του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο ηλεκτρικός υπερσυμπιεστής (supercharger) του κινητήρα της Honda V3R, λειτουργεί μόνο όταν χρειάζεται και καταναλώνει ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια για να αυξήσει σημαντικά την ισχύ.

Υπάρχει άραγε κάποια μοτοσυκλέτα που αναμένεται με μεγαλύτερη ανυπομονησία από την επερχόμενη Honda V3R; Ο ενθουσιασμός γύρω από την πρώτη μοτοσυκλέτα παραγωγής στον κόσμο με τετράχρονο κινητήρα V3 ενισχύεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι χρησιμοποιεί έναν πρωτοποριακό ηλεκτρικό υπερσυμπιεστή, κάτι που εγγυάται ότι θα είναι διαφορετική από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί στην αγορά.

Η Honda, ωστόσο, παραμένει φειδωλή στις λεπτομέρειες. Γνωρίζουμε ότι ο κινητήρας έχει γωνία V 75 μοιρών και κυβισμό περίπου 900 κ.εκ. Χάρη σε αυτόν τον καινοτόμο υπερσυμπιεστή, οι επιδόσεις του φέρεται να είναι αντίστοιχες με εκείνες ενός κινητήρα 1,200 κ.εκ. Σύμφωνα με όσα έχουν γραφεί στην ιστοσελίδα Cycle World και νέες πληροφορίες που ήρθαν στο φως μέσα από μια σειρά νέων αιτήσεων ευρεσιτεχνίας (πατεντών), έχουν αποκαλυφθεί αρκετά στοιχεία για το πώς λειτουργεί ο ηλεκτρικός συμπιεστής.

Οι πατέντες δείχνουν ότι ο υπερσυμπιεστής μπορεί να φτάσει άμεσα στη μέγιστη πίεση όποτε χρειάζεται, σε αντίθεση με τους πιο συμβατικούς υπερσυμπιεστές που αυξάνουν σταδιακά την απόδοσή τους καθώς ανεβαίνουν οι στροφές του κινητήρα ή η ταχύτητα των καυσαερίων υπό φορτίο. Επιπλέον, λειτουργεί μόνο περιστασιακά. Όταν οι απαιτήσεις είναι χαμηλότερες, ο V3R επιστρέφει στη λειτουργία ατμοσφαιρικού κινητήρα, παρακάμπτοντας πλήρως τον υπερσυμπιεστή.

Η νέα πατέντα της Honda επικεντρώνεται επίσης στη διάταξη του συστήματος εισαγωγής αέρα. Όπως είχε αποκαλυφθεί το 2024, όταν παρουσιάστηκε το πρωτότυπο του κινητήρα σε ένα προσωρινό πλαίσιο, ο ηλεκτρικός υπερσυμπιεστής ήταν τοποθετημένος ανάμεσα στις δοκούς του πλαισίου, ακριβώς πίσω από τον λαιμό του τιμονιού. Σύμφωνα με τις πατέντες, αυτή η θέση συγκεντρώνει τη μάζα του συμπιεστή και του ηλεκτροκινητήρα κοντά στο κέντρο βάρους, ενώ παράλληλα μειώνει το μήκος του αγωγού που μεταφέρει τον συμπιεσμένο αέρα από τον υπερσυμπιεστή στον θάλαμο πλήρωσης, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τα τρία σώματα ψεκασμού, μέσα στο «V» του κινητήρα. Όπως συμβαίνει και σε συμβατικούς υπερτροφοδοτούμενους ή υπερσυμπιεζόμενους κινητήρες, ο ρόλος του plenum είναι να εξισορροπεί την πίεση του αέρα πριν αυτός εισέλθει στα σώματα ψεκασμού.

Η συγκεκριμένη διάταξη σημαίνει ότι ο υπερσυμπιεστής και ο θάλαμος πλήρωσης καταλαμβάνουν τον χώρο που συνήθως προορίζεται για το φιλτροκούτι σε μια ατμοσφαιρική μοτοσυκλέτα. Η λύση της Honda ήταν να μεταφέρει το φιλτροκούτι και την εισαγωγή αέρα στη δεξιά πλευρά της μοτοσυκλέτας. Όπως έδειξε το σχεδόν ολοκληρωμένο πρωτότυπο που παρουσιάστηκε πέρυσι, αυτή η επιλογή απαιτούσε ορισμένους σχεδιαστικούς συμβιβασμούς, οδηγώντας σε μια ασύμμετρη εμφάνιση που ίσως χρειαστεί χρόνο για να συνηθίσουν οι αναβάτες. Ωστόσο, καθώς το φιλτροκούτι και η εισαγωγή αέρα είναι σχετικά ελαφριά εξαρτήματα, η μετακίνησή τους μακριά από το κέντρο βάρους αποτελεί μια λογική λύση.

