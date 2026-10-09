του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία και video λήψεις: Νίκος Χριστοφάκης

Επισκεπτόμαστε τον εντυπωσιακό χώρο της Harley-Davidson στο Κορωπί και ανακαλύπτουμε με τη βοήθεια των ανθρώπων της εταιρίας τη φιλοσοφία πίσω από τα ρούχα και τα ανταλλακτικά της Αμερικανικής εταιρίας.

Τα ρούχα της Harley-Davidson είναι παγκοσμίως μια πολύ πετυχημένη κίνηση, που έντυσε εκατομμύρια οπαδούς της μάρκας και όχι απαραίτητα μόνο μοτοσυκλετιστές ή μόνο κατόχους των θρυλικών αυτών μοτοσυκλετών. Είναι μια “life style” επιλογή για πολλούς που μέσα από τα ρούχα της Harley-Davidson αναδεικνύουν την ανάγκη τους για την ταύτιση με την ελευθερία που προσφέρει η μοτοσυκλέτα και ο τρόπος ζωής με τους δύο τροχούς, όπως μας εξηγεί η Ελεωνόρα Δρούγκ

Από κει και πέρα στο τμήμα αυτό του όμορφου χώρου στο Κορωπί μπορεί να βρει κανείς και πανέμορφα άλλα αντικείμενα, όπως κούπες για τσάι και καφέ, πορτοφόλια και άλλα χρηστικά μικροαντικείμενα που δίνουν μια άλλη πινελιά στο σπίτι ή το γραφείο μας.

Στον τομέα των ανταλλακτικών η στόχευση είναι καθαρά στους κατόχους αυτών των μοτοσυκλετών, με την ανάγκη για διαφοροποίηση (customization) να φέρνει αποτελέσματα που κάνουν κάθε Harley-Davidson διαφορετική από τη διπλανή της, ακόμη και αν πρόκειται για ακριβώς το ίδιο μοντέλο, όπως μας λέει ο Στάθης Παπαπαναγιώτου. Και αυτή η διαφοροποίηση δεν είναι μόνο οπτική, αλλά αφορά και τις ανάγκες κίνησης του κάθε οδηγού που τις περισσότερες φορές είναι άλλες ανά κάτοχο μοτοσυκλέτας.

Όλα αυτά στο βίντεο στο κεντρικό κατάστημα της Harley-Davidson στην Ελλάδα.