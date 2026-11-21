του Νεκτάριου Διατσίδη

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoGP™ επιστρέφει στο Autódromo Internacional do Algarve στις 20–22 Νοεμβρίου για τον προτελευταίο γύρο της σεζόν 2026, μία εβδομάδα πριν από τον τελευταίο αγώνα της σεζόν στην Βαλένθια.

• Σε αυτή την πίστα με τις έντονες υψομετρικές διαφορές και τον τεχνικό χαρακτήρα, τα ελαστικά MICHELIN Power Slick καλούνται να συνδυάσουν τη σταθερότητα στο φρενάρισμα, την πρόσφυση στις στροφές και την ελκτική πρόσφυση, ενώ οι φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν ραγδαίες μεταβολές στα επίπεδα πρόσφυσης της πίστας.

• Το 2025, τα ελαστικά Michelin συνέβαλαν στην επίτευξη νέων ρεκόρ για τον ταχύτερο γύρο αγώνα και τον συνολικό χρόνο του Grand Prix, επιβεβαιώνοντας τις επιδόσεις και τη συνέπειά τους σε αυτή την απαιτητική πίστα.

Μετά το Grand Prix του Κατάρ (Qatar Airways Grand Prix of Qatar), το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoGP™ κατευθύνεται στην Πορτογαλία για το τελευταίο ευρωπαϊκό σκέλος της σεζόν. Το Autódromo Internacional do Algarve, που βρίσκεται στη νοτιοδυτική Πορτογαλία, κοντά στο Πορτιμάο, ξεχωρίζει για τις έντονες υψομετρικές διαφορές και τις εναλλαγές στον ρυθμό του, στοιχεία που επιβάλλουν στα ελαστικά πολύ διαφορετικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια ενός γύρου.

Η πίστα, με μήκος 4,592 χιλιόμετρα στη διαμόρφωση που χρησιμοποιείται στο MotoGP™, διαθέτει 15 στροφές: εννέα δεξιόστροφες και έξι αριστερόστροφες. Τα σημεία φρεναρίσματος σε κατηφορικές κλίσεις, τα σημεία συμπίεσης, οι «τυφλές» κορυφές λόφων και οι έξοδοι στροφών με αντίθετη κλίση (off-camber) υποβάλλουν τα ελαστικά σε σημαντικές διακυμάνσεις φορτίου. Το εμπρός ελαστικό πρέπει να προσφέρει ακρίβεια και σταθερότητα κατά το φρενάρισμα και την είσοδο στη στροφή, ενώ το πίσω ελαστικό οφείλει να παρέχει πρόσφυση κατά την επιτάχυνση και να διατηρεί σταθερή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Αυτές οι μηχανικές απαιτήσεις εντείνονται από την επίδραση του κλίματος του Ατλαντικού. Η υγρασία, ο άνεμος και οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την πρόσφυση στην πίστα. Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του 2025 αποτέλεσαν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: την Παρασκευή, η θερμοκρασία της πίστας έφτασε τους 24°C, αν και οι διαλείπουσες βροχοπτώσεις και η υγρασία που παρέμενε στο οδόστρωμα επηρέασαν τα επίπεδα πρόσφυσης. Το Σάββατο, η θερμοκρασία υποχώρησε στους 22°C, ενώ την Κυριακή επικράτησαν πιο σταθερές συνθήκες, με τη θερμοκρασία της πίστας να φτάνει τους 30°C κατά την έναρξη του Grand Prix.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η ικανότητα να φτάσουν τα ελαστικά στη θερμοκρασία λειτουργίας τους και να διατηρηθεί μια προβλέψιμη συμπεριφορά της μοτοσυκλέτας θα είναι καθοριστικής σημασίας. Οι ελεύθερες δοκιμές θα επιτρέψουν στους αναβάτες και τις ομάδες —με την υποστήριξη των τεχνικών ειδικών της Michelin— να αξιολογήσουν τις διάφορες επιλογές ελαστικών ανάλογα με τις συνθήκες της πίστας και να προετοιμάσουν τις επιλογές τους για το Tissot Sprint και το Grand Prix.

Piero Taramasso, Διευθυντής Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Δίτροχων της Michelin