Όταν ο αέρας περνά μέσα από το φίλτρο, έχει δύο πιθανές διαδρομές προς τον κινητήρα. Ο ένας αγωγός συνδέει το φιλτροκούτι με την είσοδο του υπερσυμπιεστή, ενώ ένας δεύτερος αγωγός καταλήγει απευθείας στον θάλαμο πλήρωσης πάνω από τα σώματα ψεκασμού, παρακάμπτοντας τον συμπιεστή. Κατά τη λειτουργία, όταν ο υπερσυμπιεστής αυξάνει ενεργά την πίεση στο plenum, μια ηλεκτρονικά ελεγχόμενη βαλβίδα κλείνει τον δεύτερο αγωγό ώστε να μην επιστρέφει ο συμπιεσμένος αέρας στο φιλτροκούτι. Όταν ο υπερσυμπιεστής δεν λειτουργεί, η βαλβίδα ανοίγει και ο κινητήρας λειτουργεί σαν ένας κανονικός ατμοσφαιρικός κινητήρας.

Με απλά λόγια, ο υπερσυμπιεστής χρησιμοποιείται μόνο όταν ο αναβάτης ζητά περισσότερη ισχύ. Μπορεί να ενεργοποιηθεί άμεσα χάρη στην ταχύτατη απόκριση του ηλεκτροκινητήρα που τον κινεί. Το πλεονέκτημα είναι ότι, σε αντίθεση με ένα turbo που εκμεταλλεύεται τα καυσαέρια ή έναν μηχανικά κινούμενο υπερσυμπιεστή, δεν αφαιρεί ισχύ από τον κινητήρα όταν δεν απαιτείται υπερπλήρωση. Επιπλέον, η λειτουργία «κατά παραγγελία» σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μεγάλη μπαταρία για την αποθήκευση της απαιτούμενης ενέργειας, μειώνοντας το βάρος και το μέγεθος του συστήματος. Συνολικά, η Honda υπόσχεται επιδόσεις επιπέδου 1,200 κ.εκ. μέσα από ένα πιο αποδοτικό σύνολο 900 κ.εκ., το οποίο είναι και πιο φιλικό προς τις εκπομπές ρύπων.

Αν και φαίνεται υπερβολική η προσπάθεια να εξελιχθεί ένας ηλεκτρικός υπερσυμπιεστής για ένα μόνο μοντέλο και μία μόνο διάταξη κινητήρα, οι πατέντες της Honda αφήνουν να εννοηθεί ότι το σύστημα προορίζεται και για άλλα μοντέλα στο μέλλον. Τα έγγραφα αναφέρουν ότι, αν και ο κινητήρας V3R είναι η πρώτη εφαρμογή, η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε κινητήρες V2, V4, V5 ή ακόμη και V6. Ίσως η Honda απλώς θέλει να κατοχυρώσει όλες τις πιθανές εφαρμογές, όμως οι περιγραφές είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένες. Για παράδειγμα, η πατέντα αναφέρει λεπτομερώς τη διάταξη ενός V5 κινητήρα με τρεις κυλίνδρους στην εμπρός σειρά και δύο στην πίσω, κάτι που μοιάζει περιττό εκτός αν ένα τέτοιο μοτέρ βρίσκεται ήδη σε κάποιο στάδιο σχεδιασμού.

Η υπόνοια είναι ότι οι κύλινδροι των 300 κ.εκ. του V3R θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια ολόκληρη οικογένεια κινητήρων: από έναν V2 600 κ.εκ. έως έναν V6 1,800 κ.εκ., όλοι εξοπλισμένοι με ηλεκτρικούς υπερσυμπιεστές που θα προσφέρουν περίπου 30% περισσότερη απόδοση σε σχέση με έναν αντίστοιχο ατμοσφαιρικό κινητήρα.

Η προοπτική ενός τέτοιου μέλλοντος είναι ιδιαίτερα συναρπαστική. Σε μια αγορά που γίνεται ολοένα και πιο ομοιογενής, οι υπερτροφοδοτούμενοι κινητήρες διάταξης V θα ξεχώριζαν αμέσως. Σε όλη την ιστορία της μοτοσυκλέτας, η Honda θεωρείται από πολλούς ο πιο καινοτόμος κατασκευαστής. Καθώς τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί περισσότερο στις αναδυόμενες αγορές, η καινοτομία στις μεγάλες μοτοσυκλέτες της είχε επιβραδυνθεί. Ωστόσο, ο V3R και οι δυνατότητες που ανοίγει για το μέλλον ίσως σηματοδοτούν την επιστροφή της στην κορυφή της τεχνολογικής πρωτοπορίας.