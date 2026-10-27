του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Νίκος Χριστοφάκης

Η Harley-Davidson επανήλθε εντυπωσιακά στη χώρα μας, κυρίως με τον εμβληματικό χώρο στο Κορωπί, όπου εκτός από τις εντυπωσιακές Αμερικανικές μοτοσυκλέτες, μπορεί να βρει κανείς τα ρούχα, τα αξεσουάρ και τα ανταλλακτικά που παγκοσμίως αποτελούν μια πολύ πετυχημένη κίνηση, που έντυσε εκατομμύρια οπαδούς της μάρκας και όχι απαραίτητα μόνο μοτοσυκλετιστές ή μόνο κατόχους των θρυλικών αυτών μοτοσυκλετών.



Η Harley-Davidson κατανόησε νωρίς στην ιστορία της ότι ο τρόπος ζωής με μια τέτοια μοτοσυκλέτα δημιούργησε και ένα ιδιαίτερο στυλ στο ντύσιμο των μοτοσυκλετιστών, που ήθελαν να ξεχωρίζουν όχι μόνο για το όχημά τους, αλλά και για το ενδυματολογικό στυλ που πρεσβεύει. Κάτω από το στυλ δημιουργήθηκε και ένα τεχνικό υπόβαθρο ασφάλειας, οπότε ο μοτοσυκλετιστής που φοράει αυτά τα ρούχα αισθάνεται και την προστασία που προσφέρουν από τις καιρικές συνθήκες σε ένα ταξίδι ή και στην κίνηση στην πόλη.



Έτσι αυτό έγινε μια “life style” επιλογή για πολλούς που μέσα από τα ρούχα της Harley-Davidson αναδεικνύουν την ανάγκη τους για την ταύτιση με την ελευθερία που προσφέρει η μοτοσυκλέτα και ο τρόπος ζωής με τους δύο τροχούς, όπως μας εξήγησε η Ελεωνόρα Δρούγκα που βρίσκεται στο Κορωπί για να βοηθήσει τον κάθε ενδιαφερόμενο στις επιλογές του.

Βέβαια παράλληλα με τα όμορφα ρούχα αναπτύχθηκε και μια σειρά από άλλα αντικείμενα, όπως κούπες για τσάι και καφέ, πορτοφόλια και άλλα χρηστικά μικροαντικείμενα που δίνουν μια άλλη πινελιά στο σπίτι ή το γραφείο μας ή προσφέρονται για δώρα σε αγαπημένα μας πρόσωπα.

Στον ίδιο χώρο υπάρχει και ο τομέας των ανταλλακτικών, για τον οποίο η στόχευση είναι καθαρά στους κατόχους αυτών των μοτοσυκλετών, με την ανάγκη για διαφοροποίηση (customization) να φέρνει αποτελέσματα που κάνουν την κάθε Harley-Davidson διαφορετική από τη διπλανή της, ακόμη και αν πρόκειται για ακριβώς το ίδιο μοντέλο, όπως μας εξήγησε ο Στάθης Παπαπαναγιώτου. Και αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι μόνο οπτική, αλλά αφορά και τις ανάγκες κίνησης του κάθε οδηγού που τις περισσότερες φορές είναι άλλες ανά κάτοχο μοτοσυκλέτας. Οι προσωποποιημένες αλλαγές που μπορεί να κάνει κάποιος μπορούν κάποιες φορές να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν το κόστος απόκτησης μιας Harley-Davidson!

Ας απολαύσουμε ένα φωτογραφικό αφιέρωμα σε ορισμένα όμορφα ρούχα και αξεσουάρ της πασίγνωστης φίρμας Harley-Davidson!

Η Harley-Davidson Athens ανήκει στο brand portfolio του ομίλου Φάις.

Harley-Davidson Athens

Ηφαίστου 2 & Λεωφόρος Ευελπίδων, 19400, Κορωπί

Τηλ.: +30 211 108 8121