του Δημήτρη Διατσίδη

Στο Assen της Ολλανδίας, o Paolo Pavesio της Yamaha μιλάει και μας αποκαλύπτει διάφορες πτυχές της αγωνιστικής ομάδας και της εταιρίας που τώρα έχει την τελευταία θέση στη βαθμολογία των κατασκευαστών!

Αρχικά ο Paolo Pavesio αναφέρεται στο ιδιαίτερο βάψιμο στις μοτοσυκλέτες της και στα χρώματα των στολών των οδηγών και όλης της ομάδας, που έγινε στο Assen για τα 70 χρόνια της ιστορίας της.

“Σημαίνουν πολλά για την Yamaha αυτά τα χρώματα”, λέει ένας άνθρωπος που έχει μεγαλώσει επαγγελματικά μέσα στην Ιαπωνική εταιρία και την ιστορία της στους αγώνες. “Πλησιάζουμε σε μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα, γιατί την 1η Ιουλίου η Yamaha θα γιορτάσει τα 70 της χρόνια και φυσικά αυτό είναι ένα μεγάλο ορόσημο. Από την ίδρυσή μας, οι αγώνες ήταν πάντα βασικό κομμάτι του DNA μας. Ιδρυθήκαμε την 1η Ιουλίου 1955. Και ήδη από τις 11 Ιουλίου 1955 τρέχαμε σε αγώνα.”

Δ.Δ.: Το παρελθόν είναι που μας φέρνει στο παρόν! Από τους 90 ίππους της μοτοσυκλέτας του Ago του 1975, που βρίσκεται πίσω μας, στους 300 του Fabio. Πόσο δύσκολο είναι το να βλέπεις την Yamaha στην τελευταία θέση των κατασκευαστών;

Ρ.Ρ.: Ξεκινάς με μια δύσκολη ερώτηση και δεν θα την αποφύγω. Φυσικά και είναι ακόμα επώδυνο να το βλέπεις αυτό, γιατί δεν είναι αυτό που στοχεύουμε. Αλλά πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, χωρίς να ψάχνω δικαιολογίες, αυτό που βλέπω όταν παρακολουθώ το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, δεν αντανακλά το πραγματικό δυναμικό που έχουμε δείξει στην πίστα. Είχαμε σίγουρα σκαμπανεβάσματα. Αυτό που μας έλειψε είναι η συνέπεια. Αλλά όταν μιλάμε για καθαρή ταχύτητα, πιστεύω ότι σε σύγκριση με πέρυσι, αναλύοντας τα δεδομένα, ειδικά στον έναν γύρο, είναι προφανές – από τις pole positions και γενικά από τις θέσεις στη σχάρα εκκίνησης. Και επίσης όταν κοιτάμε τους χρόνους γύρου και τον ρυθμό επίδοσης, σίγουρα έχουμε βελτιωθεί. Αλλά εξίσου σίγουρα δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να ενώσουμε όλα τα θετικά κομμάτια.

Δ.Δ.: Ποιος είναι ο ρόλος και η συμμετοχή στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των Max Bartolini (που ήρθε από την Ducati) και του Luca Marmorini (που έκανε κινητήρες στην Ferrari);

Ρ.Ρ.: Ναι, νομίζω ότι ο Max και η Marmotos, ο Marmorini και όλοι οι καινούργιοι άνθρωποι που ήρθαν στο project είναι σημαντικοί, όλοι τους, γιατί δείχνουν πως καταλάβαμε ως κατασκευαστής ότι για να είσαι ανταγωνιστικός στο σημερινό MotoGP είναι θεμελιώδες να είσαι πιο ανοιχτός — ανοιχτός σε λύσεις όπου κι αν υπάρχουν στον κόσμο. Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία που παίζει σε παγκόσμια σκηνή. Αυτή ήταν η μεγάλη μετατόπιση. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε από την παρουσίαση των ομάδων φέτος.

Τα άτομα είναι σημαντικά, αλλά πιο σημαντικό για μένα είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι δουλεύουν μαζί, δημιουργώντας συνέργειες και όχι παράλληλα. Αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε: να ενώσουμε την Ευρωπαϊκή τεχνολογία και ανθρώπους με την Ιαπωνική τεχνολογία και ανθρώπους σε μία ενιαία μεγάλη ομάδα — αυτό είναι που επιδιώκουμε.

Δ.Δ.: Έκανες τη μεγάλη κίνηση να φέρεις τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή των WorldSBK τον Toprak Razgatlioglu στο MotoGP του χρόνου! Tι πιστεύεις ότι θα σας δώσει αυτή η κίνηση;

Ρ.Ρ.: Ναι, όπως λέγαμε πριν, είναι προσπάθεια πολλών ανθρώπων, αλλά τελικά ο αναβάτης είναι αυτός που ολοκληρώνει το έργο. Οπότε προφανώς, σε αυτή την περίπτωση, ο καθένας τους είναι σημαντικός. Πιστεύω ότι η κίνηση του Toprak είναι θετική για πολλούς λόγους, περιλαμβανομένων και κάποιων προκλήσεων που είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Ο λόγος που είναι σημαντική για μένα είναι πως φέρνει νέα ενέργεια και κάτι φρέσκο στο paddock.

