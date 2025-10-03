του Νεκτάριου Διατσίδη

Το εργαστήριο Pacelli Custom από την Caserta (Ιταλία) κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο Best in Show στο Custom Bike Show με την κομψή και επιθετική Kilometro 32, ενώ η H-D 883 Sportster Sterrato πήρε το βραβείο για την καλύτερη one-off κατασκευή σε Offroad στυλ.

Η Italian Bike Week 2025 έριξε φως στην καρδιά της κουλτούρας Custom και Off-road, μέσα από μια διπλή εκδήλωση που προσέλκυσε το ενδιαφέρον αναβατών και φίλων της μοτοσυκλέτας στην περιοχή του Luna Park. Το παραδοσιακό Custom Bike Show, το οποίο αποτελεί Γύρο του Italian Motorcycle Championship (IMC), απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί σκηνή όπου η δημιουργικότητα και η δεξιοτεχνία γεννούν μοναδικές κατασκευές.

Το κύριο βραβείο Best in Show του IMC απονεμήθηκε στο Ιταλικό εργαστήριο Pacelli Custom, που εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με την Kilometro 32, μια κομψή και επιθετική full custom κατασκευή βασισμένη σε έναν δυνατό Αμερικανικό V-twin κινητήρα.

Στην κατηγορία Scrambler, βασίλισσα ήταν η Harley-Davidson 883 Sportster Sterrato του Santafox· στην κατηγορία Adventure, ξεχώρισε η Yamaha XT600 του Fuchs Workshop. Η εκλεπτυσμένη Yamaha 400 XS των VM Cycles κέρδισε την κατηγορία Cafe Racer, ενώ η Yamaha FJ1200 της Punto Moto Factory Bike κατέκτησε την 1η θέση στις Streetfighters.

Η Old School φιλοσοφία εκφράστηκε ιδανικά από τη H-D Shovelhead των Low Special Parts, ενώ το βραβείο για τις Modified H-D πέρασε τα Ιταλικά σύνορα και πήγε στη Street Bob του Αυστριακού customizer Christian Novotny. Υπήρχε και χώρος για την ιστορία: η Harley-Davidson Knucklehead του 1931 από το Modena Moto Meccanica κυριάρχησε στην κατηγορία Freestyle.

Το εργαστήριο Modena Moto Meccanica κέρδισε επίσης ένα Ειδικό Βραβείο με άλλη μια Harley· τα άλλα δύο απονεμήθηκαν στην H-D Low Rider ST των Luca’s Carbon και στην Omer S των Cipri & Tony Selvaggi.

Στην κατηγορία Metric, ξεχώρισε η δημιουργικότητα του Andrea “Satana”, που θύμισε chopper των 70s πάνω σε μια κλασική Honda Four 750.

Η μεγάλη είδηση της έκδοσης του 2025 ήταν η πρώτη εμφάνιση του Διαγωνισμού ARTigliate Custom Contest, μια νέα εκδήλωση που γιόρτασε τη ραγδαία άνοδο των Adventure, Scrambler, Tracker και Classic Enduro specials. Νικήτρια ήταν η H-D Sportster Sterrato του Carlo “Santafox” Santamaria, ενώ ακολούθησαν η BMW Boxer της Officine Boldi και η αυθεντική Ducati Megaenduro 900 της GPM Motogarage. Η Yamaha XT600 του Massimo “Fuchs” Rinchiuso κατετάγη 4η, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά πως η τέχνη του customization μπορεί να επανεφεύρει κάθε είδος μοτοσυκλέτας.

Στην 4η της έκδοση, η Italian Bike Week επιβεβαιώθηκε όχι μόνο ως μια αναντικατάστατη εκδήλωση για τους φίλους της μοτοσυκλέτας, αλλά και ως ένα αυθεντικό εργαστήριο που επαναπροσδιορίζει τη Διεθνή αισθητική και κουλτούρα της μοτοσυκλέτας.

Ακολουθεί η πλήρης κατάταξη του Custom Bike Show και του ARTigliate Custom Contest της Italian Bike Week (IBW).

