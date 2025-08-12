του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Fastport eQuad, κορυφαίο προϊόν της νέας επιχειρηματικής προσπάθειας της Honda, κερδίζει το βραβείο “Red Dot: Best of the Best 2025” στην κατηγορία Design Concept

Η Honda ανακοίνωσε ότι το Fastport eQuad, ένα πλήρως ηλεκτρικό όχημα μικροκινητικότητας για παραδόσεις τελευταίου μιλίου, κέρδισε το βραβείο Red Dot: Best of the Best 2025 στον διαγωνισμό Design Concept των βραβείων Red Dot Design Award.*1 Επιπλέον, δύο ηλεκτρικά πρωτότυπα μοντέλα μοτοσυκλετών, το EV Fun Concept και το EV Urban Concept, κέρδισαν επίσης το βραβείο Red Dot στην ίδια κατηγορία, ενώ το concept video για τον κινητήρα μοτοσυκλέτας Honda V3, με τίτλο “New V3 Engine Concept Teaser”, κέρδισε το βραβείο Red Dot στην κατηγορία Brand & Communication Design.

Σχετικά με τα βραβευμένα μοντέλα και το concept video της Honda:

Fastport eQuad

Το Fastport eQuad είναι ένα μονοθέσιο όχημα μικροκινητικότητας για παραδόσεις, το οποίο ενισχύει τη δύναμη του ποδηλάτη με ηλεκτρική υποβοήθηση. Το Fastport eQuad προσφέρει μια δυναμική, ομαλή, αθόρυβη και μηδενικών εκπομπών διαδρομή, συνδυάζοντας ένα σύστημα pedal-by-wire, το οποίο μεταδίδει ηλεκτρονικά την ενέργεια πεταλιού στην κίνηση, με ένα σύστημα pedal-assist, που ενισχύει την ποδηλασία με ηλεκτρική ισχύ.

Η Honda σχεδίασε το Fastport eQuad ως όχημα μικροκινητικότητας για χρήση σε ποδηλατόδρομους*2, προσφέροντας τη δυνατότητα σε εταιρείες να βελτιώσουν την ταχύτητα και αποδοτικότητα της αστικής εφοδιαστικής αλυσίδας, ακόμα και σε περιβάλλοντα με πυκνή κυκλοφορία και πολύπλοκη ροή. Η μαζική παραγωγή του Fastport eQuad προγραμματίζεται να ξεκινήσει το καλοκαίρι του 2026 σε μονάδα της Honda στις Η.Π.Α., με τη χρήση εγχώριων και διεθνών εξαρτημάτων.

Το Fastport eQuad δεν έχει μόνο μοντέρνο σχεδιασμό, αλλά είναι επίσης μελετημένο ώστε να εναρμονίζεται με το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιείται. Εμπνευσμένο από το ποδήλατο, ενσωματώνει διαφανή υλικά ώστε ο οδηγός να αναγνωρίζει εύκολα πεζούς και συνθήκες στον δρόμο. Το διαφανές παρμπρίζ προσφέρει εξαιρετική ορατότητα στον οδηγό και επιτρέπει στους περαστικούς να τον βλέπουν. Το ημιδιαφανές δοχείο μεταφοράς μειώνει τον οπτικό όγκο του οχήματος.

*1 Τα βραβεία Red Dot ιδρύθηκαν το 1955 και θεωρούνται από τα πιο αναγνωρισμένα στον χώρο του design παγκοσμίως. Διοργανώνονται από το Design Zentrum Nordrhein Westfalen στο Έσσεν της Γερμανίας. Ο διαγωνισμός Product Design περιλαμβάνει 51 κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων, αξιολογούμενες βάσει 9 κριτηρίων, όπως καινοτομία, λειτουργικότητα, ανθεκτικότητα και εργονομία.

*2 Ο ορισμός και τα πρότυπα για τους “ποδηλατόδρομους” διαφέρουν ανά χώρα. Το Fastport eQuad σχεδιάστηκε για ποδηλατόδρομους όπως ορίζονται στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν από αυτούς στην Ιαπωνία.

EV Fun Concept

Το EV Fun Concept είναι το πρώτο ηλεκτρικό σπορ μοντέλο της Honda και αναπτύσσεται ως μοτοσυκλέτα νέας γενιάς, προσφέροντας μία αίσθηση ήρεμης οδήγησης και συγκίνησης, μοναδικής για τα ηλεκτρικά δίκυκλα. Εκτός από τις υψηλές επιδόσεις σε “οδήγηση, στροφή και φρενάρισμα”, που βασίζονται στην εμπειρία δεκαετιών της Honda στις μοτοσυκλέτες, η αθόρυβη, χωρίς κραδασμούς λειτουργία και το λεπτό, ευέλικτο πλαίσιο (χάρη στη σταθερή μπαταρία), προσφέρουν μια συναισθηματική εμπειρία πολύ διαφορετική από τις μοτοσυκλέτες εσωτερικής καύσης.

Το μοντέλο παραγωγής θα είναι τύπου naked sport, ισοδύναμο με μεσαίου κυβισμού ICE μοτοσυκλέτα και προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους (31 Μαρτίου 2026), ως το πρώτο ηλεκτρικό σπορ μοντέλο της Honda με σταθερή μπαταρία.

