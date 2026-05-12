του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο κινητήρας Triumph 765 μπορεί να προέρχεται από ένα μοντέλο δρόμου, αλλά στην κατηγορία Moto2 μετατρέπεται σε έναν από τους πιο σωστά ρυθμισμένους και αξιόπιστους αγωνιστικούς κινητήρες, όχι μόνο για το πώς αποδίδει, αλλά και για το τι αντιπροσωπεύει. Αυτό κάνει την Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition, σε αντίθεση με άλλες νόμιμες μοτοσυκλέτες δρόμου με προσανατολισμό την πίστα, να διαθέτει έναν κινητήρα άμεσα συνδεδεμένο με το grid της Moto2.

Συχνά λέγεται ότι η Triumph προμηθεύει απλώς κινητήρες στην Moto2. Στην πραγματικότητα όμως, όπως εξηγεί η Externpro, η διαδικασία είναι πολύ πιο σύνθετη — και πολύ πιο εμμονική. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα Visordown, o Τεχνικός Διευθυντής της εταιρείας, Trevor Morris είπε τα εξής:

«Δεν παίρνουμε κινητήρες από την Triumph. Παίρνουμε ένα κουτί με εξαρτήματα». Αυτή η διαφορά είναι σημαντική, γιατί η Externpro είναι πρωτίστως κατασκευαστής κινητήρων. Η Triumph παρέχει τα βασικά μέρη και το “DNA”, αλλά κάθε αγωνιστικός κινητήρας συναρμολογείται, ελέγχεται, ανακατασκευάζεται και δοκιμάζεται από την Externpro.

«Παίρνουμε τα εξαρτήματα και κάνουμε όλη τη διαδικασία. Το μόνο που δεν κάνουμε είναι η κατασκευή τους», εξηγεί. Από εκεί και πέρα, ο έλεγχος είναι σχεδόν σαν να είμαστε σε εγκληματολογικά εργαστήρια. Κάρτερ μετριούνται ως προς τις διαστάσεις και το βάρος, εξαρτήματα ζυγίζονται και ανοχές ελέγχονται ξανά και ξανά. Όχι επειδή αμφισβητούμε την Triumph, αλλά επειδή σε μια κατηγορία όπως η Moto2, η απόλυτη ομοιομορφία είναι τα πάντα.

«Πρέπει όλοι οι κινητήρες να έχουν την ίδια ιπποδύναμη», λέει ο Trevor. «Με απόκλιση μόλις 1%». Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ του ισχυρότερου και του πιο αδύναμου κινητήρα είναι περίπου ένας ίππος, σε κάθε αγώνα και σε όλη τη σεζόν.

Μετά τη συναρμολόγηση, οι κινητήρες περνούν από αυστηρές δοκιμές σε δυναμόμετρο: δύο ώρες “στρώσιμο”, δέκα σύντομοι έλεγχοι ισχύος και μετά πλήρεις μετρήσεις. Δεν μετριέται μόνο η μέγιστη απόδοση, αλλά και το πού και πώς αποδίδεται.

«Έχουμε ένα συγκεκριμένο διάγραμμα ισχύος και ροπής που πρέπει να ακολουθείται», λέει. «Δεν γίνεται ένας κινητήρας να χάνει ισχύ χαμηλά και άλλος να κερδίζει ψηλά». Όλοι πρέπει να έχουν την ίδια συμπεριφορά και αίσθηση.

Οι κινητήρες έχουν μικρή διάρκεια ζωής: περίπου τέσσερα αγωνιστικά Σαββατοκύριακα (γύρω στα 1,600 χλμ.). Μετά αποσυναρμολογούνται πλήρως και ανακατασκευάζονται. Στο τέλος της ζωής τους στην Moto2, ανανεώνονται ελαφρώς και χρησιμοποιούνται σε άλλα κατώτερα πρωταθλήματα.

Παλαιότερα, οι κινητήρες της Moto2 προέρχονταν από την Honda CBR600RR. Από το 2019 όμως, η Triumph άλλαξε τα δεδομένα. Οι επιδόσεις αυξήθηκαν και η αντοχή βελτιώθηκε σημαντικά.

«Το μυστικό της απόδοσης είναι η συμπίεση», λέει ο Trevor. «Με τους κινητήρες της Honda, είχαμε συχνά φθορά στις βαλβίδες. Με τον 765, χρησιμοποιούμε βαλβίδες από τιτάνιο και έδρες βηρυλλίου, που αντέχουν περισσότερο».

Έτσι μειώνονται οι πτώσεις απόδοσης μέσα στον κύκλο χρήσης — κάτι που οι αναβάτες αντιλαμβάνονταν έντονα στο παρελθόν.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι ο κινητήρας της Triumph ξεκίνησε ως κινητήρας δρόμου. Σε αντίθεση με τον κινητήρα της Honda που είχε αγωνιστική καταγωγή, ο 765 σχεδιάστηκε για καθημερινή χρήση.

«Είναι κινητήρας για μια απλή γυμνή μοτοσυκλέτα», λέει. «Ένας μέσος αναβάτης κινείται στις 7,400 σ.α.λ., ενώ στην Moto2 φτάνουμε πάνω από 12,000». Δηλαδή, σε αγωνιστικές συνθήκες, λειτουργεί σχεδόν στο διπλάσιο ρυθμό.

Η μετάβαση αυτή βοήθησε και στη σύνδεση με το MotoGP. Ο χαρακτήρας του κινητήρα, με ισχυρή ροπή χαμηλά και μεσαία, μοιάζει περισσότερο με σύγχρονη μοτοσυκλέτα του MotoGP.

Ο Marco Bezzecchi μάλιστα είχε δηλώσει ότι η μοτοσυκλέτα του στη Moto2 έμοιαζε με μια μικρότερη Ducati MotoGP.

Σήμερα, η Moto2 δεν είναι απλώς μια ενδιάμεση κατηγορία — είναι ένα πραγματικό σκαλοπάτι προς το MotoGP, τόσο σε επιδόσεις όσο και σε οδηγική συμπεριφορά.

Τελικά, ο κινητήρας 765 δεν είναι εκεί για να ξεχωρίζει. Είναι εκεί για να επιτρέπει στους αναβάτες και τις ομάδες να κάνουν τη διαφορά. Και όταν συνειδητοποιείς ότι ξεκίνησε ως κινητήρας δρόμου, καταλαβαίνεις πόση δουλειά απαιτείται για να είναι όλα τόσο ισορροπημένα, προβλέψιμα και κυρίως δίκαια.