CUSTOM BIKE SHOW – ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

(Italian Motorcycle Championship)

BEST IN SHOW IMC

KILOMETRO 32 | Pacelli Custom (CE) – Κερδίζει διαμονή για δύο άτομα στο 40ο Biker Fest International στο Lignano Sabbiadoro (Udine – Ιταλία), 14–17 Μαΐου 2026

SCRAMBLER

1° – H-D 883 Sportster Sterrato | Santafox (SV) – Κερδίζει κράνος Shoei

2° – Suzuki DR650 | Red’s Garage (VI) – Κερδίζει σετ WD40 + Motul

3° – Ducati Megaenduro 900 | GPM Moto Garage (BS) – Κερδίζει δώρα WD40 + πλακέτα Melo Orafo

CAFE RACER

1° – Yamaha 400 XS | VM Cycles (UD) – Κερδίζει σεμινάριο οδήγησης B-Safe

2° – Moto Guzzi V50 | Mr Fighter (TV) – Κερδίζει δωροεπιταγή 100 € Faster96

3° – Laverda RGS | Cipri & Tony Selvaggi (VE) – Κερδίζει δώρα WD40 + πλακέτα Melo Orafo

OLD STYLE

1° – H-D Shovelhead 1200 | Low Special Parts (NA) – Κερδίζει δωροεπιταγή 200 € MTP Racing

2° – H-D Road King | Overdrive Customs (VE) – Κερδίζει δώρα WD40 + Motul

3° – H-D Dyna 1340 | VM Cycles (UD) – Κερδίζει δώρα WD40 + πλακέτα Melo Orafo

STREETFIGHTER

1° – Yamaha FJ 1200 | Punto Moto Factory Bike (VE) – Κερδίζει δωροεπιταγή 100 € Rizoma

2° – Ducati M900 | Mr Fighter (TV) – Κερδίζει δωροεπιταγή 100 € Faster96

3° – Yamaha Fazer | Stray’s Garage (MO) – Κερδίζει δώρα WD40 + πλακέτα Melo Orafo

MODIFIED H-D

1° – H-D Street Bob | Christian Novotny (Austria) – Κερδίζει δωροεπιταγή 500 € FG Racing

2° – H-D Street Bob 114 | Heinz Niederbichler (Austria) – Κερδίζει μπαταρία Faster96

3° – Walz “CUDA” H-D FXSTB 1450 | Lucky74 (TS) – Κερδίζει δώρα WD40 + πλακέτα Melo Orafo

METRIC

1° – Honda Four Chopper | Andrea “Satana” Turco (UD) – Κερδίζει δωροεπιταγή 200 € MTP Racing

2° – BMW R100 RS | Officina Boldi (BS) – Κερδίζει δωροεπιταγή Faster96

3° – Ducati Monster S4R | Stray’s Garage (MO) – Κερδίζει δώρα WD40 + πλακέτα Melo Orafo

ADVENTURE

1° – Yamaha XT600 | Fuchs Workshop (RA) – Κερδίζει δωροεπιταγή 100 € Rizoma

2° – Honda XL600 | MdiM Garage (TV) – Κερδίζει δώρα WD40

3° – BMW 1150R | Officina Boldi (BS) – Κερδίζει δώρα WD40 + πλακέτα Melo Orafo

FREESTYLE

1° – H-D Knucklehead ’31 | Modena Moto Meccanica (MO) – Κερδίζει δωροεπιταγή 500 € FG Racing

2° – Triumph Bonneville | Giorgio “George” Scialino (UD) – Κερδίζει βραβείο Rebuffini

3° – H-D Chopper | Oscar & Daniele (UD) – Κερδίζει δώρα WD40 + πλακέτα Melo Orafo

SPECIAL PRIZES

1° – H-D 1340 | Modena Moto Meccanica (MO) – Κερδίζει πλακέτα Melo Orafo

2° – H-D Low Rider ST | Luca’s Carbon/Mattia (VR) – Κερδίζει πλακέτα Melo Orafo

3° – Omer S | Cipri & Tony Selvaggi (VE) – Κερδίζει πλακέτα Melo Orafo

ARTigliate Custom Contest

1° – H-D 883 Sportster Sterrato | Santafox (SV) – Κερδίζει δωροεπιταγή 500 € Andreani

2° – BMW 1150R | Officina Boldi (BS) – Κερδίζει σεμινάριο οδήγησης B-Safe Adventouring

3° – Ducati Megaenduro 900 | GPM Moto Garage (BS) – Κερδίζει δωροεπιταγή 200 € MTP Racing

4° – Yamaha XT600 | Fuchs Workshop (RA) – Κερδίζει πλακέτα Edo Design