του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Montesa παρουσίασε τη γκάμα της για το 2027, η οποία αποτελείται από τρία μοντέλα και συνδυάζει τις υπάρχουσες τεχνικές προδιαγραφές με ανανεωμένη εμφάνιση. Η νέα σειρά περιλαμβάνει τις Cota 301RR, Cota 4RT 260R και 4Ride, ενώ για τα μοντέλα Cota υπάρχουν και νέοι, αποκλειστικοί χρωματισμοί.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά η Montesa Cota 301RR 2027, η οποία διατηρεί τις αποκλειστικές προδιαγραφές της και παραμένει το κορυφαίο μοντέλο της εταιρείας στον χώρο του trial. Η σημαντικότερη αλλαγή για το 2027 αφορά την εμφάνιση, με μια ολοκαίνουργια κόκκινη και λευκή σχεδίαση που δίνει στη μοτοσυκλέτα πιο αγωνιστικό, σύγχρονο και ξεχωριστό χαρακτήρα.

Η Cota 301RR εξακολουθεί να προσφέρει επιδόσεις επιπέδου αγωνιστικής μοτοσυκλέτας, χάρη στον κινητήρα των 298 κ.εκ., ο οποίος προέρχεται από τη μοτοσυκλέτα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Trial2. Στον εξοπλισμό της περιλαμβάνονται επίσης premium εξαρτήματα, όπως οι κατεργασμένες τιμονόπλακες, το αλουμινένιο τελικό της εξάτμισης και το αλουμινένιο πλαίσιο, οι δίσκοι φρένων υψηλών επιδόσεων και τα προστατευτικά από ανθρακονήματα.

Η Montesa Cota 4RT 260R 2027 απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό, από τους αναβάτες που ασχολούνται με τους αγώνες μέχρι εκείνους που προτιμούν την ερασιτεχνική οδήγηση. Το μοντέλο διατηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές της προηγούμενης έκδοσης και συνεχίζει να αποτελεί μια ισορροπημένη πρόταση για το trial, έχοντας αρκετά premium εξαρτήματα κοινά με την 301RR.

Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται η Showa εμπρός ανάρτηση, το αλουμινένιο πλαίσιο και το αλουμινένιο τελικό της εξάτμισης, ενώ η σχεδίαση παραμένει επηρεασμένη από τον αγωνιστικό χαρακτήρα της σειράς. Για το 2027, η Cota 4RT 260R αποκτά νέα γραφικά που ακολουθούν τη φιλοσοφία της 301RR, διατηρώντας όμως μια πιο κλασική χρωματική επιλογή σε κόκκινο και μαύρο, χρώματα που αποτελούν μέρος του χαρακτήρα της Montesa.

Το τρίτο μοντέλο της γκάμας είναι η Montesa 4Ride 2027, η πιο πολυχρηστική μοτοσυκλέτα της σειράς, η οποία έχει σχεδιαστεί για trail-trial χρήση. Για το 2027 παραμένει χωρίς αλλαγές τόσο σε τεχνικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο, διατηρώντας τη φιλοσοφία της ως μια μοτοσυκλέτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.

Η 4Ride μοιράζεται με τα μοντέλα Cota αρκετά εξαρτήματα υψηλών επιδόσεων, όπως το αλουμινένιο τελικό της εξάτμισης και το αλουμινένιο ψαλίδι, ενώ διαθέτει και ρεζερβουάρ καυσίμου χωρητικότητας 4,3 λίτρων, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία για μεγαλύτερες διαδρομές.

Η Montesa τοποθετεί τη 4Ride ως μια ολοκληρωμένη και ευέλικτη επιλογή, τόσο για εξορμήσεις όσο και για αναβάτες που θέλουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο trial, προσφέροντας μια άνετη και ανθεκτική μοτοσυκλέτα με τον χαρακτηριστικό χαρακτήρα της μάρκας.

Κοινό χαρακτηριστικό και των τριών μοντέλων είναι η παραγωγή τους στις εγκαταστάσεις της Montesa Honda στη Santa Perpetua de Mogoda της Βαρκελώνης. Εκεί πραγματοποιείται το σύνολο των διαδικασιών παραγωγής, από τη συναρμολόγηση των κινητήρων και την έγχυση των πλαστικών μέχρι την κατασκευή του αλουμινένιου πλαισίου, του ρεζερβουάρ και του ψαλιδιού. Η συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής έχει ως στόχο τη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και αξιοπιστίας.

Παράλληλα με τη νέα γκάμα, η Montesa διαθέτει και πλήρη σειρά γνήσιων αξεσουάρ για τα μοντέλα Cota και 4Ride, με επιλογές που αφορούν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την εμφάνιση των μοτοσυκλετών. Η σειρά περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πατάκια, βάσεις, σέλες και προστατευτικά καλύμματα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί με βάση την ποιότητα και τον χαρακτήρα της Montesa.

Η γκάμα αξεσουάρ συμπληρώνεται από συνεργασίες με εξειδικευμένους συνεργάτες, όπως η Hebo για τεχνικό εξοπλισμό οδήγησης και η Suprametal για διακοσμητικές πινακίδες με διαφορετικά σχέδια και λογότυπα της Montesa.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η γκάμα θα συνεχίσει να εμπλουτίζεται με νέες επιλογές και αποκλειστικά αξεσουάρ, προσφέροντας στους αναβάτες περισσότερες δυνατότητες για να εξοπλίσουν και να εξατομικεύσουν τις μοτοσυκλέτες τους.