήμα και άλλες μικρότερο. Δυστυχώς, μέχρι τώρα είχαμε τρεις σύντομους αγώνες στους πέντε πρώτους της χρονιάς, οπότε δεν έχουμε ακόμη ξεκάθαρη εικόνα της πραγματικής απόδοσης.

Αυτή τη στιγμή όλα φαίνονται πολύ κοντά. Ξέρουμε για παράδειγμα ότι στο παρελθόν το Le Mans δεν ήταν το δυνατό μας σημείο, αν δούμε το παρελθόν, είχαμε δυνατούς αγώνες αλλά και δυσκολότερες στιγμές, ανάλογα με την κάθε πίστα.

Η Forward έδειξε εξαιρετική απόδοση στις χειμερινές δοκιμές, οπότε ο ανταγωνισμός δεν πρόκειται να μειωθεί. Αυτό το βλέπουμε ξεκάθαρα. Άρα πρέπει να παραμείνουμε απόλυτα συγκεντρωμένοι και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε στενά με τις ομάδες.

Η εξέλιξη στην Moto2 είναι επίσης αρκετά περιορισμένη λόγω της ομολογκασιόν σε αεροδυναμικά βοηθήματα, πλαίσιο και ψαλίδι. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι έχεις, με αυτό πρέπει να συνεχίσεις. Άρα μιλάμε περισσότερο για fine tuning και για να προετοιμάσεις σωστά τους αναβάτες.

Πρέπει να έχεις καλό πλάνο για κάθε αγώνα και να ψάχνεις μικρά βήματα εξέλιξης ώστε να βρεις την καλύτερη ισορροπία. Και ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε τη χρονιά ως νικητές, όπως κάναμε και πέρυσι.”

Από τα πρώτα χρόνια, όταν είχαμε επισκεφθεί το “εργοστάσιο” ή να πούμε καλύτερα τη μεγέθους μικρής βιοτεχνίας εγκατάσταση της Kalex έξω από το Μόναχο, μέχρι τη σειρά των 13 συνεχόμενων Πρωταθλημάτων Κατασκευαστών στην Moto 2, από το 2013 έως και το 2025, ο “Alex της Kalex” είναι μια σεβαστή μορφή του #motogpworldpaddock και θα παρακολουθούμε τώρα τη νέα πορεία της εταιρίας με τη νέα μεγάλη συνεργασία με την CFMoto που μπορεί να φέρει εκπλήξεις και στα WorldSBK και στο MotoGP, όπως μας εξήγησε στη συνέντευξή του και ο Jorge Martinez Aspar.

Η συνέντευξη του Alex Baumgärtel βρίσκεται στο περιοδικό MOTOGP WORLD 125 που κυκλοφορεί στα περίπτερα