Κύρια χαρακτηριστικά σχεδίασης:

Το EV Fun Concept διαθέτει κομψή και αδιάλειπτη σχεδίαση, που αποτυπώνει την αθόρυβη αλλά ισχυρή επιτάχυνση και τις σπορ επιδόσεις. Με τη μείωση του όγκου στην περιοχή που θα βρισκόταν το ρεζερβουάρ σε ένα ICE μοντέλο, επιτυγχάνεται μια δυναμική, οριζόντια σιλουέτα. Το EV Fun Concept σχεδιάστηκε χωρίς περιορισμούς από τις υπάρχουσες κατηγορίες μοτοσυκλετών. Η λειτουργική του ομορφιά αναδεικνύεται από τον συνδυασμό κομψής φόρμας και μηχανικών στοιχείων.

EV Urban Concept

Το EV Urban Concept επανασχεδιάζει το όραμα της Honda για την αστική ηλεκτρική κινητικότητα. Με ένα διαισθητικό HMI (διεπαφή ανθρώπου-μηχανής) και τη συγχώνευση λογισμικού και υλικού, προσφέρει μια νέα εμπειρία οδήγησης. Η Honda επιδιώκει να προσφέρει ελευθερία μετακίνησης σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες, διευρύνοντας τις δυνατότητες στην καθημερινότητά τους μέσω ενισχυμένης κινητικότητας.

Κύρια χαρακτηριστικά σχεδίασης:

Ακολουθώντας την σχεδιαστική κατεύθυνση “Precision of Intrinsic Design”, η ομάδα σχεδίασης στόχευσε σε έναν λιτό και εκλεπτυσμένο σχεδιασμό, βελτιστοποιώντας τη λειτουργικότητα. Με μινιμαλιστική και εκλεπτυσμένη αισθητική που ενσωματώνεται στο αστικό τοπίο, το EV Urban Concept προσφέρει νέα UX (εμπειρία χρήστη) μέσω της σύγκλισης λογισμικού και υλικού, ενσωματώνοντας το όραμα της Honda για τη μελλοντική κινητικότητα που συνεργάζεται και συντονίζεται με τον άνθρωπο και την κοινωνία.

Κινητήρας μοτοσυκλέτας Honda V3 με ηλεκτρικό συμπιεστή

Για τη δημιουργία εντυπωσιακών μοτοσυκλετών που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών, η Honda αναπτύσσει τον πρώτο στον κόσμο*3 κινητήρα V3 για μοτοσυκλέτες με ηλεκτρικό συμπιεστή. Με τον έλεγχο της συμπίεσης του αέρα ανεξάρτητα από τις στροφές του κινητήρα, μπορεί να προσφέρει άμεση ροπή ακόμη και σε χαμηλές στροφές. Επιπλέον, χάρη στον σχεδιασμό που δεν απαιτεί intercooler για την ψύξη του συμπιεσμένου αέρα, εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ελευθερία στην τοποθέτηση εξαρτημάτων, γεγονός κρίσιμο λόγω περιορισμένου χώρου στις μοτοσυκλέτες. Αυτό προσφέρει τη δυνατότητα συγκέντρωσης της μάζας και μείωσης του βάρους του οχήματος.



Κύρια χαρακτηριστικά του concept video “New V3 Engine Concept Teaser”:

Το βίντεο παρουσιάζει το ταξίδι της τεχνολογικής καινοτομίας που ακολουθεί η Honda μέσω συνεχών προκλήσεων στον τομέα των μοτοσυκλετών, καθώς και τη διαδικασία ανάπτυξης του πρώτου στον κόσμο V3 κινητήρα με ηλεκτρικό συμπιεστή. Με αφηγηματική δομή και σκόπιμα glitch εφέ που προκαλούν περιέργεια και προσμονή, το τελικό πλάνο χρησιμοποιεί τον πραγματικό ήχο του συμπιεστή, μεταφέροντας τον ενθουσιασμό και τη δυναμική για την εξέλιξη προς την εμπορική εφαρμογή. Όλοι οι συμμετέχοντες στο βίντεο είναι πραγματικοί μηχανικοί της Honda, προσδίδοντας αυθεντικότητα στην παρουσίαση. Μέσα από πραγματικά πλάνα από το χώρο ανάπτυξης, το βίντεο μεταφέρει το πάθος και τη φιλοδοξία της Honda.

Σχόλια του Toshinobu Minami, Managing Director, Chief Operating Officer, Design Center, Honda R&D Co., Ltd.:

«Είμαστε ιδιαίτερα τιμημένοι που λάβαμε το βραβείο όχι μόνο στον διαγωνισμό Design Concept, μετά την περσινή διάκριση της σειράς Honda 0, αλλά και στον διαγωνισμό Brand & Communication Design των παγκοσμίως αναγνωρισμένων Red Dot Design Awards. Πιστεύουμε ότι η αναγνώριση αυτή αντανακλά την εκτίμηση για τις συνεχιζόμενες πρωτοβουλίες της Honda Design, που δημιουργεί νέα αξία ενώ προσπαθεί να κατανοήσει εις βάθος τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην εποχή μας και στον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Η Honda θα συνεχίσει να επιδιώκει τον σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων αξιών, προσφέροντας προϊόντα κινητικότητας που φέρνουν έκπληξη και έμπνευση στην καθημερινότητα των ανθρώπων».