Η αντίδραση στη μεταγραφή του Toprak ήταν, ειλικρινά, εξαιρετική από άποψη προσοχής και προθυμίας. Δεν θα είναι εύκολη πρόκληση. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε στον Toprak όλη την υποστήριξη για να πετύχει; Και ναι, καταλαβαίνει την πρόκληση, αλλά όλοι είμαστε δεσμευμένοι να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε μαζί.

Δ.Δ.: Βέβαια και ο Ben Spies ήρθε από τα WorldSBK και κέρδισε εδώ στο Άσσεν! Επίσης με την ευκαιρία μπορώ να σου πω ότι ο Toprak ξεκίνησε αγωνιστικά στην Eλληνική πίστα των Σερρών στα 16 του οδηγώντας μια Yamaha R1.

Ρ.Ρ.: Στα 16 πάνω στην R1 λέει πολλά γι’ αυτόν. Όλοι ξέρουμε ότι οι επιτυχημένοι αναβάτες του Superbike στο MotoGP είναι εξαιρέσεις. Μερικές φορές λένε για την καριέρα του Ben, αλλά και ο Morbidelli μεγάλωσε στα 600, ο Carl Crutchlow στα Superbike. Το να είσαι σταθερός και ισχυρός παίκτης σε αυτό το Πρωτάθλημα είναι από μόνο του σπουδαίο. Ας δούμε πού μπορεί να φτάσει.

Δ.Δ.: Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για την πορεία της Yamaha είναι η πιθανή χρήση του κινητήρα V4 από το 2026. Πότε θα είστε έτοιμοι να πάρετε την τελική απόφαση;

Ρ.Ρ.: Ναι, πλησιάζουμε στο σημείο που πρέπει να παρθεί η απόφαση. Δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Η νέα V4 μοτοσυκλέτα των 1000cc βγήκε στην πίστα στην Βαρκελώνη πριν λίγες εβδομάδες. Έχουμε εντατικά δοκιμαστικά. Στόχος είναι να προσφέρουμε στον εργοστασιακό αναβάτη τη δυνατότητα να τη δοκιμάσει μετά το καλοκαίρι, και έπειτα να παρθεί η απόφαση.

Δ.Δ.: Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι από τώρα μέχρι και το τέλος της εποχής των χιλίων κυβικών; Όχι ο γενικός στόχος να είστε καλύτεροι, αλλά οι συγκεκριμένοι στόχοι που πιστεύεις ότι θα παίξουν τον καθοριστικό ρόλο στη μάχη σας για το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών;

Ρ.Ρ.: Για φέτος, ο στόχος ήταν ξεκάθαρος: να κλείσουμε το χάσμα με τους άλλους κατασκευαστές. Θέλαμε να μπορέσουμε να παλέψουμε με σταθερότητα. Για μένα, η σταθερότητα είναι εκεί που πρέπει να δουλέψουμε για να μπούμε στην πρώτη πεντάδα. Είπα από την αρχή της σεζόν: αν παλεύεις για την πεντάδα, μπορείς να πάρεις και βάθρο. Το έχουμε ήδη καταφέρει. Η νίκη ήταν κοντά. Αυτό που ψάχνω είναι σταθερή απόδοση ανεξαρτήτως συνθηκών. Εκεί πιστεύω πως, αν είμαστε έτοιμοι εγκαίρως, η V4 θα μας βοηθήσει. Η νέα διαμόρφωση μπορεί να μας δώσει ό,τι μας λείπει σε ορισμένες πίστες ή συνθήκες. Δεν τα παρατάμε για φέτος. Αλλά από το 2026 περιμένω περισσότερα από εκεί που θα είμαστε το 2025. Διαφορετικά δεν θα κάναμε αυτή τη μετάβαση. Το 2026 δεν είναι σεζόν δοκιμών – είναι σεζόν αγώνων. Και η νέα V4 θα παρουσιαστεί μόνο αν είμαστε βέβαιοι ότι αποδίδει καλύτερα από την τωρινή.

Ολόκληρη η συνέντευξη στο τεύχος 123 του περιοδικού MOTOGP WORLD που κυκλοφορεί στα περίπτερα, εδώ πήραμε μια ιδέα για όλα όσα σκέφτεται ο νέος Διευθυντής Αγωνιστικού, της Ιαπωνικής εταιρίας.

Ο απεσταλμένος μας Δημήτρης Διατσίδης ανάμεσα στη μοτοσυκλέτα των 500cc GP του Agostini, με την οποία κέρδισε τον Τίτλο το 1975 και την θρυλική R7 του 1999