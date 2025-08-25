του Νεκτάριου Διατσίδη

Σε λίγες μέρες, οι θρυλικές αλυκές του Bonneville στη δυτική Γιούτα θα αντηχήσουν από τον ήχο των ταχύτερων μοτοσυκλετών στον κόσμο, καθώς ξεκινούν οι φετινές ετήσιες Bonneville Motorcycle Speed Trials (BMST) – προγραμματισμένες να διεξαχθούν από τις 23 έως τις 28 Αυγούστου. Ενώ οι ατρόμητοι αναβάτες αναμένεται να κλέψουν την παράσταση κυνηγώντας εγκεκριμένα από την FIM Παγκόσμια Ρεκόρ Ταχύτητας Εδάφους (LSWR), στα παρασκήνια υπάρχει μια ομάδα αφανών ηρώων που έχει αναλάβει ίσως τον πιο σημαντικό ρόλο απ’ όλους.

Η Γιούτα φιλοξενεί το ετήσιο γεγονός Παγκόσμιων Ρεκόρ της FIM

Διαγωνίζονται πολλαπλές κατηγορίες για μοτοσυκλέτες από 125cc έως 2997cc.

Ο Chris Rivas θα προσπαθήσει να καταρρίψει το απόλυτο Παγκόσμιο Ρεκόρ Ταχύτητας της FIM

Για όσους δεν γνωρίζουν, ο βασικός στόχος είναι το απόλυτο Παγκόσμιο Ρεκόρ Ταχύτητας Εδάφους που έχει καθιερωθεί από την FIM και παραμένει ακατάρριπτο από το 2010, με ταχύτητα 376.156 mph (605.697 χλμ./ώρα). Ο Chris Rivas, οδηγώντας την BUB Seven Streamliner του Denis Manning, θα προσπαθήσει φέτος να σπάσει αυτό το ρεκόρ. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πως στην Utah θα κριθούν πολλά διαφορετικά ρεκόρ, για πλήθος κυβισμών, διαμορφώσεων κινητήρων και στυλ μοτοσυκλετών.

Ο Takushi Chikakane θα ταξιδέψει από την Ιαπωνία για να προσπαθήσει να πετύχει εγκεκριμένο ρεκόρ FIM με τη δική του Honda-Dacapo 125cc, ενώ η Αμερικανίδα Lisa Cipolla στοχεύει σε ρεκόρ σε δύο διαφορετικές κατηγορίες της FIM με την Kawasaki ZX6R 600cc.

Ο Jay Allen, ιδρυτής του διάσημου Broken Spoke Saloon and Museum και θρυλική φιγούρα των LSWR από την Αριζόνα, θα είναι παρών με την Harley-Davidson Dyna 2000cc δύο κυλίνδρων, προσπαθώντας να γράψει ξανά το όνομά του στα βιβλία των ρεκόρ σε δύο κατηγορίες.

Συναγωνιζόμενη τον Chikakane για τον τίτλο της πιο μακρινής διαδρομής μέχρι το Bonneville, η Kim Krebs έρχεται από την Αυστραλία για να εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οδηγώντας μια Suzuki CSXR 750cc. Η Liane Langlois από τον Καναδά – τακτική συμμετέχουσα στις BMST από το 2014 – στοχεύει σε νέο ρεκόρ με την Triumph III Roadster 2500cc με τρικύλινδρο κινητήρα.

Το βραβείο για το πιο ασυνήθιστο όχημα των LSWR πιθανόν να πάει στον Καναδό Sylvain Ouellet, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάει πιο γρήγορα από κάθε άλλον άνθρωπο με… snowmobile – συγκεκριμένα, ένα streamliner με τρικύλινδρο κινητήρα 1000cc.

Το όπλο των Rivas και Manning: BUB Seven Streamliner

Τα streamliners σε σχήμα τορπίλης είναι τα πιο αεροδυναμικά από όλα τα οχήματα που θα συμμετάσχουν στις Αλυκές του Bonneville. Επομένως, είναι φυσικό στην προσπάθειά τους να ανεβάσουν το απόλυτο Παγκόσμιο Ρεκόρ της FIM στα 400 mph (643.738 χλμ./ώρα), οι Rivas και Manning να επιλέγουν την μοτοσυκλέτα BUB Seven Streamliner.

Η “τέραστια” μοτοσυκλέτα των 2997cc, με τούρμπο και τετρακύλινδρο V κινητήρα, είναι η πιο πρόσφατη εκδοχή του οχήματος που στα χέρια του Chris Carr έσπασε τα ρεκόρ το 2006 και το 2009. Ο Πρωταθλητής της κατηγορίας Drag Racing, Chris Rivas, που στο παρελθόν βγήκε αλώβητος από σύγκρουση στα 180 mph (289.682 χλμ/ώρα) με άκρως τροποποιημένη Harley-Davidson Road Glide, παραμένει εντυπωσιακά ψύχραιμος όταν μιλά για τους κινδύνους του σπορ.

«Μετά βίας χωράω μέσα», είπε. «Είσαι ουσιαστικά ξαπλωμένος πίσω με τα πόδια τεντωμένα προς τα μπροστά. Φοράς ζώνη επτά σημείων και πυρίμαχη φόρμα. Για μένα είναι ίσως η πιο ασφαλής μορφή αγώνων που έχω κάνει».