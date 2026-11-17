του Δημήτρη Διατσίδη

O Stefano Matsoleni, Μηχανικός της Βrembo, μας εξηγεί τη χρήση των carbon δισκόφρενων στο MotoGP και μάλιστα αυτών των 355 χιλιοστών που χρησιμοποιούνται στις πιο απαιτητικές πίστες του πρωταθλήματος, όπως αυτή της Αυστρίας, όπου έγινε η συζήτησή μας.

Οι τρεις πιο απαιτητικές πίστες είναι η Ταϊλάνδη, το Μοτέγκι και η Red Bull Ring;

S.M.: Ναι, μετά την Ταϊλάνδη αυτή είναι μία από τις πιο απαιτητικές πίστες σε ό,τι αφορά το φρενάρισμα που έχουμε στο πρωτάθλημα. Γι’ αυτό και κατατάσσεται στην κατηγορία 6 στα 6 στη δική μας αξιολόγηση. Και σε δύο εβδομάδες έχουμε επίσης το Motegi, που είναι άλλη μία πίστα κατηγορίας 6.

Πρόκειται για τρεις από τις πιο δύσκολες πίστες του πρωταθλήματος όσον αφορά την ένταση στο φρενάρισμα.

Αυτός είναι ο βασικός δίσκος που χρησιμοποιούν όλοι αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι δίσκος 355 mm και είναι ο μεγαλύτερος που διαθέτουμε. Είναι επίσης ο πιο αποδοτικός δίσκος στην απαγωγή των θερμικών φορτίων.

Ο δίσκος εδώ φτάνει τους 900 βαθμούς σε κάποια σημεία. Αυτές οι εγκοπές βοηθούν να φύγει αυτή η θερμότητα;

S.M.: Αυτά είναι πτερύγια αερισμού, όπως τα λέμε, γιατί με την παραπάνω αεροδυναμική και τα παραπάνω καλύμματα των τροχών που χρησιμοποιούν οι ομάδες, χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους πτερύγια για να βρίσκουν τον αέρα και έτσι να ψύχουν όλο το σύστημα.

Όλο το ανθρακονημάτινο υλικό έχει τη δυνατότητα να αποβάλλει τη θερμότητα κατά τη χρήση. Έτσι, όλο αυτό το υλικό που βλέπουμε, χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να διαχέει όσο το δυνατόν περισσότερη θερμότητα.

Και πόσο είναι το βάρος του;

S.M.: Είναι πολύ ελαφρύς: 1,4–1,5 κιλά ανά δίσκο.

Ένας δίσκος σαν αυτόν ένας καρμπόν δίσκος χρειάζεται και ένα διαφορετικό σύστημα για να δουλέψει. Και τα τακάκια είναι καρμπόν;

S.M.: Για όλο το σύστημα και τα τακάκια και οι δίσκοι είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, γιατί με αυτού του είδους τα υλικά δεν δημιουργείται μόνο μηχανική τριβή, αλλά και χημική διεργασία που συμβάλλει σε αυτή την απόδοση.

Από του χρόνου στα WorldSBK θα δούμε ένα νέο δίσκο που έχει και carbon. Πότε θα δούμε τέτοιους δίσκους σε όλες τις γρήγορες μοτοσυκλέτες;

S.M.: Όπως είπαμε, με αυτού του είδους τις μοτοσυκλέτες που κατασκευάζουν οι εταιρείες — Ducati, Aprilia, Honda, Yamaha — φτιάχνουμε, πιστεύω, τις πιο ισχυρές μοτοσυκλέτες που έχουμε δει ποτέ. Έτσι, ο κινητήρας γίνεται συνεχώς όλο και μεγαλύτερος και οι μοτοσυκλέτες όλο και πιο γρήγορες. Οπότε, σε κάποια χρόνια, αυτού του είδους τα υλικά θα μπορούσαν να αποτελούν τη στάνταρ επιλογή και σε βαριές μοτοσυκλέτες δρόμου.