«Το Portimão είναι μια πίστα ιδιαίτερα απαιτητική για τα ελαστικά, από κάθε άποψη. Οι αναβάτες χρειάζονται αυτοπεποίθηση στο φρενάρισμα, ειδικά στα κατηφορικά τμήματα, αλλά και πρόσφυση στις γρήγορες στροφές, καθώς και ικανότητα μετάδοσης της ισχύος στην έξοδο από τις στροφές. Οι εναλλαγές στο υψόμετρο προκαλούν επίσης πολύ γρήγορες μεταβολές στα φορτία που δέχονται τα ελαστικά. Οι διοργανώσεις του 2024 και του 2025 μας προσέφεραν πολύτιμα συμπεράσματα. Παρά τις μεταβλητές καιρικές συνθήκες και τα επίπεδα πρόσφυσης που ήταν ενίοτε δύσκολο να εκτιμηθούν κατά τη διάρκεια των δοκιμών, τα ελαστικά μας επέτρεψαν στους αναβάτες να αυξάνουν σταδιακά τον ρυθμό τους και, τελικά, να σημειώσουν νέα ρεκόρ την Κυριακή, μόλις η πίστα στέγνωσε ξανά. Η σκληρή γόμα (Hard) για τον εμπρός τροχό αποδείχθηκε το σημείο αναφοράς, ενώ η μαλακή γόμα (Soft) για τον πίσω τροχό στον αγώνα Sprint και η μεσαία γόμα (Medium) για το Grand Prix απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους. Αυτή η εμπειρία θα μας βοηθήσει να υποστηρίξουμε τους συνεργάτες μας και φέτος, ειδικά καθώς ο αγώνας διεξάγεται δύο εβδομάδες αργότερα στη σεζόν. Θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην υγρασία και τις θερμοκρασίες, παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν τις συνθήκες από το ένα σκέλος στο άλλο – με σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες νωρίς την ημέρα και πιο ήπιες συνθήκες το απόγευμα. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους αναβάτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες των μοτοσυκλετών τους, διατηρώντας το ίδιο επίπεδο αυτοπεποίθησης από τον πρώτο έως τον τελευταίο γύρο».

Μια επιλογή ελαστικών προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του Portimão

Για την προετοιμασία ενόψει αυτού του αγώνα, η Michelin αξιοποιεί δεδομένα που συλλέχθηκαν από προηγούμενες διοργανώσεις, καθώς και τις παρατηρήσεις των αναβατών. Η σταθερότητα του εμπρός μέρους, η διαχείριση των μεταβολών στα φορτία και η συνέπεια απόδοσης του πίσω ελαστικού αποτελούν τους βασικούς τομείς εστίασης σε αυτή την πίστα.

Για το Repsol Grand Prix της Πορτογαλίας, οι συνεργάτες της Michelin θα έχουν στη διάθεσή τους δύο επιλογές για τον εμπρός τροχό, με μαλακή (Soft) και μεσαία (Medium) γόμα, αμφότερες με συμμετρικό σχέδιο πέλματος. Η μεσαία γόμα αντιστοιχεί στη σκληρή (Hard) γόμα που χρησιμοποιήθηκε το 2025.

Όσον αφορά τον πίσω τροχό, οι μαλακές (Soft) και μεσαίες (Medium) γόμες παραμένουν ίδιες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2025. Το μαλακό ελαστικό διαθέτει ασύμμετρο σχέδιο πέλματος, με ενισχυμένο δεξιό «ώμο» (χρησιμοποιώντας σκληρότερη γόμα για να ανταπεξέλθει στον μεγαλύτερο αριθμό δεξιών στροφών), ενώ το μεσαίο ελαστικό διατηρεί συμμετρική κατασκευή. Με αυτό το πίσω ελαστικό μεσαίας σκληρότητας (Medium) καταρρίφθηκαν το 2025 τα ρεκόρ για τον ταχύτερο γύρο αγώνα και τον συνολικό χρόνο αγώνα Grand Prix.

Σε περίπτωση βροχής, η σειρά MICHELIN Power Rain θα επιτρέψει στις ομάδες να συνεχίσουν τις προετοιμασίες τους και να αγωνιστούν υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.

Αναδρομή στη διοργάνωση του 2025

Ο Álex Márquez κέρδισε το Tissot Sprint, αφήνοντας πίσω του τους Pedro Acosta και Marco Bezzecchi. Σχεδόν όλοι οι αναβάτες επέλεξαν τον συνδυασμό ελαστικών MICHELIN Power Slick: σκληρή γόμα εμπρός και μαλακή πίσω, με εξαίρεση τον Somkiat Chantra, ο οποίος ήταν ο μόνος που επέλεξε μεσαία γόμα για τον εμπρός τροχό.

Την Κυριακή, ο Marco Bezzecchi κατέκτησε τη νίκη, μπροστά από τους Álex Márquez και Pedro Acosta, σε ένα Grand Prix που διεξήχθη με θερμοκρασία πίστας 30°C. Όλοι οι αναβάτες επέλεξαν τον συνδυασμό σκληρής γόμας εμπρός και μεσαίας πίσω, με εξαίρεση τον Álex Rins, ο οποίος χρησιμοποίησε μεσαία γόμα εμπρός.

Ο Pedro Acosta σημείωσε νέο ρεκόρ ταχύτερου γύρου αγώνα με χρόνο 1’38.237, ενώ ο Marco Bezzecchi ολοκλήρωσε τους 25 γύρους σε 41’13.616, θέτοντας ένα νέο σημείο αναφοράς για τον συνολικό χρόνο του Grand Prix.