Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Η αναγεννημένη Ιταλική Fantic παρουσίασε την γκάμα των αγωνιστικών μοτοκρός (MX) μοντέλων του 2026.

Στη γκάμα περιλαμβάνονται δίχρονα και τετράχρονα μοντέλα με τα δίχρονα να είναι 125 και 250 κ.εκ (ΧΧ125 & ΧΧ250) και τα τετράχρονα 250 και 450 κ.εκ. (XFF250 & XFF450).

Οι μεταβολές σε σχέση μα τα μοντέλα του 2025 περιλαμβάνουν: νέα γραφικά για όλα τα μοντέλα, νέο κινητήρα και εξάτμιση για το κορυφαίο XFF450 και νέα εξάτμιση για το XFF250.

Fantic

XXF 450 2026

  •   – Νέα 2026 γραφικά (αυτοκόλλητα).
  •   – Νέα εξάτμιση προδιαγραφών FIM της Akrapovic από τιτάνιο και ατσάλι.
  •   – Κινητήρας με βελτιωμένη απόδοση 39,7 ίππων
  •   – Κυλινδροκεφαλή με νέας σχεδίασης αυλούς εισαγωγής
  •   – Σφόνδυλος (flywheel) με αυξημένη αδράνεια περιστροφής.
  •   – Βελτιωμένος συμπλέκτης.
  •   – Πλαίσιο με αναθεωρημένη στιβαρότητα για βελτιωμένη ανάδραση (feedback).

Fantic

XXF 250 2026

  •   – Νέα 2026 γραφικά (αυτοκόλλητα).
  •   – Νέα εξάτμιση προδιαγραφών FIM της Akrapovic από τιτάνιο και ατσάλι.

 

Fantic

XX 125 & XX 250 2026

  •   – Νέα 2026 γραφικά (αυτοκόλλητα).

 

Η παραγωγή των νέων MX μοντέλων της Fantic αναμένεται να ξεκινήσει στο εργοστάσιο της Minarelli τον Σεπτέμβριο και η άφιξή τους στην Ελλάδα τον Οκτώβριο.

 

