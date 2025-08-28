Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η αναγεννημένη Ιταλική Fantic παρουσίασε την γκάμα των αγωνιστικών μοτοκρός (MX) μοντέλων του 2026.

Στη γκάμα περιλαμβάνονται δίχρονα και τετράχρονα μοντέλα με τα δίχρονα να είναι 125 και 250 κ.εκ (ΧΧ125 & ΧΧ250) και τα τετράχρονα 250 και 450 κ.εκ. (XFF250 & XFF450).

Οι μεταβολές σε σχέση μα τα μοντέλα του 2025 περιλαμβάνουν: νέα γραφικά για όλα τα μοντέλα, νέο κινητήρα και εξάτμιση για το κορυφαίο XFF450 και νέα εξάτμιση για το XFF250.

XXF 450 2026

– Νέα 2026 γραφικά (αυτοκόλλητα).

Νέα 2026 γραφικά (αυτοκόλλητα). – Νέα εξάτμιση προδιαγραφών FIM της Akrapovic από τιτάνιο και ατσάλι.

Νέα εξάτμιση προδιαγραφών FIM της Akrapovic από τιτάνιο και ατσάλι. – Κινητήρας με βελτιωμένη απόδοση 39,7 ίππων

– Κυλινδροκεφαλή με νέας σχεδίασης αυλούς εισαγωγής

Κυλινδροκεφαλή με νέας σχεδίασης αυλούς εισαγωγής – Σφόνδυλος (flywheel) με αυξημένη αδράνεια περιστροφής.

Σφόνδυλος (flywheel) με αυξημένη αδράνεια περιστροφής. – Βελτιωμένος συμπλέκτης.

Βελτιωμένος συμπλέκτης. – Πλαίσιο με αναθεωρημένη στιβαρότητα για βελτιωμένη ανάδραση (feedback).

XXF 250 2026

– Νέα 2026 γραφικά (αυτοκόλλητα).

Νέα 2026 γραφικά (αυτοκόλλητα). – Νέα εξάτμιση προδιαγραφών FIM της Akrapovic από τιτάνιο και ατσάλι.

XX 125 & XX 250 2026

– Νέα 2026 γραφικά (αυτοκόλλητα).

Η παραγωγή των νέων MX μοντέλων της Fantic αναμένεται να ξεκινήσει στο εργοστάσιο της Minarelli τον Σεπτέμβριο και η άφιξή τους στην Ελλάδα τον Οκτώβριο.