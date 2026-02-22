του Δημήτρη Διατσίδη

Οι απογευματινές δοκιμές του MotoGP στην πίστα της Buriram στην Ταϊλάνδη, ολοκλήρωσαν την πρώτη ημέρα του τελευταίου χειμερινού τεστ της χρονιάς, πέντε ημέρες πριν το αγωνιστικό ξεκίνημα του 2026 στην ίδια πίστα την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 04:00 το πρωί, ώρα Ελλάδας.

Tο απόγευμα λοιπόν, αλλά και στα συνολικά αποτελέσματα της ημέρας, τα αδέλφια Alex & Marc Marquez φιγουράρουν στις δύο πρώτες θέσεις, με εξαιρετικούς χρόνους, δεδομένου του ότι η πίστα το πρωί ήταν βρώμικη από τη μη χρήση της για καιρό και η πρόσφυση βελτιώθηκε με το καθάρισμα της αγωνιστικής γραμμής μέσα στην ημέρα. Το μεσημέρι με τη θερμοκρασία αέρα στους 34° και της ασφάλτου στους 55° ελάχιστοι οδηγοί έκαναν κάποιους γύρους, για να γίνει η δράση έντονη στο τελευταίο δίωρο με τη θερμοκρασία να πέφτει και ειδικά την τελευταία ώρα όταν έφτασε στους 41°.

Ο Marc Marquez έκανε στο τέλος της ημέρας δύο εξόδους με μαλακά ελαστικά και βελτίωσε θεαματικά τους χρόνους, φτάνοντας στο 0.129 του δευτερολέπτου τη διαφορά του από τον Alex, αλλά παραδέχτηκε ότι αν και ο Alex έκανε τότε την προσπάθειά του με το μαλακό λάστιχο θα βελτίωνε περεταίρω το χρόνο του και η διαφορά τους θα ήταν μεγαλύτερη. Αναφέρθηκε και στην καλή κατάσταση του Bezzecchi και της Aprilia, αλλά και του Bagnaia και θεωρεί ότι οι τέσσερις τους θα είναι οι πρωταγωνιστές του 2026.

Από την πλευρά του ο Alex Marquez φάνηκε εξαιρετικά δυνατός φέτος στο MotoGP, που έχει ίδια μοτοσυκλέτα με τους οδηγούς της εργοστασιακής ομάδας και θα δούμε αύριο που θα γίνουν από κάποιους και προσομοιώσεις του μεγάλου αγώνα, που βρίσκεται ο καθένας. H Ducati πάντως φαίνεται ιδιαίτερα δυνατή και από την 3η θέση του Franky Morbidelli που μας είπε ότι σε όλα είναι ευχαριστημένος με τη μοτοσυκλέτα του ’25 που οδηγεί.

Ο Marco Bezzecchi #72 που μας είχε πει το πρωί ότι θα επικεντρωθεί το απόγευμα στις ρυθμίσεις του αγώνα και όχι σε άλλες δοκιμές εξαρτημάτων, έδειξε ότι μπορεί να είναι πολύ δυνατός και φέτος και να ξεκινήσει από εκεί που τέλειωσε πέρυσι, δηλαδή με μάχες για τη νίκη.

Ο Johann Zarco με την ειδικό του στο να παίρνει το καλύτερο από τα μαλακά ελαστικά, ανέβηκε στην 5η θέση και κάνει την Honda να χαμογελάει, έχοντας και τρομερά δυνατούς τους Joan Mir & Luca Marini. Η Ιαπωνική εταιρία έχει βελτιωθεί παντού και της λείπει κάτι λίγο στο θέμα της πρόσφυσης στην έξοδο των στροφών, ώστε να μην χάνει από το σπινάρισμα του πίσω τροχού.

Ο Maverick Vinales #12 ήταν ο ταχύτερος από τις ΚΤΜ, ακολουθώντας και φέτος ένα διαφορετικό δρόμο ρυθμίσεων από τους άλλους τρεις οδηγούς του Αυστριακού εργοστασίου. Η 8η θέση και η διαφορά μόλις 0.278 του δευτερολέπτου από την κορυφή λέει πολλά για τη δουλειά του. Από την πλευρά του ο Pedro Acosta δεν έκανε time attack και ο 13ος χρόνος του δεν δείχνει την πραγματική του δυναμική, που θα δούμε αύριο όπως είπε ο ίδιος.

Πάντως όλοι μίλησαν για τον Pecco Bagnaia που και αυτός χωρίς time attack είναι 0.536 από τον Alex Marquez και οι χρόνοι στην προσομοίωση Sprint Race “φόβισαν” τους πάντες. Μάλιστα πέτυχε και νέο ρεκόρ πίστας σε τελική ταχύτητα με 342.8 χλμ/ώρα από 340.6 που είναι το τωρινό.

Οι οδηγοί της Yamaha είναι όλοι σχεδόν απογοητευμένοι με τη φτωχή εξέλιξη του V4 πρότζεκτ, ειδικά στον τομέα της δύναμης του κινητήρα, χάνοντας από 6 έως 9 χλμ/ώρα σε σχέση με τους ταχύτερους. Ο Fabio Quartararo έδειξε ήρεμος και όπως και οι υπόλοιποι δίνει την εξήγηση ότι ακόμη το πρότζεκτ είναι νέο και χρειάζεται να περάσει τις σχετικές “ασθένειες”. O Alex Rins εξήγησε ότι η μοτοσυκλέτα είναι καλύτερη στο φρενάρισμα και στην είσοδο της στροφής, αλλά το μεγάλο πρόβλημα παραμένει το υπερβολικό σπινάρισμα στις εξόδους.

Ο Toprak Razgatlioglu μας είπε ότι το μεγάλο του πρόβλημα είναι η προσαρμογή στο πίσω λάστιχο της Michelin σε σχέση με ό,τι είχε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια με τα Pirelli!

Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα γίνουν μεγάλες ανακοινώσεις για τις μεταγραφές του 2027, με τον Pecco Bagnaia να παραδέχεται ότι γνωρίζει που θα είναι και ότι και άλλες ομάδες θα μας πουν το τι θα γίνει με οδηγούς. O Marc Marquez παραδέχτηκε ότι ο ίδιος θέλει συμβόλαιο 1+1 χρόνο, ενώ η Ducati 2 χρόνια ανέωσης, γιατί ο ίδιος θέλει να δει το τιθα γίνει με τραυματισμούς και την αννάρωσή του που ακόμη δεν είναι στο 100%.

Προσωπική εκτίμηση του υπογράφοντος είναι ότι ο ΜΜ93 θα μείνει τουλάχιστον ένα χρόνο με τους κόκκινους, ότι ο Bagnaia θα πάει στην Aprilia δίπλα στον Bezzecchi και ο Αcosta θα πάρει τη θέση του Bagnaia, ότι ο Martin θα πάει στην Yamaha και ότι ο Quartararo θα οδηγεί για την Honda!