Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης
Η αναγεννημένη Ιταλική Fantic παρουσίασε την γκάμα των αγωνιστικών μοτοκρός (MX) μοντέλων του 2026.
Στη γκάμα περιλαμβάνονται δίχρονα και τετράχρονα μοντέλα με τα δίχρονα να είναι 125 και 250 κ.εκ (ΧΧ125 & ΧΧ250) και τα τετράχρονα 250 και 450 κ.εκ. (XFF250 & XFF450).
Οι μεταβολές σε σχέση μα τα μοντέλα του 2025 περιλαμβάνουν: νέα γραφικά για όλα τα μοντέλα, νέο κινητήρα και εξάτμιση για το κορυφαίο XFF450 και νέα εξάτμιση για το XFF250.
XXF 450 2026
- – Νέα 2026 γραφικά (αυτοκόλλητα).
- – Νέα εξάτμιση προδιαγραφών FIM της Akrapovic από τιτάνιο και ατσάλι.
- – Κινητήρας με βελτιωμένη απόδοση 39,7 ίππων
- – Κυλινδροκεφαλή με νέας σχεδίασης αυλούς εισαγωγής
- – Σφόνδυλος (flywheel) με αυξημένη αδράνεια περιστροφής.
- – Βελτιωμένος συμπλέκτης.
- – Πλαίσιο με αναθεωρημένη στιβαρότητα για βελτιωμένη ανάδραση (feedback).
XXF 250 2026
- – Νέα 2026 γραφικά (αυτοκόλλητα).
- – Νέα εξάτμιση προδιαγραφών FIM της Akrapovic από τιτάνιο και ατσάλι.
XX 125 & XX 250 2026
- – Νέα 2026 γραφικά (αυτοκόλλητα).
Η παραγωγή των νέων MX μοντέλων της Fantic αναμένεται να ξεκινήσει στο εργοστάσιο της Minarelli τον Σεπτέμβριο και η άφιξή τους στην Ελλάδα τον Οκτώβριο.