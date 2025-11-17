του Δημήτρη Διατσίδη

Λίγες ώρες μετά το τέλος του τελευταίου Αγώνα MotoGP™ του 2025, Πρωταθλητές και νικητές φιλοξενήθηκαν σε ένα λαμπερό σόου το βράδυ της Κυριακής, που για πρώτη φορά έγινε μέσα στην πίστα της Βαλένθια!

Η τελετή απονομής των MotoGP™ Awards 2025 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην πίστα Circuit Ricardo Tormo, γιορτάζοντας για πρώτη φορά την ολοκλήρωση της σεζόν μέσα στο ίδιο χώρο που πριν από λίγο έτρεχαν σχεδόν όλοι οι βραβευόμενοι, καθώς κάποιοι από αυτούς, λόγω τραυματισμών, δεν πήραν μέρος στον Αγώνα. ίδια την πίστα.

Οι φετινοί Πρωταθλητές ανέβηκαν στη σκηνή για να παραλάβουν τα επάξια μετάλλιά τους, ενώ ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) έκλεψε τη στιγμή, γιορτάζοντας την πιο εντυπωσιακή επιστροφή στην ιστορία του αθλητισμού, σηκώνοντας το νέο “Tower of Champions”.

Οι τρεις πρώτοι από κάθε κατηγορία – MotoGP™, Moto2™ και Moto3™ – ανέβηκαν επίσης στη σκηνή, συμπεριλαμβανομένου του Diogo Moreira, του πρώτου Βραζιλιάνου Παγκόσμιου Πρωταθλητή στην κατηγορία Moto2™. Οι κορυφαίοι rookies όλων των κατηγοριών τιμήθηκαν επίσης στη Βαλένθια, όπως και οι πρωταθλητές κατασκευαστών και ομάδων, μαζί με πολλές ακόμη διακρίσεις.

Συγκινητική στιγμή της Απονομής, το ότι ο Marc Marquez κάλεσε εκτός πρωτοκόλλου πάνω στη σκηνή μαζί του όλη την οικογένεια Marquez. Αρνητική στιγμή της Απονομής το έντονο γιουχάισμα του Valentino Rossi, όσες φορές τον έδειχνε η εικόνα στις γιγαντοοθόνες.

Το MotoGP™ ολοκλήρωσε μια ιστορική, ρεκόρ-σεζόν αγώνων με τον 22ο γύρο, μπροστά σε ένα κατάμεστο κοινό – και στη συνέχεια υποδέχτηκε έναν πολύ ξεχωριστό καλεσμένο.

Στο φινάλε της τελετής, ο καλλιτέχνης Daddy Yankee χάρισε ένα εκρηκτικό live show, κλείνοντας το φετινό κεφάλαιο του MotoGP™ με τον πιο θεαματικό τρόπο, λίγο πριν η σεζόν του 2026 ξεκινήσει και πάλι την Τρίτη, με τις δοκιμές της Valencia.

Εδώ είναι μερικές από τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς – και μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρη την τελετή στο motogp.com.

Και μην ξεχάσετε: την Τρίτη έρχεται η συνέχεια!